मजदूर को 3 दिन तक ठगों ने रखा डिजिटल अरेस्ट, आपराधिक मामले में नाम बताकर ऐंठी बड़ी रकम
भोपाल में मजदूर से साइबर ठगों ने ट्रांसफर कराए डेढ़ लाख रुपए. पुलिस ने पहुंचकर बाकी पैसे ट्रांसफर करने से रोका,3 लाख की थी डिमांड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 8:16 PM IST
भोपाल: छोला मंदिर थाना इलाके में साइबर ठगों ने 45 साल के मजदूर से ठगी कर ली. ठगों ने खुद को पुलिस बताकर मजदूर को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान वीडियो कॉल पर उसे डरा-धमका कर करीब डेढ़ लाख रुपए ट्रांसफर कराए. इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने अकाउंट को होल्ड करके पीड़ित को ठगों के चंगुल से हटाया और अधिक नुकसान होने से बचाया.
आपराधिक मामले में नाम बताकर की ठगी
छोला निवासी राजकुमार मजदूरी करता है. उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया था. कॉल करने वालों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और राजकुमार का नाम किसी गंभीर आपराधिक मामले में शामिल होने की बात कही. जिसे सुनते ही पीड़ित घबरा गया और ठगों के जाल में फंसते चला गया. जिससे ठगों ने राजकुमार को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा. 3 दिन बाद पुलिस की मदद से वह ठगों के चंगुल से तो छूट गया, लेकिन तब तक एक बड़ा अमाउंट वह ट्रांसफर कर चुका था.
सेटलमेंट के नाम पर मांगे 3 लाख
3 दिन तक मानसिक रूप से डराने के बाद ठगों ने मामले को सेटल करने की बात कही. इसके बदले 3 लाख रुपए एक बैंक खाते में ट्रांसफर करने को कहा गया. पहली किस्त में 1 लाख 43 हजार रुपए राजकुमार ने ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद ठगों ने और पैसों की मांग शुरू कर दी. तभी पीड़ित को संदेह हुआ और उसने परिवार को इसकी जानकारी दी. परिवार ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी.
पुलिस की तत्परता से बची आगे की रकम
छोला मंदिर थाना थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी ने बताया कि "जैसे ही मामले की खबर लगी, तो समझ में आ गया कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला हो सकता है. हम तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित को सायबर ठगों के चुंगल से छुड़ाया. पुलिस ने बिना देरी किए संबंधित बैंक खातों को होल्ड करवाया. ठगी की रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी में थे. जिसमें करीब आधा अमाउंट वह ट्रांसफर कर चुका था, लेकिन बाकी के डेढ़ लाख रूपये देने से बचा लिया."
- ग्वालियर में लुट गई मिजोरम की युवती, पैसा दोगुना कराने का लालच पड़ा महंगा
- पुलिस की गिरफ्त में आया साइबर ठगी का 'किंगपिन', रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ठगे थे ढाई करोड़
1930 पर कॉल कर शिकायत करने की अपील
थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि "कोई भी सरकारी एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती. अगर किसी को इस तरह की कॉल या वीडियो कॉल आती है, तो तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें."