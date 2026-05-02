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'ये दुकानें पाकिस्तान में नहीं हैं...' भोपाल में दो कानून पर भड़के सांसद आलोक शर्मा

भोपाल में किसी भी कीमत पर दो कानून नहीं चलेंगे ''एक तरफ जहां भोपाल में रात 10:00 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं. वहीं पुराने शहर में देर रात तक दुकान खुली रहती हैं, जिससे असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं और आए दिन चाकू बाजी जैसी घटनाएं भी होती रहती हैं. पुराने भोपाल के काजी कैम्प, इतवारा, बुधवार, चौक बाजार, रॉयल मार्केट की दुकानें रात में खुलने का क्या मतलब है. यह दुकान कोई पाकिस्तान में नहीं है बल्कि यहीं पर है तो कानून के हिसाब से ही दुकान खुलने का समय और बंद होने का समय तय होना चाहिए.'' यह कहना है भोपाल सांसद आलोक शर्मा का.

भोपाल: सांसद आलोक शर्मा भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलाकात करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने देर रात तक दुकानों के खुलने, सड़कों पर खड़े वाहनों सहित कई अन्य विषयों को लेकर चर्चा की. मुलाकात के बाद भोपाल सांसद ने पुलिस कमिश्नर और भोपाल कलेक्टर की जमकर तारीफ की. सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि, ''भोपाल में दो कानून चल रहे हैं, एक तरफ जहां 11 बजे रात को दुकानें बंद करवा दी जाती हैं. वही दूसरी तरफ देर रात तक दुकाने खुली रहती हैं. भोपाल कलेक्टर को इसको लेकर एक नया कानून जारी कर देना चाहिए.''

उन्होंने भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से इसी मुद्दे को लेकर मुलाकात की. सांसद अलोक शर्मा ने साफ कहा कि, ''कोई भी दुकान 11 बजे के बाद नहीं खुली रहेगी. पब और बार भी देर रात तक खुले रहते हैं. एक तरफ पब जल्दी बंद हो जाते हैं वहीं दूसरी ओर देर रात तक पब खुले रहते हैं. सभी के लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए. मैं भोपालवासियों से अपील करता हूं कि, भगवान ने रात हमें सोने के लिए दी है. कुछ मुस्लिम परिवार भी इसको बंद करने को लेकर अपनी सहमति दे चुके हैं. भोपाल शहर में दो कानून नहीं चलने देंगे. एक ही कानून का पालन सभी को करना होगा.''

भोपाल पुलिस कमिश्नर की तारीफ की

भोपाल ट्रैफिक को लेकर उन्होंने कहा कि, ''भोपाल कलेक्टर और भोपाल पुलिस कमिश्नर इसको लेकर अच्छा काम कर रहे हैं. हम लगातार फंड लाने का भी काम कर रहे हैं. नगर निगम से इसको लेकर 10 करोड़ रुपए का फंड आया है. 5 करोड़ रुपए तत्कालीन कलेक्टर ने दिए हैं. चौराहों को ठीक करने, लेफ्ट टर्न को ठीक करने का काम हमारा जिला प्रशासन कर रहा है. जल्दी ही चौराहों से रोटरी को हटाने का काम किया जाएगा.

भोपाल के बड़े तालाब के आसपास अतिक्रमण को लेकर भोपाल सांसद ने कहा कि, ''बड़े तालाब के 50 मीटर एरिए में किसी को भी अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है.'' मानस भवन के पास झुग्गी बस्तियों में हटाए जाने वाले अतिक्रमण पर जीतू पटवारी के बयान पर बोले कि ''मुझे लगता है जीतू पटवारी को इंदौर में जाकर राजनीति करनी चाहिए. गलत लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए. भोपाल की जनता सब जानती है, अतिक्रमण की जो कार्रवाई हो रही है वह स्वागत योग्य है.''