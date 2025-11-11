ETV Bharat / state

लाड़ली बहनों के खाते में कब और कितनी राशि होगी जमा, किस जिले में कितनी लाड़ली?

सिवनी में मुख्यमंत्री करेंगे लाड़ली बहनों के खातों में राशि जमा ( ETV BHARAT )

भोपाल : जून 2023 से शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक लगातार 29 किश्तों में राशि दी जा चुकी है. करीब 44 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि अब तक ट्रांसफर की जा चुकी है. अब नवंबर महीने की 12 तारीख मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खास होने वाली है. 12 नवंबर को प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख से अधिकर लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी. सिवनी में मुख्यमंत्री करेंगे राशि खातों में जमा सिवनी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की राशि महिलाओं के खाते में डालेंगे. इस प्रकार लाड़ली बहनों के खाते में डाली जाने वाली राशि 1250 से बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगी. इसके पहले 2023 में रक्षाबंधन के मौके पर, उसके बाद अगस्त 2024 और अगस्त 2025 में इस योजना में आने वाली महिलाओं को 250 रुपए की विशेष सहायता राशि पहले 03 बार दी जा चुकी है. लाड़ली बहनों से राखी बंधवाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT) जानिए किस जिले में सबसे ज्यादा लाड़ली बहनें लाड़ली बहना योजना की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में कुल एक करोड़ 26 लाख 36 हजार 250 महिलाएं इस योजना में ये धनराशि प्राप्त कर रही हैं. लाड़ली बहना योजना की सबसे ज्यादा लाभार्थी इंदौर जिले में हैं. इनकी संख्या 04 लाख 40 हजार 723 है. दूसरा नंबर सागर का आता है. यहां भी आंकड़ा 04 लाख के पार है. सागर में 04 लाख 19 हजार 903 महिलाएं हैं. इसके बाद रीवा में 4 लाख 3 हजार 182, छिंदवाड़ा में 3 लाख 90 हजार 311, धार में 3 लाख 82 हजार 417 और जबलपुर 3 लाख 81 हजार 848 महिलाओं को लाभ मिल रहा है.