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जय-वीरू की दोस्ती में 'वो' नहीं बन सकी विलेन, कूनों के चीतों की गजब केमिस्ट्री, एक साथ उड़ाते शिकार

नर चीतों केएनजी 23 और सीसीबी 4 में गहराई दोस्ती, साथ में करते हैं शिकार, दूसरों का दखल नहीं आता पसंद. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

MP CHEETAHS FRIENDSHIP
कूनों के चीतों की गजब केमिस्ट्री (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: भारत में प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे हो चुके हैं. हालांकि कूनो और गांधीसागर में चीते अपनी अटूट दोस्ती, आपसी तालमेल की मिसाल पेश कर वन्यजीव प्रेमियों को आश्चर्य में डाल रहे हैं. गांधी सागर के बाद कूनो में दो नर चीतों की दोस्ती की एक और नई मिसाल केएनजी 23 और सीसीबी 4 पेश कर रहे हैं. दोनों चीता सगे भाईयों की तरह आपस में एक साथ घूमते हैं, साथ में शिकार करते हैं और तीसरे के दखल पर आक्रमक भी हो जाते हैं.

देसी-विदेशी चीतों के बीच जय-वीरू जैसी दोस्ती
भारत में चीता प्रोजेक्ट में पिछले चार सालों में कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं. हालांकि इसके बाद भी चीता प्रोजेक्ट सफलता की नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है. चीता प्रोजेक्ट में अब लगातार कूनो और गांधी सागर से लगातार नई नई सुखद खबरें आती रहती हैं. हालांकि चीतों की बढ़ती संख्या के बीच चीतों का आपसी व्यवहार भी वन्य जीव प्रेमियों को आश्चर्य में डाल रहा है. चीतों के आपसी समन्वय के अलावा चीतों की दोस्ती के किस्से भी रोमांच पैदा कर रहे हैं. कूनो में जय-वीरू की नई जोड़ी देसी और विदेशी चीतों के बीच बनी है.

CHEETAHS HUNTING TOGETHER
देसी-विदेशी चीते के बीच जय-वीरू जैसी दोस्ती (Getty Image)

इनमें एक है कूनो में ही जन्मे 16 माह के नर चीता केएनजी 23 और दूसरा है बोत्सवाना से लाया गया नर चीता सीसीबी 4. यह दोनों एक-दूसरे के अटूट दोस्त बन गए हैं. यह साथ घूमते हैं, शिकार करते हैं और जंगल में एक दूसरे की मदद करते हैं. पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डॉ. समीता राजौरा कहती हैं कि, ''कूनो में अधिकांश चीते बचपन से साथ रह रहे हैं और ऐसे में उनकी बीच आपसी बॉन्डिंग बनना स्वाभाविक है. कूनो में कई चीतों के बीच ऐसी ही आपसी दोस्ती बनी है. वह एक टीम बनाकर शिकार करते हैं.''

कूनो, गांधी सागर में बनी जय-वीरू की कई जोड़ी
कूनो में चीतों की ऐसी दोस्ती की कई और भी मिसाल बनी हैं, जो सगे भाई-बहन की तरह साथ रह रहे हैं. ऐसी ही एक और जोड़ी कूनो में गौरव और शौर्य की भी है. यह दोनों कूनो में साथ-साथ ही दिखाई देते हैं और साथ में मिलकर एक टीम बनाकर शिकार करते हैं. ऐसी ही एक और जोड़ी कूनो में अग्नि और वायु की है. यह दोनों ही विदेश से लाए जाने के बाद से ही एक साथ हैं. दोनों को एक साथ ही जंगल में छोड़ा गया था. इसके बाद से इन्हें हमेशा साथ-साथ ही देखा गया है.

देसी-विदेशी चीते के बीच जय-वीरू जैसी दोस्ती
साथ में करते हैं दोनों चीते शिकार (Getty Image)

इसी तरह दक्षिण अफ्रीका से लाए गए और अब अप्रैल 2025 से गांधी सागर में रह रहे प्रभाष और पावक की दोस्ती भी मिसाल बनी है. दोनों गांधी सागर में एक साथ ही दिखाई देते हैं और साथ मिलकर ही शिकार करते हैं. हालांकि सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को भी गांधीसागर शिफ्ट किया गया, लेकिन मादा चीता के बाद भी दोनों की जोड़ी बनी हुई है.

दूसरे बड़े जानवर से सामना होता है आसान
वन्य जीव विशेषज्ञ एके खरे कहते हैं कि, ''आमतौर पर चीता को अकेला रहने वाला जीव माना जाता है, लेकिन नर चीते मिलकर आपस में समूह बना लेते हैं. इनका यह व्यवस्था भारत में उनके लिए मददगार साबित हो रहा है. जंगल में इनका तेंदुआ से सामना होने पर आपस में मिलकर उससे सामना करना इनके लिए आसान होता है. इसके अलावा शिकार करना भी इनके लिए आसान होता है.

ऐसा ही तालमेल कूनो और गांधीसागर में दिखाई दे रहा है, जहां दो चीते आपस में काम बांट लेते हैं और फिर शिकार करते हैं. एक चीता शिकार को निश्चित दिशा में खदेडता है और दूसरा घात लगाकर हमला करता है. ऐसे में यह बडे एंटिलोप को भी आसानी से गिरा लेते हैं.'' वन्य जीव विशेषज्ञ के मुताबिक, चीतों में शिकार को लेकर आपसी लड़ाई वैसी नहीं होती जैसी टाइगर और तेंदुओं में होती है. चीता आपस में मिलकर शिकार खाते हैं.

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