ETV Bharat / state

ट्राइबल एरिया की 24 जड़ी-बूटियों पर भोपाल में रिसर्च, ब्लड कैंसर में असरकारक तीन पत्ती

आदिवासियों की परंपरागत चिकित्सा पद्धित में उपयोग होने वाली कई जड़ी-बूटियों पर खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान भोपाल में हो रही रिसर्च. मिले कई चौंकाने वाले रिजल्ट.

BHOPAL RESEARCH 24 NEW TRIBAL HERBS
ट्राइबल एरिया की 24 जड़ी-बूटियों पर भोपाल में रिसर्च (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 8:08 PM IST

|

Updated : November 16, 2025 at 8:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: आदिवासी अंचलों में आदिवासी कई ऐसी जड़ी-बूटियों से गंभीर बीमारियां का इलाज कर रहे हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेदिक शास्त्रों में भी नहीं है. आदिवासियों की परंपरागत चिकित्सा से आधुनिक चिकित्सा में भी गंभीर रोगों के इलाज में नया रास्ता खुल रहा है. भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान ने आदिवासियों की मदद से एक ऐसी जड़ी खोजी है, जो ब्लड कैंसर और ओरल केंसर में बेहद असरकारक है. मध्य प्रदेश के डिंडौरी क्षेत्र के आदिवासी इसका उपयोग सालों से अल्सर के लिए करते आ रहे हैं.

आयुर्वेदिक दवाओं के औषधीय गुणों पर रिसर्च

परंपरागत रूप से प्रदेश के आदिवासी अंचलों में उपयोग होती आ रहीं आयुर्वेदिक दवाओं के औषधीय गुणों पर रिसर्च हो रही है. भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान की डॉ अंजली जैन बताती हैं कि "संस्थान द्वारा प्रदेश के 4 जिलों बालाघाट, अनूपपुर, डिंडौरी और शहडोल में उपयोग में लाई जा रही परंपरागत औषधियों के अध्ययन के दौरान 3 पत्ती पौधे की भी जानकारी मिली. इसका बॉटनिकल नाम फ्लेमिंगिया मैक्रोफिला है और यह प्लांटाजिनेसी फैमिली का माना जाता है.

आयुर्वेदिक दवाओं के औषधीय गुणों पर रिसर्च (ETV Bharat)

आमतौर पर बारिश के दौरान झाड़ी के रूप में उगले वाले इस पौधे की पत्तियां और तना ब्लड कैंसर और ओरल कैंसर में असरकारक है. संस्थान ने इसका रिसर्च चूहों पर किया है, जिसके अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं. यह पौधा शहडोल के जंगली इलाकों में ही पाया जाता है और इसे आम उपयोग के लिए दूसरे क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए."

'ज्यादा तेजी से भरता है घाव'

रिसर्च के दौरान ऐसी ही एक और जड़ी घमरा मिली है, जो घाव को न सिर्फ तेजी से भरती है बल्कि घाव को भरने की प्रक्रिया में क्वालिटी ऑफ टिश्यु ज्यादा अच्छी होती है. इसका उपयोग आदिवासी सालों से करते आ रहे हैं. डॉ अंजली जैन बताती हैं कि "इसका बॉटनिकल नाम ट्राइडैक्स प्रोकम्बेंस है. इसको लेकर एनिमल स्टडी की जा चुकी है और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं. इंसानों पर भी इसका अध्ययन किया जा रहा है."

TRIBAL AREAS MEDICINAL HERBS
आयुर्वेद शास्त्रों में 36 औषधीय पौधों का नहीं है उल्लेख (ETV Bharat GFX)

'कंटीला फल भी है लाभकारी'

इसी तरह ग्रामीण इलाकों में पशुओं के शरीर के बालों में एक कंटीला फल आमतौर पर चिपका दिखाई देता है, परंपरागत तौर पर इसका उपयोग भी मूत्र संबंधी रोगों पर किया जाता रहा है. जैन्थियम स्टुमेरियम लाइन वानस्पतिक नाम वाले इस पौधे के बारे में जानकारी अनूपपुर के वैद्यों ने दी.

TRIBAL AREAS MIRACLE HERBS
(प्रतीकात्मक फोटो) बालाघाट, अनूपपुर, डिंडौरी और शहडोल में उपयोग कर रहे आदिवासी (ETV Bharat)

डॉ अंजली जैन बताती हैं कि "यह पूरा प्लांट ही लाभकारी है. एनीमल स्टडी के बाद इसका मरीजों पर भी प्रयोग किया गया, जिसके शानदार रिजल्ट आए हैं. सबसे खास बात यह रही कि इसको अधिक मात्रा में देने पर भी मरीज पर इसके एक्यूट टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखाई नहीं दिए. इसके अलावा यह पैरालिसिस में भी उपयोगी है और इस दिशा में अध्ययन किया जा रहा है."

Teen Patti effective in blood cancer
(प्रतीकात्मक फोटो) ब्लड कैंसर में असरकारक तीन पत्ती (ETV Bharat)

आयुर्वेद शास्त्रों में 36 औषधीय पौधों का नहीं है उल्लेख

पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान के प्रिंसिपल डॉ उमेश शुक्ला बताते हैं कि "हमारी कोशिश है कि प्रदेश के आदिवासी अंचलों में आदिवासियों द्वारा कौन सी औषधियों का उपयोग किस बीमारी में किया जा रहा है और वास्तविकता में उसका प्रभाव कितना है. इस पर रिसर्च की जा रही है. प्रदेश के 4 जिलों बालाघाट, अनूपपुर, डिंडौरी और शहडोल में 36 ऐसे औषधीय पौधों की पहचान की गई है, जिसका आदिवासियों द्वारा इलाज में उपयोग किया जा रहा है. इन औषधियों का हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में उल्लेख नहीं है."

Teen Patti effective in blood cancer
(प्रतीकात्मक फोटो) ब्लड कैंसर और ओरल केंसर में बेहद असरकारक (ETV Bharat)

'आयुर्वेदिक किताबों में किए जाएंगे शामिल'

प्रिंसिपल डॉ उमेश शुक्ला ने बताया कि "फार्मा लैब, एनालिटिकल कैमिस्ट्री के इनपुट लेकर 24 औषधीय पौधों के मोनोग्राम तैयार कर लिए गए हैं. इन पर 3 स्टडी की जा चुकी हैं. बाकी 3 स्मॉल सेंपल साइज में क्लीनिकल ट्राइल भी किया जा रहा है. बाकी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है. जल्द ही इसकी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को सौंपी जाएगी. साथ ही एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, गाजियाबाद को सौपी जाएंगी, ताकि आयुर्वेदिक किताबों में इन मेडिशनल प्लांट के उपयोग को शामिल किया जा सके."

KHUSHILAL AYURVEDIC INSTITUTE
आयुर्वेदिक दवाओं के औषधीय गुणों पर रिसर्च (ETV Bharat)

24 औषधीय पौधों के मोनोग्राम तैयार

मध्य प्रदेश के 4 जिलों बालाघाट, अनूपपुर, डिंडौरी और शहडोल में मिलने वाले 24 औषधीय पौधों के मोनोग्राम तैयार किए जा चुके हैं, जिससे पता चल सके कि पौधों का स्थानीय नाम, उनका बॉटनिकल नाम क्या है. वह किस फैमली से हैं और उनको किस बीमारी में उपयोग में लाया जा रहा है. आइए बताते हैं उनमें से कुछ प्रमुख पौधों की जानकारी.

आदिवासी क्षेत्रों में मिलने वाले कुछ खास पौधे
पौधे का देसी नामबॉटनिकल नाम उपयोग
जरुल लेगरस्ट्रोमिया स्पेशिओसाडायरिया
चिपकोजैन्थियम स्टूमेरियमलिनमूत्र रोग, पैरालिसिस
दहिमनकॉर्डिया मैकलियोडीहार्ट डिसऑर्डर, डायबिटीज
कुल्लू, कतीरा गोंड स्टर्क्युलिया यूरेन्स घाव जल्दी भरने में
जमरासीकैसिने ग्लौका (रॉटब) सर्दी और पीलिया
गिरची केसरिया ग्रेवोलेंसपेट रोग, मलेरिया, मोतीझरा
भूलनलाइगोडियम फ्लेक्सुओसम पीलिया
घमराट्राइडैक्स प्रोकम्बेंसतेजी से घाव भरने में
राज पिहारीसेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिसमूत्र रोगों में
मसजोड़एम्पेलोसिसस लैटिफोलिया घाव ठीक करने में
राम दातुन रेमस्तिया विवपारादांत रोग और त्वचा रोगों में
Last Updated : November 16, 2025 at 8:30 PM IST

TAGGED:

KHUSHILAL AYURVEDIC INSTITUTE
AYURVEDIC MEDICINES RESEARCH
TRIBAL AREAS MEDICINAL HERBS
BALAGHAT ANUPPUR DINDORI SHAHDOL
BHOPAL RESEARCH 24 NEW TRIBAL HERBS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.