सांतवे आसमान पर गोल्ड प्राइज, जनाब के शौक भी हाई, गहनों के बाद गोल्डन काइट नेल आर्ट

समय के साथ पतंगों के प्रति दीवानगी बढ़ती गई और उन्होंने इसे अपना पेशा बना लिया. पहले पतंग उड़ाई, फिर पतंग बेची और अब पतंग को अपनी पहचान बना लिया. वे वर्षों से पतंगों का होलसेल और रिटेल व्यापार कर रहे हैं.

लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल बताते हैं कि "जब वे महज 10 साल के थे, तभी उन्हें पतंग उड़ाने का शौक लग गया था. बचपन से ही मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार रहता था. पतंग उड़ाना मेरे लिए त्योहार नहीं, जुनून था. ऐसा कहते हुए आज भी उनके चेहरे पर वही बचपन वाली चमक नजर आती है.

राजधानी भोपाल में एक ऐसे काइटमैन हैं, जिनकी पहचान सिर्फ पतंग बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि गोल्ड की पतंगों को आभूषण के रूप में पहनना उनकी खास पहचान बन चुकी है. हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल की. जिन्हें शहर में अब लोग 'गोल्डन काइटमैन' के नाम से जानते हैं. पुराने भोपाल में लक्ष्मी टॉकीज के पास स्थित छोटी-सी दुकान से पतंग का थोक और फुटकर व्यापार करने वाले लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल पिछले 50 वर्षों से पतंगबाजी से जुड़े हुए हैं. उनका पतंग के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने इसे न केवल अपना व्यवसाय बनाया, बल्कि पतंगों को गोल्ड के गहनों के रूप में भी ढाल लिया.

भोपाल: एक तरफ सोने का भाव आसमान छू रहा है. आम क्या अच्छे-अच्छे बड़े आदमियों की घर की तिजोरी में सोना कम होता जा रहा है. सोने के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग अब किसी शादी, रस्म, पूजा-पाठ और नेग में गोल्ड खरीदने से कतराते नजर आ रहे हैं. वहीं ऐसी महंगाई में भी भोपाल के एक शख्स ऐसे हैं, जिनका शौक इस महंगाई में भी कम नहीं हो रहा है. पतंगों का शौक रखने वाले यह शख्स पतंग की डिजाइन में गोल्ड चेन-अंगूठी तो पहन ही रहे हैं. इसके साथ ही नेल आर्ट भी पतंग का गोल्ड से कराया है. इन्हें लोग काइटमैन के नाम से जानते हैं.

जब पतंग बनी गहना

पतंगों से बहुत लगाव के चलते उनके मन में एक अनोखा विचार आया, क्यों न पतंग को गहने के रूप में पहना जाए. यहीं से शुरू हुई उनकी अनोखी यात्रा. शुरुआत चांदी की पतंगों से हुई, फिर समय के साथ उन्होंने सोने की पतंगों को गहनों में ढालना शुरू किया. अब यह उनके लिए परंपरा बन चुकी है कि हर साल मकर संक्रांति से पहले वे नई गोल्ड पतंग बनवाते हैं और उसे पहनते हैं.

सोने के पतंग वाली चेन और पेंडेट (ETV Bharat)

गले, कान और हाथ में गोल्ड की पतंगें

आज लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल के पास पतंग थीम पर तैयार कई सोने के आभूषण हैं. गले में दो बड़ी गोल्ड पतंगों के पेंडेंट, हाथों में पतंग डिजाइन की चार अंगूठियां, कानों में दो पतंगनुमा बालियां, नेल आर्ट में भी गोल्ड पतंग में कराई है. साथ ही चकरी यानी रील डिजाइन का आभूषण. इन सभी आभूषणों का कुल वजन करीब 10 से 12 तोला सोना है. जिसकी अनुमानित कीमत 7 से 8 लाख रुपये बताई जा रही है.

कानों में पतंग वाले गोल्डन ईयरिंग (ETV Bharat)

इस साल की खास तैयारी

इस वर्ष मकर संक्रांति के लिए भी उन्होंने कुछ खास बनवाया है. लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि "इस बार 2 तोला सोने की पतंग साथ में चकरी और मांजे का डिजाइन, जिसमें पतंग को पेंडेंट के रूप में तैयार कराया गया है. यह गहना उनकी पतंगबाजी के प्रति दीवानगी और परंपरा दोनों का प्रतीक है." भोपाल के रहने वाले गिरीश सिंह चौहान ने कहा कि "वह लक्ष्मीनारायण के पास 5 साल से पतंग लेने आ रहे हैं. यहां के मंजे से वह कई प्रतियोगिता जीत चुके हैं." इधर गंजबासोदा से पतंग और मांझा लेने आए एसके कुमार ने कहा कि "वह भी पिछले 5 साल से भोपाल आ रहे हैं और लक्ष्मीनारायण से पतंग और मांझा ले रहे हैं."

हाथों में सोने-चांदी की अंगूठियां (ETV Bharat)

शहर में बन चुके हैं पहचान

लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल आज भोपाल में सिर्फ पतंग व्यापारी नहीं, बल्कि एक अलग पहचान बन चुके हैं. लोग उन्हें देखने, उनसे मिलने और उनकी गोल्ड पतंगों के बारे में जानने खासतौर पर उनकी दुकान तक पहुंचते हैं.

क्या सोने का दाम

