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32 किमी लंबी तिरंगा यात्रा में मोहन यादव ने ली सेल्फी, देश भक्ति का ऐसा जोश कि सड़क ही खो गई

भोपाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की सड़क देशभक्ति के रंग में डूबी. मोहन यादव ने बच्चों से किया संवाद. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

MOHAN YADAV SELFIE TIRANGA YATRA
तिरंगा यात्रा में मोहन यादव ने ली सेल्फी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 5:21 PM IST

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भोपाल: जैसे पूरा भोपाल हाथों में तिरंगा लिए सड़कों पर उतर आया हो. आजादी के एक दिन पहले भोपाल की एक पूरी सड़क केवल और केवल तिरंगे से पट गई, ये मौका तिरंगा यात्रा का था. विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसका आयोजन किया था. जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए. इस तादाद में तिरंगे लहराते देख खुद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी जनसैलाब के साथ सेल्फी ली और आमजनों में देश भक्ति का जोश और जूनून देखकर उनके बीच पहुंच गए.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से निकाली गई ये तिरंगा यात्रा देश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्राओं में से एक है." मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 2027 का वर्ष युवा वर्ष घोषित किया जाएगा.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की सड़क देशभक्ति के रंग में डूबी (ETV Bharat)

32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा और मोहन यादव की सेल्फी

32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में नजर की हद तक लहराते तिरंगे. सड़क के इस ओर और उस छोर तक केवल लहराता तिरंगा. भोपाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की एक पूरी सड़क देशभक्ति के रंग से रंगी हुई थी. हुजूर विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा ने यहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और जिस तादाद में लोग इस आयोजन में जुटे उससे कहा गया कि ये देश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्राओं में शुमार है.

MOHAN YADAV SELFIE TIRANGA YATRA
विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया तिरंगा यात्रा का आयोजन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी इस दृश्य को कैद करने से खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने इस दौरान खुद भी तिरंगा लहराते इस विशाल जनसैलाब के साथ तस्वीर ली. मुख्यमंत्री इस दौरान गाड़ी से उतरकर बच्चों के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया.

YOUNG BIKERS TIRANGA YATRA
मोहन यादव ने बच्चों से किया संवाद (ETV Bharat)

मोहन यादव ने 2027 को घोषित किया युवा वर्ष

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "भोपाल के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा न सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्राओं में से एक है. 80वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आयोजित इस विशाल यात्रा के माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं."

SYAMA PRASAD MUKHERJEE NAGAR YATRA
मोहन यादव ने 2027 को घोषित किया युवा वर्ष (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "वर्ष 2025 को हमने निवेश वर्ष के रूप में मनाया और इससे आजीविका का मार्ग आसान हुआ. किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और अब साल 2027 युवा वर्ष घोषित किया जाएगा."

बाइकर्स पर बरसते रहे फूल और बजते रहे देशभक्ति के तराने

तिरंगा यात्रा का आयोजन कर्म श्री संस्था द्वारा किया गया था. ये यात्रा मदर टेरेसा स्कूल से संत हिरदाराम नगर तक तक की थी. तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवा बाइकर्स शामिल हुए. यात्रा का जगह-जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया. बाइकर्स के अलावा इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं भी शामिल हुईं.

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