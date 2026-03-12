ETV Bharat / state

4 दवाओं का जोड़ और जड़ से दूर होगी दाद, आयुर्वेदिक संस्थान की रिसर्च से बीमारी हुई छूमंतर

राजधानी भोपाल के खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में हो रही एक से बढ़कर रिसर्च, दाद की बिमारी आसानी से हो जाएगी दूर.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 5:21 PM IST

रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: स्किन से जुड़े रोगों को दूर करने में परंपरागत आयुर्वेदिक दवाएं असरकारक साबित हुई हैं. हालांकि इसको लेकर दावे पहले से होते आए हैं, लेकिन पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान ने आयुवेर्दिक दवाओं का स्किन से जुड़ी बीमारी खासतौर से दाद और एक्जिमा को लेकर अध्ययन किया है. इसमें यह दवाएं इन रोगों पर बेहतर असरकारक साबित हुई है. संस्थान के इस अध्ययन की रिपोर्ट हाल ही में राष्ट्रीय जर्नल आयुष में प्रकाशित हुई है.

30 दिन में दिखा असर, बीमारी जड़ से खत्म

पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान के पंचकर्म विभाग की एसोसिएट प्रो. डॉ. बबीता दास कहती हैं कि "स्किन रोग में डर्मेफाइड संक्रमण जड़ित रोग माना जाता है, जो बार-बार उभर कर आता है. कई मरीजों में तो यह ज्यादा फैल जाता है. ऐसे करीब 12 मरीजों पर आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार किए गए एक लेप के उपयोग का अध्ययन किया गया. इसके रिजल्ट सकारात्मक आए हैं." संस्थान के प्रिंसिपल डॉ. उमेश शुक्ला कहते हैं "संस्थान द्वारा लगातार क्लीनिकल ट्राइल किए जा रहे हैं. ऐसा ही ट्राइल इस स्किन डिसीज में किया गया. ऐसे अध्ययनों से आयुर्वेदिक दवाओं की स्वीकार्यत बढ़ती है.

BHOPAL KHUSHILAL SHARMA AYURVEDA
पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान (ETV Bharat)

इस तरह तैयार की गई दवा

यह अध्ययन डॉ. बबीता दास के देखरेख में डॉ कामिनी नागराज द्वारा किया गया. वे बताती हैं कि अध्ययन के तहत मरीजों के प्रभावित हिस्सों पर ददु्रघ्र लेप लगाया गया. इस लेप को पवाड़ या चक्रमर्द बीज, आंवला, जीरा आदि के चूर्ण से तैयार किया. इस चूर्ण में नींबू, पानी और गौमूत्र आदि के साथ मिलाकर इसका पेस्ट बनाया गया. इसे मरीज के प्रभावित हिस्सों पर लगाया गया, इसके अलावा मरीजों को नवकर्षिक कषाय का सेवन भी कराया गया.

लगातार एक माह तक लेप और दवा के उपयोग से उनकी बीमारी में 90 फीसदी तक सुधार देखा गया. इसकी पूरी विधि, फोटो ग्राफ और अध्ययन से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर पेपर तैयार किया गया, जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है.

फंगल इंफेक्शन से होता है डर्मेफाइड संक्रमण

यह एक फंगल इंफेक्शन होता है, जो गर्म और नम वातावरण में पनपता है. यह रोग पीड़ित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है. इससे पीड़ित रोगी की तौलिया, कपड़े को यूज करने से भी यह रोग फैल सकता है. इसमें स्किन पर गोल, लाल चकत्ते हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे फैलते जाते हैं। इस फंगल को जीवित रहने के लिए कैराटिन की जरूरत होती है, जो लोगों के नाखूनों, बालों और त्वचा के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है.

खासतौर से गर्मी के मौसम में पसीना आने पर यह फंगल तैजी से पनपता है. स्किल से जुड़े रोगों से बचने के लिए गर्मियों के मौसम में शरीर को साफ रखना बहुत जरूरी होता है. अपनी त्वचा को साफ और सूखा बनाए रखें. किसी भी दूसरे व्यक्ति का तौलिया, कंघी आदि का उपयोग न करें.

