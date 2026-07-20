भोपाल की सड़कों पर कोबरा लेकर घूमता रहा शख्स, खतरनाक सांप से खिलवाड़
भोपाल की दाता कॉलोनी में कोबरा को बनाया तमाशा, शख्स की हरकत पर सर्प विशेषज्ञ ने जताई चिंता, बोले- ऐसे स्टंट हो सकते हैं जानलेवा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 11:48 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को एक अजीबोगरीब दृश्य देखने मिला. यहां की दाता कॉलोनी के पास एक शख्स खतरनाक कोबरा सांप लेकर घूमता नजर आया. सड़क पर इस तरह कोबरा को पकड़े देख कुछ लोग दहशत में आ गए तो कुछ हैरानी के साथ वीडियो बनाने लगे. हालांकि, इस मामले पर सर्प विशेषज्ञों ने खासी चिंता जताई है और लोगों को इसे गंभीरता से लेने की सलाह दी है.
प्लास्टिक के डिब्बे में खतरनाक कोबरा
मानसून की कमी होने के कारण जमीन के नीचे रहने वाले जीव अब बाहर निकलने को मजबूर हैं. उमस और गर्मी की वजह से सांप निकलने की घटनाएं भी बढ़ी है. भोपाल की दाता कॉलोनी के पास भी कोबरा सांप निकलने का मामला सामने आया लेकिन सांप को डिब्बे में बंद कर एक शख्स ने तमाशा बना दिया. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा ये वीडियो दाता कॉलोनी चौराहे का है, जहां एक शख्स प्लास्टिक के एक कंटेनर में खतरनाक कोबरा सांप लेकर घूमता दिखाई दे रहा है.
कोबरा के साथ खिलवाड़ न करें : सर्प विशेषज्ञ
इस वीडियो के सामने आने के बाद सर्प विशेषज्ञ सलीम खान ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा, '' इस तरहा खतरनाक कोबरा सांप सड़क पर लेकर घूमना और वीडियो बनाना सही नहीं है. ये सांप के साथ तो खिलवाड़ है ही, साथ ही लोगों की जान से भी खिलावाड़ है क्योंकि गलती से भी ये सांप अगर कंटेनर के बाहर आ जाता तो लोगों की जान को खतरा हो जाता.'' सर्प विशेषज्ञ सलीम खान ने आगे कहा, '' बारिश कम होने और उमस बढ़ने के कारण जमीन के भीतर रहने वाले जीव बाहर निकलते हैं. ऐसे में यदि सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या उसके साथ खिलवाड़ करने के बजाय तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देनी चाहिए.''
यह भी पढ़ें-
- बरसात में दिख जाएं ये 3 सांप तो बना लें 100 फीट दूरी, काट लें तो ऐसे बचाएं जान
- नागिन से छेडछाड़ कर रहा था अजगर! ऐसा पिलाया जहर तड़प तड़पकर हो गई मौत
वीडियो बनाने के चक्कर में जा सकती है जान
सर्प विशेषज्ञ ने कहा कि इस तरह जहरीले सांप व अन्य वन्यजीवों के साथ इस तरह का जोखिम भरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए. कुछ लाइक्स और वीडियो बनाने की चाह में न केवल अपनी बल्कि आसपास मौजूद लोगों की जान भी खतरे में डाली जा रही है. ऐसे मामलों में प्रशासन और वन विभाग को भी सख्ती बरतने की आवश्यकता है. इसके साथ ही केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को सांप व अन्य वन्य जीवों का रेस्क्यू करना चाहिए, जिससे जनहानि की संभावना न रहे.