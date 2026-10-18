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दशहरे पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रावण 105 फीट का, कोलार में लेजर शो के साथ सुनील लोधी का प्रोग्राम

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भोपाल: राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में 20 अक्टूबर को दशहरा पर्व धूम-धाम से मनाया जाएगा. दशहरे पर प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम भोपाल के कोलार में होने जा रहा है. यहां करीब 105 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. इसके अलावा भोपाल के जंबूरी मैदान में 101 फीट के रावण का पुतला दहन किया जाएगा. रावण के साथ कुंभकर्ण, मेघनाद के भी विशाल पुतले आकर्षण का केन्द्र रहेंगे. राजधानी भोपाल में एक दर्जन स्थानों पर रावण दहन के बड़े आयोजन होने जा रहे हैं. इनमें सबसे पुरान रावण दहन कार्यक्रम भोपाल के छोला दशहरा मैदान पर होगा. जहां पिछले करीब 80 साल से दशहरा पर रावण के पुतला दहन का कार्यक्रम होता आ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे.

105 फीट का प्रदेश का सबसे ऊंचा रावण