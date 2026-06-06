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ख्याति जैन की मां ने बॉयफ्रेंड पर लगाया हत्या का आरोप, FIR के लिए राष्ट्रपति, पीएम से लगाई गुहार

भोपाल में 11 मई को हुई ख्याति जैन की मौत का मामला. आखिरी 3 घंटे तनिष के साथ थी ख्याति. मां ने उठाए कई सवाल.

KHYATI JAIN DEATH CASE BHOPAL
मेरी बेटी की मौत सामान्य नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 6:39 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: 18 वर्षीय ख्याति जैन की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. बेटी की मौत को लेकर न्याय की मांग कर रही ख्याति की मां वर्षा जैन अब राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गई हैं. उन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाओं को शिकायत भेजकर मामले में एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

घटना वाले दिन तनिष चंद्रवंशी 3 घंटे तक ख्याति के साथ था. यह गंभीर मामला भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है. ख्याति ने दिसंबर 2025 में क्लैट (CLAT) की परीक्षा क्वालिफाई की थी और वह भोपाल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी.

'मेरी बेटी की मौत सामान्य नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या'

ख्याति की मां वर्षा जैन का आरोप है कि "उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है. उन्होंने ख्याति के बॉयफ्रेंड तनिष की भूमिका की गहन जांच की मांग करते हुए कहा है कि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं. पुलिस ने अभी तक हत्या के एंगल से गंभीरता से जांच नहीं की है और न ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की है."

मां ने बेटी ख्याति की मौत पर उठाए सवाल, एफआईआर नहीं करने का आरोप (ETV Bharat)

11 मई 2026 को संदिग्ध हालत में मृत मिली थी ख्याति

ख्याति की मां वर्षा जैन का कहना है, "बेटी ख्याति की मौत 11 मई 2026 को हुई थी. घटना के बाद 27 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसकी मौत किन परिस्थितियों में कैसे हुई." उन्होंने आरोप लगाया कि "उन्हें लगातार न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है और अभी तक मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है जबकि घटना वाले दिन उनकी बेटी के साथ तनिष 3 घंटे तक मौजूद था."

'आखिरी 3 घंटे तनिष के साथ थी ख्याति'

ख्याति की मां वर्षा जैन का आरोप है कि "उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है. घटना वाले दिन ख्याति का दोस्त तनिष चंद्रवंशी करीब 3 घंटे तक उसके घर में मौजूद था." वर्षा जैन ने सवाल उठाया है कि "जब तनिष दोपहर में घर से चला गया था तो उसे ख्याति की मौत की जानकारी कैसे मिली. वह मौत का वीडियो बनाने के लिए दोबारा उसके घर क्यों पहुंचा."

Khyati Jain suicide or murder
11 मई 2026 को संदिग्ध हालत में मृत मिली थी ख्याति (ETV Bharat)

मां का कहना है कि "ख्याति कभी घर का मेन गेट खुला नहीं छोड़ती थी लेकिन उस दिन गेट खुला था. दोपहर 3.30 बजे तनिष ने मुझे फोन किया और बताया कि ख्याति ने उसे सुसाइड करने से जुड़ा कोई मैसेज किया है क्या. उसके बाद शाम 6 बजे तनिष दोबारा ख्याति के घर पहुंचा और फिर मुझे फोन कर बताया कि ख्याति की मौत हो गई है. इसके कुछ ही मिनटों बाद उसने मुझे एक वीडियो बनाकर भी भेजा."

पेट में मिला 'Greyish Fluid'

मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है. रिपोर्ट के अनुसार ख्याति के पेट में लगभग 100 ग्राम ग्रेइश फ्लूइड (Greyish Fluid) पाया गया था. इस खुलासे के बाद मौत की वास्तविक वजह को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं. परिजन इसे बेहद महत्वपूर्ण तथ्य मानते हुए इसकी वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच की मांग कर रहे हैं. यह फ्लूइड क्या था और क्या ख्याति को कोई संदिग्ध पदार्थ दिया गया था या उसने खुद खाया था. इसकी जांच रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.

'मां आपने मेरी जान ले ही ली'

इस मामले में पुलिस को ख्याति के मोबाइल से कुछ चैट मिले हैं, जिससे रहस्य और गहरा गया है. कथित तौर पर ख्याति के मोबाइल से एक मैसेज मिला है, जिसमें कई बातों के अलावा सबसे लास्ट में लिखा था, 'मां आपने मेरी जान ले ही ली.'

इस मैसेज के बाद मां का दावा है कि यह मामला सामान्य आत्महत्या का नहीं हो सकता. परिजन का कहना है कि ख्याति पर कोई बड़ा मानसिक दबाव था या फिर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था. इस पूरी साजिश के पीछे के सच को सामने लाना जरूरी है और पुलिस को पूरे मामले की जां करनी चाहिए.

'आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से हो रही पड़ताल'

एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा का कहना है कि "मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है. जांच टीम आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से पड़ताल कर रही है. ख्याति के मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने इंस्टाग्राम पर मिले मैसेज और चैट्स को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा है. उसके बॉयफ्रेंड से भी प्रारंभिक पूछताछ की जा चुकी है और उसके घर में आने-जाने के वीडियो भी मिले हैं. पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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