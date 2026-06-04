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सरेराह EX गर्लफ्रेंड पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, बचाने आई बहन भी गंभीर घायल

राजधानी भोपाल में सिरफिरे आशिक ने खूनी खेल खेला. दोनों बहनों की हालत गंभीर. हमलावर की तलाश जारी.

Bhopal Knife Attack Ex Gf
सरेराह पूर्व प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम सनसनी फैल गई. एक युवती पर उसके पूर्व प्रेमी द्वारा जानलेवा हमला किया गया. युवक ने युवती पर धारदार चाकू से गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों पर कई वार किए. युवती को बचाने के लिए आगे आई उसकी बड़ी बहन पर भी युवक ने हमला कर दिया, उसे भी गंभीर चोट आई है. सिरफिरे आशिक की करतूत CCTV में कैद हुई है.

रोड पर जा रही दोनों बहनों को रोका

युवती मंगलवार शाम करीब 4 बजे अपनी बड़ी बहन के साथ शंकर नगर इलाके में घर के पास से गुजर रही थी. इसी दौरान अक्षय चंदेल ने दोनों का रास्ता रोक लिया. युवती और अक्षय के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बहस बढ़ने पर युवक अचानक आक्रोशित हो गया और उसने अपने पास रखा धारदार चाकू निकाल लिया. इसके बाद उसने युवती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

भीड़ जमा हुई तो हमलावर फरार हो गया

आरोपी ने युवती की गर्दन, चेहरे, पीठ और हाथों को निशाना बनाते हुए कई वार किए. बहन जब उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे उसका गाल कट गया. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुटने लगी तो आरोपी वहां से फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भागने से पहले आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी.

दोनों लिव इन में रह चुके हैं

घायल दोनों बहनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और युवती पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं. संबंध खत्म होने के बाद दोनों के बीच विवाद चल रहा था. एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया "आरोपी अक्षय चंदेल के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जायेगा."

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