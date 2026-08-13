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भोपाल की बड़ी झील पर लिखा आजादी का तराना, कश्तियों में फहराया यूं लहराया तिरंगा

देश में पहली बार तालाब के बीचोंबीच बनाया गया फ्लोटिंग तिरंगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाव में सवार होकर थामा तिरंगा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

BHOPAL LAKE TIRANGA YATRA
भोपाल की बड़ी झील में मोहन यादव ने लहराया तिरंगा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 3:57 PM IST

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भोपाल: झील में कश्तियों से लेकर किनारे तक तिरंगे ही तिरंगे लहरा रहे थे. राजधानी भोपाल की लाइफ लाइन बड़ी झील की लहरें जैसे आजादी का तराना गा रही हों. नभ, जल और थल हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा. झील में उतरे कयाकिंग कनोइंग के खिलाड़ी लहरों पर करतब दिखा रहे थे और देश में पहली बार तालाब के बीचोंबीच बनाया गया फ्लोटिंग तिरंगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश ने जल में तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति की भावना को नया आयाम दिया है. यह गौरवपूर्ण दृश्य आज पूरी दुनिया देख रही है और मध्य प्रदेश एक नया कीर्तिमान रच रहा है.

लहरों पर देशभक्ति के रंग, झील के बीचोंबीच फ्लोटिंग तिरंगा

भोपाल की लाइफ लाइन देश भक्ति के अहसास से लबरेज थी. लहरों पर किनारों पर दूर जहां तक नजर जाए हरे केसरिया और सफेद तिरंगे के तीन रंगों में रंग गई झील. ऐसे में कयाकिंग कनोइंग के खिलाड़ियों ने जब मचलती लहरों में उछलते संभलते तिरंगे को सलाम किया वो नजारा देखने लायक था. बोट क्लब पहली बार तालाब के बीचोंबीच फ्लोटिंग तिरंगे का भी गवाह बना. देश भर में जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है. ये आयोजन भी उसी का हिस्सा था. बोट क्लब पर नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई थी.

भोपाल की बड़ी झील पर लिखा आजादी का तराना (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने नाव में सवार होकर थामा तिरंगा

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ना केवल इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया. बल्कि खुद भी नाव में सवार होकर हाथों में तिरंगा थामे देश भक्ति का संदेश दिया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस मौके पर कहा, "आज देश और दुनिया देख रही है कि नौका के माध्यम से भी तिरंगा यात्रा होती है. आज प्रदेश का अद्भुत रिकॉर्ड बन रहा है. आज यहां चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है. आज जल की लहरों पर तिरंगा यात्रा का यह दृश्य अद्भुत और रोमांचकारी अहसास करा रहा है. खेल विभाग द्वारा परिकल्पित यह अनूठी पहल वाकई अद्वितीय है."

MOHAN YADAV BOAT TIRANGA
मुख्यमंत्री ने नाव में सवार होकर थामा तिरंगा (ETV Bharat)

सीएम बोले यूसीसी के साथ बढ़ेगा समानता का भाव

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस मौके पर यूसीसी को लेकर कहा, "मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है. इसके साथ ही हमारा प्रदेश देश के बड़े राज्यों में शामिल हो गया है. राज्य में समानता का पवित्र भाव आ गया है. यहां धर्मों के आधार पर व्यक्ति से व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होगा. क्या हिंदू-क्या मुस्लमान-क्या पारसी-क्या ईसाई, सभी के लिए समान कानून होगा.

MOHAN YADAV BOAT TIRANGA
देश में पहली बार तालाब के बीचोंबीच बनाया गया फ्लोटिंग तिरंगा (ETV Bharat)

आजादी की चुनर ओढ़े भोपाल की बड़ी झील

तिरंगा यात्रा के साथ ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे बड़ी झील ने इस छोर से उस छोर तक आजादी की चुनर पहन ली हो. दूर दूर तक झील में केवल लहराते तिरंगे ही दिखाई दे रहे थे. खुद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर के साथ नाव में सवार होकर तिरंगा थामे इस यात्रा में अपनी भागीदारी दर्ज कराई.

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भोपाल की बड़ी झील में मोहन यादव ने किया तिरंगा यात्रा का शुभारंभ (ETV Bharat)

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