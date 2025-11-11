ETV Bharat / state

लाड़ली बहनों के खाते में कब और कितनी राशि होगी जमा, किस जिले में कितनी लाड़ली?

मध्य प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे अब 15 सौ रुपए. दिन और जगह तय. ये 30वीं किश्त होगी.

ladli bahna amount deposit
सिवनी में मुख्यमंत्री करेंगे लाड़ली बहनों के खातों में राशि जमा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 7:42 PM IST

4 Min Read
भोपाल : जून 2023 से शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक लगातार 29 किश्तों में राशि दी जा चुकी है. करीब 44 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि अब तक ट्रांसफर की जा चुकी है. अब नवंबर महीने की 12 तारीख मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खास होने वाली है. 12 नवंबर को प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख से अधिकर लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी.

सिवनी में मुख्यमंत्री करेंगे राशि खातों में जमा

सिवनी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की राशि महिलाओं के खाते में डालेंगे. इस प्रकार लाड़ली बहनों के खाते में डाली जाने वाली राशि 1250 से बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगी. इसके पहले 2023 में रक्षाबंधन के मौके पर, उसके बाद अगस्त 2024 और अगस्त 2025 में इस योजना में आने वाली महिलाओं को 250 रुपए की विशेष सहायता राशि पहले 03 बार दी जा चुकी है.

ladli bahna amount deposit
लाड़ली बहनों से राखी बंधवाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

जानिए किस जिले में सबसे ज्यादा लाड़ली बहनें

लाड़ली बहना योजना की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में कुल एक करोड़ 26 लाख 36 हजार 250 महिलाएं इस योजना में ये धनराशि प्राप्त कर रही हैं. लाड़ली बहना योजना की सबसे ज्यादा लाभार्थी इंदौर जिले में हैं. इनकी संख्या 04 लाख 40 हजार 723 है. दूसरा नंबर सागर का आता है. यहां भी आंकड़ा 04 लाख के पार है. सागर में 04 लाख 19 हजार 903 महिलाएं हैं. इसके बाद रीवा में 4 लाख 3 हजार 182, छिंदवाड़ा में 3 लाख 90 हजार 311, धार में 3 लाख 82 हजार 417 और जबलपुर 3 लाख 81 हजार 848 महिलाओं को लाभ मिल रहा है.

इन जिलों में 3 लाख से ज्यादा लाड़ली बहनें

लाड़ली बहना योजना के तहत बालाघाट जिले में 3 लाख 47 हजार 816, उज्जैन में 3 लाख 40 हजार 203 और मुरैना में 3 लाख 33 हजार 821 बहनों को लाभ मिला है. जबकि लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों के आधार पर राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर से भी पीछे है. छतरपुर में 3 लाख 24 हजार 454, खरगोन में 3 लाख 13 हजार 741, भोपाल में 3 लाख 9 हजार 20 तथा ग्वालियर जिले में 3 लाख 5 हजार 969 महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है.

इसी क्रम में राजगढ़ में 2 लाख 95 हजार 459, शिवपुरी में 2 लाख 87 हजार 943, देवास में 2 लाख 85 हजार 496, विदिशा में 2 लाख 74 हजार 946, भिंड में 2 लाख 72 हजार 343 और बैतूल में 2 लाख 71 हजार 474 लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं.

दो लाख से ज्यादा लाड़ली बहनों वाले 14 जिले

ऐसे 14 जिले हैं, जहां पर लाड़ली बहनों की संख्या प्रदेश में 02 लाख से ऊपर है. कई जगह सवा 2 लाख कहीं ढाई और कहीं पौने तीन लाख तक ये संख्या है. सिवनी जिले में 2 लाख 68 हजार 187, मंदसौर में 2 लाख 62 हजार 827, रतलाम में 2 लाख 50 हजार 176, रायसेन में 2 लाख 46 हजार 390, दमोह में 2 लाख 45 हजार 143, सीहोर में 2 लाख 42 हजार 717, कटनी में 2 लाख 41 हजार 302 बहनों को राशि का लाभ मिला है.

बड़वानी में 2 लाख 37 हजार 60, गुना में 2 लाख 28 हजार 604, खंडवा में 2 लाख 16 हजार 372, नर्मदापुरम में 2 लाख 9 हजार 837, सिधी में 2 लाख 9 हजार 706, टीकमगढ़ में 2 लाख 7 हजार 79, तथा नरसिंहपुर में 2 लाख 8 हजार 734 लाभार्थी महिलाओं को योजना की राशि प्राप्त हुई है.

