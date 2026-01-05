ETV Bharat / state

सांतवे आसमान पर गोल्ड प्राइज, जनाब के शौक भी हाई, गहनों के बाद गोल्डन काइट नेल आर्ट

भोपाल के गोल्डन काइटमैन लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल, बढ़ते दाम में भी नहीं कम हो रहा शौक, गोल्ड के पहन रहे पतंगों वाले गहने.

BHOPAL GOLDEN KITEMAN
गहनों के बाद गोल्डन काइट नेल आर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 10:32 PM IST

5 Min Read
भोपाल: एक तरफ सोने का भाव आसमान छू रहा है. आम क्या अच्छे-अच्छे बड़े आदमियों की घर की तिजोरी में सोना कम होता जा रहा है. सोने के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग अब किसी शादी, रस्म, पूजा-पाठ और नेग में गोल्ड खरीदने से कतराते नजर आ रहे हैं. वहीं ऐसी महंगाई में भी भोपाल के एक शख्स ऐसे हैं, जिनका शौक इस महंगाई में भी कम नहीं हो रहा है. पतंगों का शौक रखने वाले यह शख्स पतंग की डिजाइन में गोल्ड चेन-अंगूठी तो पहन ही रहे हैं. इसके साथ ही नेल आर्ट भी पतंग का गोल्ड से कराया है. इन्हें लोग काइटमैन के नाम से जानते हैं.

पतंगों का बनाया गोल्ड आभूषण

राजधानी भोपाल में एक ऐसे काइटमैन हैं, जिनकी पहचान सिर्फ पतंग बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि गोल्ड की पतंगों को आभूषण के रूप में पहनना उनकी खास पहचान बन चुकी है. हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल की. जिन्हें शहर में अब लोग 'गोल्डन काइटमैन' के नाम से जानते हैं. पुराने भोपाल में लक्ष्मी टॉकीज के पास स्थित छोटी-सी दुकान से पतंग का थोक और फुटकर व्यापार करने वाले लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल पिछले 50 वर्षों से पतंगबाजी से जुड़े हुए हैं. उनका पतंग के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने इसे न केवल अपना व्यवसाय बनाया, बल्कि पतंगों को गोल्ड के गहनों के रूप में भी ढाल लिया.

भोपाल गोल्डन काइटमैन (ETV Bharat)

10 साल की उम्र में चढ़ा पतंग का जुनून

लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल बताते हैं कि "जब वे महज 10 साल के थे, तभी उन्हें पतंग उड़ाने का शौक लग गया था. बचपन से ही मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार रहता था. पतंग उड़ाना मेरे लिए त्योहार नहीं, जुनून था. ऐसा कहते हुए आज भी उनके चेहरे पर वही बचपन वाली चमक नजर आती है.

KITE DESIGNED GOLD JEWELRY BHOPAL
गोल्डन काइट नेल आर्ट (ETV Bharat)

शौक बना पेशा

समय के साथ पतंगों के प्रति दीवानगी बढ़ती गई और उन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया. पहले पतंग उड़ाई, फिर पतंग बेची और अब पतंग को अपनी पहचान बना लिया. वे वर्षों से पतंगों का होलसेल और रिटेल व्यापार कर रहे हैं.

जब पतंग बनी गहना

पतंगों से बहुत लगाव के चलते उनके मन में एक अनोखा विचार आया, क्यों न पतंग को गहने के रूप में पहना जाए. यहीं से शुरू हुई उनकी अनोखी यात्रा. शुरुआत चांदी की पतंगों से हुई, फिर समय के साथ उन्होंने सोने की पतंगों को गहनों में ढालना शुरू किया. अब यह उनके लिए परंपरा बन चुकी है कि हर साल मकर संक्रांति से पहले वे नई गोल्ड पतंग बनवाते हैं और उसे पहनते हैं.

LAKSHMINARAYAN GOLD NAIL ART
सोने के पतंग वाली चेन और पेंडेट (ETV Bharat)

गले, कान और हाथ में गोल्ड की पतंगें

आज लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल के पास पतंग थीम पर तैयार कई सोने के आभूषण हैं. गले में दो बड़ी गोल्ड पतंगों के पेंडेंट, हाथों में पतंग डिजाइन की चार अंगूठियां, कानों में दो पतंगनुमा बालियां, नेल आर्ट में भी गोल्ड पतंग में कराई है. साथ ही चकरी यानी रील डिजाइन का आभूषण. इन सभी आभूषणों का कुल वजन करीब 10 से 12 तोला सोना है. जिसकी अनुमानित कीमत 7 से 8 लाख रुपये बताई जा रही है.

GOLD RATE ON 05 JANUARY 2026
कानों में पतंग वाले गोल्डन ईयरिंग (ETV Bharat)

इस साल की खास तैयारी

इस वर्ष मकर संक्रांति के लिए भी उन्होंने कुछ खास बनवाया है. लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि "इस बार 2 तोला सोने की पतंग साथ में चकरी और मांजे का डिजाइन, जिसमें पतंग को पेंडेंट के रूप में तैयार कराया गया है. यह गहना उनकी पतंगबाजी के प्रति दीवानगी और परंपरा दोनों का प्रतीक है." भोपाल के रहने वाले गिरीश सिंह चौहान ने कहा कि "वह लक्ष्मीनारायण के पास 5 साल से पतंग लेने आ रहे हैं. यहां के मंजे से वह कई प्रतियोगिता जीत चुके हैं." इधर गंजबासोदा से पतंग और मांझा लेने आए एसके कुमार ने कहा कि "वह भी पिछले 5 साल से भोपाल आ रहे हैं और लक्ष्मीनारायण से पतंग और मांझा ले रहे हैं."

KITE MAN LAKSHMINARAYAN KHANDELWAL
हाथों में सोने-चांदी की अंगूठियां (ETV Bharat)

शहर में बन चुके हैं पहचान

लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल आज भोपाल में सिर्फ पतंग व्यापारी नहीं, बल्कि एक अलग पहचान बन चुके हैं. लोग उन्हें देखने, उनसे मिलने और उनकी गोल्ड पतंगों के बारे में जानने खासतौर पर उनकी दुकान तक पहुंचते हैं.

क्या सोने का दाम

अगर बात गोल्ड के दाम की करें, तो आज यानि 5 जनवरी 2026 को सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड के दाम प्रति 10 ग्राम 1 लाख 35 हजार 721 पहुंच गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में जीएसटी शामिल नहीं होती. MCX पर 24 कैरेट सोने की कीमत 1,35, 810 रुपए प्रति दस ग्राम है. जबकि 22 कैरेट सोने का दाम 1,24,490 प्रति दस ग्राम है. 18 कैरेट सोने के भाव 1, 01, 860 रुपए प्रति 10 ग्राम है. एक्सपर्ट्स की मानें तो सोने-चांदी के दामों में उछाल की वजह वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन है.

