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पंचकर्म उपकरणों द्रोणी, शिरोधारा, बस्ती को लेकर तय होगा एक जैसा स्टैंडर्ड, मांग सकेंगे ISO सर्टिफिकेट

पंचकर्म के उपकरणों को लेकर देश भर में तय होगा एक जैसा स्टैंडर्ड ( ETV Bharat )

भोपाल: पंचकर्म चिकित्सा कराने से पहले मरीज इसमें उपयोग होने वाले उपकरणों का आईएसओ सर्टिफिकेट देखकर उसकी क्वालिटी को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे. आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा में उपयोग होने वाले द्रोणी, शिरोधारा, बस्ती जैसे उपकरणों के लिए अब देश भर में एक जैसे स्टैंडर्ड तय किए जा रहे हैं.

आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर भारतीय मानक ब्यूरो इन उपकरणों के लिए स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है. इस दिशा में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान के विशेषज्ञों के साथ मिलकर द्रोणी और अन्य उपकरणों को लेकर मानक तैयार किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक देश में अभी तक इसको लेकर कोई तय मानक ही नहीं थे.