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भोपाल की बड़ी झील पर लिखा आजादी का तराना, कश्तियों में फहराया यूं लहराया तिरंगा

भोपाल की बड़ी झील में मोहन यादव ने लहराया तिरंगा ( Etv Bharat )