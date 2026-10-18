दशहरे पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रावण 105 फीट का, कोलार में लेजर शो के साथ सुनील लोधी का प्रोग्राम
दशहरे पर हनुमान अंश फिल्म के गायक सुनील लोधी की भोपाल में होगी प्रस्तुति, जम्बूरी मैदान में 101 फीट का रावण. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:06 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में 20 अक्टूबर को दशहरा पर्व धूम-धाम से मनाया जाएगा. दशहरे पर प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम भोपाल के कोलार में होने जा रहा है. यहां करीब 105 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. इसके अलावा भोपाल के जंबूरी मैदान में 101 फीट के रावण का पुतला दहन किया जाएगा. रावण के साथ कुंभकर्ण, मेघनाद के भी विशाल पुतले आकर्षण का केन्द्र रहेंगे. राजधानी भोपाल में एक दर्जन स्थानों पर रावण दहन के बड़े आयोजन होने जा रहे हैं. इनमें सबसे पुरान रावण दहन कार्यक्रम भोपाल के छोला दशहरा मैदान पर होगा. जहां पिछले करीब 80 साल से दशहरा पर रावण के पुतला दहन का कार्यक्रम होता आ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे.
105 फीट का प्रदेश का सबसे ऊंचा रावण
कोलार हिंदू उत्सव समिति के सचिव और बीजेपी जिला अध्यक्ष रविन्द्र यती ने बताया कि "कोलार में प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरा महोत्सव और 105 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. इस मौके पर हनुमान अंश फिल्म के भजन गायक सुनील लोधी अपनी प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा मुंबई का मशहूर रूट्स नादात्म बैंड भी संगीतमय प्रस्तुति से लोगों का उत्साह बढ़ाएगा. इसके अलावा कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. रावण दहन के पहले और बाद में जयपुर और सिवाकाशी से आए आतिशबाजों द्वारा रंगारंग आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा.
जम्बूरी मैदान में 101 फीट का रावण
उधर, भोजपाल महोत्सव समिति द्वारा दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. इसके लिए अवधपुरी के जम्बूरी मैदान में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. यहां ड्रोन से पुष्पवर्षा की जाएगी, इसके बाद जबरदस्त आतिशबाजी का आयोजन होगा. दशहरे को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है. उधर भोपाल के कलियासोत दशहरा मैदान में 90 फीट ऊंचे रावण और 85 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतले का दहन होगा. यहां राम-रावण युद्ध के साथ लेजर शो की भी खास प्रस्तुति होगी.
टीटी नगर, विट्टन मार्केट में होगा दहन
टीटी नगर दशहरा मैदान में 60 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. कार्यक्रम में गुफा मंदिर के महंत राम प्रवेश दास मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग करेंगे. इसके अलावा सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल होंगे. कार्यक्रम में देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा.
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सबसे पुराना रावण दहन छोला मैदान में
राजधानी भोपाल में नवाबी रियासत के दौर से ही दशहरा पर्व की शुरूआत हो गई थी. भोपाल में पहले कमाली मंदिर परिसर में दशहरे का आयोजन किया जाता है. उस दौर में भोपाल की पुट्ठा मिल हमीदिया रोड के आगे जंगल हुआ करता था. तब स्वर्णकार समाज के मंदिर से रामदल तैयार होकर सवारी के रूप में छोला दशहरा मैदान तक पहुंचता था, इसके बाद छोला दशहरा मैदान में ही रावण के पुतले के दहन की शुरूआत हुई.