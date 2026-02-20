अल्सरेटिव कोलाइटिस की चपेट में 50 लाख जिंदगियां, एडवांस पंचकर्म दिखा रहा नई उम्मीद
भोपाल के डॉ. खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय में एडवांस पंचकर्म पर हुई चर्चा, अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो सकता है इलाज, जानें लक्षण.
भोपाल: वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी अल्सरेटिव कोलाइटिस से भारत भी अछूता नहीं है. जहां दुनिया भर में करीब 50 लाख लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर आंत संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं. वहीं भारत में भी स्थिति चिंताजनक है. यहां प्रति हजार में करीब 10 लोगों में इसके लक्षण पाए जा रहे हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस की गंभीरता को समझाते हुए यह बात भोपाल के डॉ. खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय एडवांस पंचकर्म वर्कशाप में शामिल होने एसवी आयुर्वेद कॉलेज तिरुपति के प्रोफेसर और एचओडी पंचकर्म डॉ. पी मुरलीकृष्ण ने कही.
अब तक स्थाई समाधान संभव नहीं
डॉ. पी मुरलीकृष्ण ने बताया कि "अल्सरेटिव कोलाइटिस एक आटोइम्यून रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद आंतों की दीवारों पर हमला करने लगती है. जिसके परिणामस्वरूप बड़ी आंत में सूजन, घाव और लगातार संक्रमण की स्थिति बन जाती है. डॉ. मुरलीकृष्ण के अनुसार इसके 2 प्रमुख रूप हैं. पहला अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें केवल बड़ी आंत प्रभावित होती है और दूसरा क्रोहन रोग, जिसमें छोटी व बड़ी दोनों आंतें प्रभावित हो सकती हैं. दोनों की पैथोफिजियोलाजी और प्रबंधन लगभग समान है, लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसे स्थायी रूप से ठीक करने का समाधान अब तक उपलब्ध नहीं है.
इन लक्षणों से पहचाने अलसरेटिव कोलाइटिस
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी के दौरान मरीजों में मल के साथ मवाद या म्यूकस आना, बार-बार शौच जाना, मल के साथ खून आना, पेट में मरोड़, बेचैनी और समय के साथ तेजी से वजन घटना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. लंबे समय तक अनदेखी करने पर यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा मुख्यतः लक्षणों को नियंत्रित करने पर केंद्रित रहती है, क्योंकि यह एक आटोइम्यून विकार है, लेकिन आयुर्वेद इस समस्या को जड़ से समझने और प्रतिरक्षा तंत्र को संतुलित करने की दिशा में काम करता है.
एडवांस पंचकर्म से उपचार को मिली नई दिशा
आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार पंचकर्म की पांच प्रमुख शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में से ‘बस्ती कर्म’ इस रोग में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है. यह सामान्य एनिमा नहीं, बल्कि औषधीय और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे 14 से 21 दिनों तक विशेष प्रोटोकॉल के तहत दिया जाता है. इसके साथ रसायन औषधियां दी जाती हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की विकृति को सुधारने में मदद करती हैं. डॉ. मुरलीकृष्ण का दावा है कि "यदि मरीज उचित आहार, नियमित दिनचर्या, योग, प्राणायाम और तनाव प्रबंधन अपनाए, तो आयुर्वेद के माध्यम से पूर्ण सुधार की संभावना बन सकती है."
भोपाल में 3 दिवसीय कार्यशाला, विशेषज्ञों का मंथन
वर्कशाप की कन्वेनर डॉ कामिनी सोनी ने बताया कि "एडवांस पंचकर्म को लेकर भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान में 19, 20 और 21 फरवरी 2026 को एडवांस्ड पंचकर्म थेरेप्यूटिक्स कार्यशाला आयोजित की जा रही है. इसमें देशभर से 110 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. कार्यशाला के दौरान जटिल बीमारियों से ग्रसित मरीजों को विशेषज्ञों ने निःशुल्क परामर्श भी दिया जा रहा है."
विशेषज्ञों की सलाह, समय पर पहचान जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार पेट खराब होना, खून आना या लंबे समय तक आंतों से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज न करें. इसमें समय रहते जांच और उचित उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस भले ही आधुनिक चिकित्सा में चुनौती बना हुआ हो, लेकिन एडवांस पंचकर्म जैसे समग्र उपचार पद्धतियां मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रही हैं.