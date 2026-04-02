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भोपाल में फर्जी दस्तावेज बना बैंक मैनेजर ने किया लोन घोटाला, CBI कोर्ट का बड़ा फैसला

बैंक लोन घोटाले में बैंक मैनेजर समेत 2 लोगों को सजा ( ETV BHARAT )