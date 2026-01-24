ETV Bharat / state

भोपाल में गणतंत्र दिवस पर होगी सबसे लंबी परेड, झांकियों में दिखेगी मध्य प्रदेश की संस्कृति

एसएएफ एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि "गणतंत्र दिवस समारोह के तहत निकलने वाली संयुक्त परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल शनिवार को लाल परेड मैदान में सम्पन्न हुई. इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने परेड और समारोह से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए."

भोपाल: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाली परेड सबसे लंबी परेड में से एक होगी. इस परेड में कुल 1300 जवानों सहित 23 प्लाटून शामिल होंगे. जिसमें एनसीसी, शौर्य दल, एनएसएस सहित स्क्वॉड डॉग की टीम शामिल होगी. परेड के बाद स्कूली बच्चों और आदिवासी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे. कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

मुख्य अतिथि ने प्रतीकात्मक रूप से ली सलामी

चंचल शेखर ने बताया कि "फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान 7वीं बटालियन के प्रधान आरक्षक राजमणि सिंह बघेल ने प्रतीक स्वरूप मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई. उन्होंने ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली. हर्ष फायर के बीच पुलिस बैंड ने निरीक्षक सुनील कटारे के निर्देशन में 'जन गण मन' की मधुर धुन प्रस्तुत की. इसके पश्चात मुख्य अतिथि के संदेश का प्रतीकात्मक वाचन किया गया."

10 साल बाद एनएसएस परेड में होगा शामिल

ग्वालियर में एसडीओपी के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ इस बार के परेड कमांडर होंगे. वहीं, सेकेंड कमांडर की जिम्मेदारी एक महिला संभालेंगी, जो रतलाम की डीएसपी नीलम होंगी. इस परेड में मध्य प्रदेश पुलिस, एसएएफ, पुलिस बैंड, एनसीसी, स्काउट गाइड और शौर्य दल शामिल होंगे. पुलिस बैंड देशभक्ति की धुन बजाते हुए मंच के सामने से गुजरेगा. खास बात यह है कि इस बार 10 साल बाद एनएसएस भी इस परेड का हिस्सा होगा.

झांकियों में दिखेगी मध्य प्रदेश की संस्कृति

गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 विभागों की झांकियां प्रस्तुत की जाएगी. जिसमें गृह विभाग की झांकी में डायल 112 सेवा और शहीद स्मारक दिखाया जाएगा. इसके साथ ही अन्य विभागों की झांकियों में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति देखने को मिलेगी. वहीं, इस बार परेड में 3 केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियां भी शामिल होंगी. जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की प्लाटून शामिल हैं.

मैदान के बाहर बना है तिरंगा डोम

लाल परेड मैदान के बाहर दर्शकों के बैठने के लिए तिरंगे के रंग का डोम बनाया गया है. जिसे केसरिया, सफेद और हरे रंग के पर्दों से सजाया गया है. वहीं, वीवीआईपी और वीआईपी अतिथियों के लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाया गया है. जबकि आम दर्शकों के लिए अलग प्रवेश गेट होगा. गणतंत्र दिवस समारोह में करीब 10 हजार लोगों के आने की संभावना है. वहीं, सुरक्षा के लिए 500 से अधिक पुलिस जवान और डॉग स्क्वॉड सहित बम स्क्वॉड भी तैनात रहेंगे.