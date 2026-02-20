ETV Bharat / state

अल्सरेटिव कोलाइटिस की चपेट में 50 लाख जिंदगियां, एडवांस पंचकर्म दिखा रहा नई उम्मीद

भोपाल: वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी अल्सरेटिव कोलाइटिस से भारत भी अछूता नहीं है. जहां दुनिया भर में करीब 50 लाख लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर आंत संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं. वहीं भारत में भी स्थिति चिंताजनक है. यहां प्रति हजार में करीब 10 लोगों में इसके लक्षण पाए जा रहे हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस की गंभीरता को समझाते हुए यह बात भोपाल के डॉ. खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय एडवांस पंचकर्म वर्कशाप में शामिल होने एसवी आयुर्वेद कॉलेज तिरुपति के प्रोफेसर और एचओडी पंचकर्म डॉ. पी मुरलीकृष्ण ने कही.

अब तक स्थाई समाधान संभव नहीं

डॉ. पी मुरलीकृष्ण ने बताया कि "अल्सरेटिव कोलाइटिस एक आटोइम्यून रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद आंतों की दीवारों पर हमला करने लगती है. जिसके परिणामस्वरूप बड़ी आंत में सूजन, घाव और लगातार संक्रमण की स्थिति बन जाती है. डॉ. मुरलीकृष्ण के अनुसार इसके 2 प्रमुख रूप हैं. पहला अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें केवल बड़ी आंत प्रभावित होती है और दूसरा क्रोहन रोग, जिसमें छोटी व बड़ी दोनों आंतें प्रभावित हो सकती हैं. दोनों की पैथोफिजियोलाजी और प्रबंधन लगभग समान है, लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसे स्थायी रूप से ठीक करने का समाधान अब तक उपलब्ध नहीं है.

एडवांस पंचकर्म को लेकर डॉक्टर की राय

इन लक्षणों से पहचाने अलसरेटिव कोलाइटिस

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी के दौरान मरीजों में मल के साथ मवाद या म्यूकस आना, बार-बार शौच जाना, मल के साथ खून आना, पेट में मरोड़, बेचैनी और समय के साथ तेजी से वजन घटना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. लंबे समय तक अनदेखी करने पर यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा मुख्यतः लक्षणों को नियंत्रित करने पर केंद्रित रहती है, क्योंकि यह एक आटोइम्यून विकार है, लेकिन आयुर्वेद इस समस्या को जड़ से समझने और प्रतिरक्षा तंत्र को संतुलित करने की दिशा में काम करता है.