पंचकर्म उपकरणों द्रोणी, शिरोधारा, बस्ती को लेकर तय होगा एक जैसा स्टैंडर्ड, मांग सकेंगे ISO सर्टिफिकेट
आयुर्वेदिक संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ भारतीय मानक ब्यूरो मध्य प्रदेश पंचकर्म उपकरणों के लिए तैयार कर रहा ड्राफ्ट. भोपाल से ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:38 PM IST
भोपाल: पंचकर्म चिकित्सा कराने से पहले मरीज इसमें उपयोग होने वाले उपकरणों का आईएसओ सर्टिफिकेट देखकर उसकी क्वालिटी को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे. आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा में उपयोग होने वाले द्रोणी, शिरोधारा, बस्ती जैसे उपकरणों के लिए अब देश भर में एक जैसे स्टैंडर्ड तय किए जा रहे हैं.
आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर भारतीय मानक ब्यूरो इन उपकरणों के लिए स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है. इस दिशा में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान के विशेषज्ञों के साथ मिलकर द्रोणी और अन्य उपकरणों को लेकर मानक तैयार किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक देश में अभी तक इसको लेकर कोई तय मानक ही नहीं थे.
'पंचकर्म उपकरणों के लिए तैयार होगा ड्राफ्ट'
पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान के प्राचार्य डॉ उमेश शुक्ला बताते हैं, "आयुर्वेद और खासतौर से पंचकर्म में उपकरण सालों से उपयोग होते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इनके लिए एक स्टैंडर्ड तय किया जाए. इस दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान के विशेषज्ञों के साथ मिलकर पीडियाट्रिक पंचकर्म उपकरणों के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है.
इस ड्राफ्ट को देश के दूसरे विशेषज्ञों के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर देश भर में यह उपकरण एक ही स्टेंडर्ड के होंगे. अभी तक पंचकर्म के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ अपनी मनमर्जी से इसे तैयार करते रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तय होने से इसमें एकरूपता आएगी."
'द्रोणी को लेकर सबसे पहले तय होगा स्टैंडर्ड'
प्राचार्य डॉ उमेश शुक्ला के मुताबिक, "आयुर्वेद में कई इक्युपमेंट तो वही हैं, जो एलोपैथी में उपयोग होते आ रहे हैं. इन उपकरणों के लिए पहले ही स्टैंडर्ड तय किया जा चुका है, लेकिन अब पंचकर्म में उपयोग होने वाले उपकरणों के लिए स्टैंडर्ड तय किए जा रहे हैं.
अभी तो सिर्फ पीडियाट्रिक द्रोणी पर काम किया जा रहा है, इसके अलावा शिरोधारा, बस्ती जैसे कई और उपकरण हैं, जिसके लिए स्टैंडर्ड तय किया जाना है. द्रोणी अभी तक किसी भी लकड़ी के बना लिए जाते थे, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांतों के मुताबिक नीम, बबूल की लकड़ी का ही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि इस लकड़ी पर तेल का उपयोग होता है और यह शरीर पर पॉजीटिव इम्पेक्ट छोड़ती है."
'पंचकर्म में उपयोग होने वाले उपकरणों का स्टैंडर्ड जान सकेगा मरीज'
बीआईएस भोपाल ब्रांच के हैड मोहम्मद रिजवान के मुताबिक, "आईएसओ सर्टिफिकेशन के बाद देश भर में इसका एक स्टैंडर्ड तय हो जाएगा, जिसका पालन करना जरूरी हो सकेगा. बच्चों के लिए बनाए जाने वाले आयुर्वेदिक उपकरणों के लिए यह जरूरी है कि कंपनियों और निर्माताओं को पहले से पता हो कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए और इससे जुड़े टेक्निकल डॉक्युमेंट और स्पेसिफिकेशन क्या हों.
इसका फायदा यह होगा कि किसी आयुर्वेदिक सेंटर या हॉस्पिटल में पहुंचने पर मरीज यहां उपयोग होने वाले प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड जान सकेगा. मरीज इस पर लागू होने वाला सर्टिफिकेट भी देख सकेगा."