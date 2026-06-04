जयदित्य मालवीय की टीम ने ALTIUS-3 से मचाई सनसनी, रॉकेट में सैटेलाइट, लांच आटोमैटिक
नासा से अवार्ड पा चुके जयदित्य और उनकी टीम ISA इंडिया ने किया रॉकेट का सफल लांच, भारत के स्पेस सेक्टर को मिलेगा नया बल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 6:32 PM IST
भोपाल: राजधानी के युवाओं ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है. नासा से दो बार प्रतिष्ठित अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त कर चुके एलएनसीटी कॉलेज के छात्र जयदित्य मालवीय और उनकी टीम आईएसए इंडिया ने 3 जून को बहुप्रतीक्षित ALTIUS-3 रिकवरी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया. यह केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि देश के स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों को स्पेस टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. खास बात यह रही कि उड़ान पूरी करने के बाद यह रॉकेट पैराशूट सिस्टम की मदद से सुरक्षित धरती पर वापस लौटा.
ALTIUS-3 में दिखी युवाओं की तकनीकी क्षमता
ALTIUS-3 एक छात्र-निर्मित प्रयोगात्मक रिकवरी रॉकेट मिशन है, जिसे इंटरस्टेलर स्पेसटेक एस्ट्रोनामी यानि आईएसए द्वारा विकसित किया गया. इस रॉकेट में अत्याधुनिक आईओटी हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग आधारित कंट्रोल सिस्टम और टेलीमेट्री तकनीक का उपयोग किया गया. वहीं रॉकेट लांच की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित और स्वचालित थी, जो टीम की तकनीकी दक्षता को दर्शाती है.
इसके साथ ही रॉकेट के अंदर विशेष सैटेलाइट माड्यूल भी लगाया गया था, जिसने उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित किया. मिशन का उद्देश्य केवल सफल लांच करना नहीं था, बल्कि छात्रों को वास्तविक अंतरिक्ष परियोजनाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना भी था.
छात्रों के लिए बनेगा नया स्पेस प्लेटफार्म
जयदित्य मालवीय का कहना है कि "अब तक भारत में बच्चों और युवाओं के लिए ऐसा व्यापक मंच उपलब्ध नहीं था, जहां वे रॉकेट्री और स्पेस साइंस में अपना करियर विकसित कर सकें. आईएसए इसी कमी को दूर करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में स्कूल और कॉलेज के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस तरह की परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा. इससे युवा आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इलेक्ट्रानिक्स और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे.
विज्ञान शिक्षा और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
जयदित्य ने बताया कि ALTIUS-3 मिशन के माध्यम से छात्रों को मिशन प्लानिंग, डिजाइन, सिमुलेशन, निर्माण, परीक्षण, लांच ऑपरेशन और डेटा विश्लेषण जैसी पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया को समझने का अवसर मिला. यह पहल कक्षा में पढ़ाई जाने वाली थ्योरी और वास्तविक तकनीकी कार्यान्वयन के बीच की दूरी को कम करने का काम कर रही है. वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट युवाओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं, जो भविष्य में एयरोस्पेस, रोबोटिक्स, एआई और उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने में मददगार साबित होंगे.
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भारत के स्पेस सेक्टर को मिलेगा नया बल
जयदित्य के अनुसार तेजी से बढ़ते भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है. आईएसए का मानना है कि ALTIUS-3 जैसे मिशन देश में भविष्य के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की नई पीढ़ी तैयार करेंगे. संस्था का लक्ष्य एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना है, जहां छात्र केवल सीखें ही नहीं, बल्कि नवाचार करते हुए भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी योगदान दें."