भोपाल में फर्जी दस्तावेज बना बैंक मैनेजर ने किया लोन घोटाला, CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल स्थित सरकारी बैंक में लोन घोटाले में तत्कालीन बैंक मैनेजेर सहित दो लोगों को 7 साल की सजा के साथ जुर्माना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 3:36 PM IST
भोपाल : भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने एक सरकारी बैंक में हुई धोखाधड़ी के मामले में फैसला सुनाया. CBI कोर्ट ने तत्कालीन सीनियर ब्रांच मैनेजर और उसके सहयोगी को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. दोनों पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर घोटाला किया था.
साल 2014 में हुआ था लोन घोटाला
भोपाल के मिसरोद क्षेत्र में एक सरकारी बैंक की शाखा में लोन घोटाले ने बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. सीबीआई की विशेष अदालत ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक पियूष चतुर्वेदी और सहयोगी मोहन सिंह सोलंकी को दोषी करार दिया है.
मामले के अनुसार वर्ष 2014 में बैंक के तत्कालीन मैनेजर ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार किए. इन दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग व्यक्तियों और फर्मों के नाम पर टर्म लोन और कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गई.
दूसरे खाते में ट्रांसफर की राशि
चौंकाने वाली बात यह है कि जिन खातों के नाम पर लोन लिया गया, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं थी. जांच में सामने आया कि विजन कम्प्यूटर नाम की फर्म को 12.50 लाख रुपये का लोन स्वीकृत किया गया था. यह पूरा लोन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मंजूर हुआ और बाद में यह राशि वास्तविक खाताधारक की जानकारी के बिना दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी गई. इस वित्तीय हेरफेर में सहअभियुक्त की भूमिका भी स्पष्ट रूप से सामने आई.
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सीबीआई जांच में खुली घोटाले की परतें
वर्ष 2016 में इस घोटाले की शिकायत सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल को मिली. इसके बाद विस्तृत जांच शुरू की गई, जिसमें कई वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. जांच में यह साबित हुआ कि बैंकिंग प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर अवैध रूप से लोन स्वीकृत किए गए और राशि का गबन किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं को शामिल किया.
इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के उपयोग से जुड़े प्रावधान हैं. अदालत ने माना कि यह अपराध सुनियोजित तरीके से किया गया. इसमें बैंक की आंतरिक प्रणाली का दुरुपयोग हुआ.