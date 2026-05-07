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हांफने लगी भोपाल की लाइफलाइन, बड़ा तालाब का जलस्तर लगातार गिरना खतरे का संकेत

अगर मानसून समय पर नहीं आया और अच्छी बारिश नहीं हुई तो भोपाल में बढ़ेगा पेयजल संकट. क्योंकि बड़ा तालाब सूख रहा है.

Bhopal bada talab Water Level
बड़ा तालाब का जलस्तर लगातार गिरना खतरे का संकेत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब का जलस्तर तेज़ी से कम हो रहा है. शहर की 40% आबादी की प्यास बुझाने वाले जलस्रोत का स्तर लगातार गिरता जा रहा है. गर्मी के दौरान हर साल जलस्तर में गिरावट आती है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर है. जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, तालाब का जलस्तर भी उसी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है. मई की शुरुआती गर्मी ने ही जलस्तर में जो गिरावट दिखाई है, उसने नगर निगम और शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है.

क्यों गिर रहा बड़े तालाब का जलस्तर

बड़ा तालाब वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रहा है. गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही तालाब के किनारे अब धीरे-धीरे जमीन छोड़ने लगे हैं. इस स्थिति पर नगर निगम के सहायक यंत्री अजय सोलंकी ने बताया "जलस्तर गिरने के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं. तेज़ गर्मी के कारण पानी का तेजी से वाष्पीकरण (Evaporation) हो रहा है. इसके अलावा पिछले मानसून में औसत से कम बारिश होना भी एक बड़ी वजह है."

भोपाल नगर निगम के सहायक यंत्री अजय सोलंकी (ETV BHARAT)

अजय सोलंकी का कहना है "शहर की आबादी बढ़ने के साथ पानी की डिमांड तेजी से बढ़ी है. हर साल गिरावट आती है, लेकिन इस बार का स्तर थोड़ा ज्यादा गंभीर है. हमें पानी के संचयन को लेकर अभी से सतर्क होना होगा."

बीते 3 साल से स्थितियां खराब हुईं

साल 2024 से 2026 के बीच बड़े तालाब के जलस्तर में भारी गिरावट आई है. तालाब का फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है, लेकिन मार्च 2024 तक जलस्तर घटकर 1661.50 फीट तक पहुंच गया था. नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच ही करीब 5.3 फीट पानी कम हो गया था. विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल और मई की तेज गर्मी के चलते पानी का वाष्पीकरण तेजी से हुआ, जिसका सीधा असर तालाब पर पड़ा. 2025 में मानसून के बाद जुलाई तक तालाब लगभग भर गया था और जलस्तर 1663.20 फीट तक पहुंचा.

Bhopal bada talab Water Level
बड़े तालाब का जलस्तर तेजी से नीचे गिरा (ETV BHARAT)

भोपाल में पेयजल संकट की आहट

मई 2026 की शुरुआत में बड़े तालाब के जल स्तर की एक बार फिर स्थिति चिंताजनक है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार भी सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है. इससे आने वाले महीनों में पेयजल संकट और गहरा सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पानी की बर्बादी रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में भोपाल को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

Bhopal bada talab Water Level
बड़ा तालाब का पानी लगातार नीचे खिसक रहा है (ETV BHARAT)

नगर निगम डेली कर रहा मॉनीटरिंग

नगर निगम के सहायक यंत्री अजय सोलंकी का कहना है "जल स्तर की गिरावट को देखते हुए हमने पहले से ही अपने सोर्सेस बढ़ा लिए हैं. पहले तो भोपाल में पेयजल का एक ही सोर्स बड़ा तालाब था, लेकिन बड़े तालाब के अलावा अब नर्मदा जल भी है, इसकी प्रतिदिन आपूर्ति हो रही है. हम प्रतिदिन 25 एमडी जल बड़े तालाब से ले रहे हैं. इसका हम लोग रोज मॉनिटरिंग करते हैं. अभी जलस्तर 1661.10 के आसपास है, जो पिछले साल से ज्यादा है."

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