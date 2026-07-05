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कांग्रेस ने ग्रामीण मजदूरी पर उठाए सवाल, कुणाल चौधरी बोले-मनरेगा पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी का आरोप है, "इस योजना में दावा किया जा रहा है कि इसमें 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन पिछले 10 सालों में मनरेगा के तहत गरीबों को 100 दिन का रोजगार भी नहीं दिया जा सका है. मध्य प्रदेश में इसको लेकर विधानसभा में प्रदेश सरकार ही ये जानकारी दे चुकी है." उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार सिर्फ योजनाओं के नाम बदल रही है, लेकिन इससे न तो रोजगार बढ़ेगा और न ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी."

भोपाल: मध्य प्रदेश सहित देश भर में मनरेगा में बदलाव कर जीरामजी योजना नए स्वरूप में लागू हो गई है. 1 जुलाई से अब यह योजना प्रभावी हो गई है. कांग्रेस ने इस योजना को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है.

मनरेगा पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग (ETV Bharat)

'सिर्फ एक प्रतिशत मजदूरों को ही मिला फायदा'

कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया, "हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय द्वारा इसको लेकर कई सवाल पूछे गए थे. इन सवालों के जवाब में सरकार ने खुद ही स्वीकार किया है कि पिछले 10 सालों में 52 जिलों में मनरेगा के तहत पंजीकृत मजदूरों में से 1 प्रतिशत मजदूरों को ही पूरे 100 दिन का ही रोजगार मिल सका है. जब बीजेपी सरकार अपनी कानूनी जिम्मेदारी 100 दिन का रोजगार ही नहीं दे सकी, तो 125 दिन का रोजगार कैसे दे सकेगी."

इस तरह की घोषणाएं सिर्फ ग्रामीणों को गुमराह करने का प्रयास भर हैं. कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया, "2021 से लेकर 2025 तक करोड़ों मजदूर मनरेगा में पंजीकृत रहे लेकिन पूरे 100 दिन का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या लगातार घटती गई."

श्वेत पत्र जारी करने की मांग

कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया, "वन अधिकार पट्ट्टा धारकों को इस कानून के तहत 150 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन साल 2025-26 में प्रदेश के 24 जिलों में एक भी पात्र श्रमिक को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया. आदिवासी बहुल जिलों में भी स्थिति बेहद खराब है, यह सरकार के दावों की हकीकत बयां करते है." उन्होंने इस मामले को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.