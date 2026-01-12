भोपाल के कर्मचारियों की लगी लॉटरी!, साल 2026 में मिलेगी 4 एक्स्ट्रा छुट्टी, होगा सैर-सपाटा
भोपाल में वर्ष 2026 का हॉलिडे कैलेंडर जारी, 4 लोकल छुट्टियों पर बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, कर्मचारियों को मिलेगा लॉन्ग ब्रेक का लाभ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 4:58 PM IST
भोपाल: राजधानी में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने भोपाल के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाशों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. राज्यपाल के नाम से जारी आदेश के तहत वर्ष 2026 में कुल 4 दिन स्थानीय अवकाश रहेंगे. इन छुट्टियों से हजारों कर्मचारियों को न केवल आराम मिलेगा, बल्कि लगातार छुट्टियों का लाभ भी मिल सकेगा.
भोपाल में रहेंगे ये 4 स्थानीय अवकाश
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार भोपाल में 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. इसके अलावा 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर महानवमी और 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी बरसी दिवस पर भी अवकाश रहेगा. हालांकि, भोपाल गैस त्रासदी दिवस का अवकाश केवल भोपाल शहर के लिए मान्य होगा. इस तरह वर्ष 2026 में राजधानी में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4 स्थानीय अवकाश का लाभ मिलेगा.
कलेक्टर ने सामान्य प्रशासन को भेजा था प्रस्ताव
4 स्थानीय अवकाशों की स्वीकृत को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी है. पहले रंगपंचमी और गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते थे, लेकिन इस बार शासन ने बदलाव करते हुए अनंत चतुर्दशी और महानवमी को सूची में शामिल किया है. पिछले वर्ष महानवमी पर पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित होने के कारण एक स्थानीय अवकाश बच गया था.
कर्मचारियों को मिलेगा लंबा ब्रेक
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए अवकाश कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति बुधवार, अनंत चतुर्दशी शुक्रवार और महानवमी सोमवार को पड़ रही है. ऐसे में साप्ताहिक अवकाश जुड़ने पर कर्मचारियों को लगातार तीन दिन तक छुट्टी मिलने की संभावना है. इन 4 स्थानीय अवकाशों से भोपाल के 30 हजार से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे. शासन के इस फैसले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आभार व्यक्त किया है.