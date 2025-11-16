ETV Bharat / state

ट्राइबल एरिया की 24 जड़ी-बूटियों पर भोपाल में रिसर्च, ब्लड कैंसर में असरकारक तीन पत्ती

आमतौर पर बारिश के दौरान झाड़ी के रूप में उगले वाले इस पौधे की पत्तियां और तना ब्लड कैंसर और ओरल कैंसर में असरकारक है. संस्थान ने इसका रिसर्च चूहों पर किया है, जिसके अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं. यह पौधा शहडोल के जंगली इलाकों में ही पाया जाता है और इसे आम उपयोग के लिए दूसरे क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए."

परंपरागत रूप से प्रदेश के आदिवासी अंचलों में उपयोग होती आ रहीं आयुर्वेदिक दवाओं के औषधीय गुणों पर रिसर्च हो रही है. भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान की डॉ अंजली जैन बताती हैं कि "संस्थान द्वारा प्रदेश के 4 जिलों बालाघाट, अनूपपुर, डिंडौरी और शहडोल में उपयोग में लाई जा रही परंपरागत औषधियों के अध्ययन के दौरान 3 पत्ती पौधे की भी जानकारी मिली. इसका बॉटनिकल नाम फ्लेमिंगिया मैक्रोफिला है और यह प्लांटाजिनेसी फैमिली का माना जाता है.

भोपाल: आदिवासी अंचलों में आदिवासी कई ऐसी जड़ी-बूटियों से गंभीर बीमारियां का इलाज कर रहे हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेदिक शास्त्रों में भी नहीं है. आदिवासियों की परंपरागत चिकित्सा से आधुनिक चिकित्सा में भी गंभीर रोगों के इलाज में नया रास्ता खुल रहा है. भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान ने आदिवासियों की मदद से एक ऐसी जड़ी खोजी है, जो ब्लड कैंसर और ओरल केंसर में बेहद असरकारक है. मध्य प्रदेश के डिंडौरी क्षेत्र के आदिवासी इसका उपयोग सालों से अल्सर के लिए करते आ रहे हैं.

'ज्यादा तेजी से भरता है घाव'

रिसर्च के दौरान ऐसी ही एक और जड़ी घमरा मिली है, जो घाव को न सिर्फ तेजी से भरती है बल्कि घाव को भरने की प्रक्रिया में क्वालिटी ऑफ टिश्यु ज्यादा अच्छी होती है. इसका उपयोग आदिवासी सालों से करते आ रहे हैं. डॉ अंजली जैन बताती हैं कि "इसका बॉटनिकल नाम ट्राइडैक्स प्रोकम्बेंस है. इसको लेकर एनिमल स्टडी की जा चुकी है और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं. इंसानों पर भी इसका अध्ययन किया जा रहा है."

'कंटीला फल भी है लाभकारी'

इसी तरह ग्रामीण इलाकों में पशुओं के शरीर के बालों में एक कंटीला फल आमतौर पर चिपका दिखाई देता है, परंपरागत तौर पर इसका उपयोग भी मूत्र संबंधी रोगों पर किया जाता रहा है. जैन्थियम स्टुमेरियम लाइन वानस्पतिक नाम वाले इस पौधे के बारे में जानकारी अनूपपुर के वैद्यों ने दी.

डॉ अंजली जैन बताती हैं कि "यह पूरा प्लांट ही लाभकारी है. एनीमल स्टडी के बाद इसका मरीजों पर भी प्रयोग किया गया, जिसके शानदार रिजल्ट आए हैं. सबसे खास बात यह रही कि इसको अधिक मात्रा में देने पर भी मरीज पर इसके एक्यूट टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखाई नहीं दिए. इसके अलावा यह पैरालिसिस में भी उपयोगी है और इस दिशा में अध्ययन किया जा रहा है."

आयुर्वेद शास्त्रों में 36 औषधीय पौधों का नहीं है उल्लेख

पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान के प्रिंसिपल डॉ उमेश शुक्ला बताते हैं कि "हमारी कोशिश है कि प्रदेश के आदिवासी अंचलों में आदिवासियों द्वारा कौन सी औषधियों का उपयोग किस बीमारी में किया जा रहा है और वास्तविकता में उसका प्रभाव कितना है. इस पर रिसर्च की जा रही है. प्रदेश के 4 जिलों बालाघाट, अनूपपुर, डिंडौरी और शहडोल में 36 ऐसे औषधीय पौधों की पहचान की गई है, जिसका आदिवासियों द्वारा इलाज में उपयोग किया जा रहा है. इन औषधियों का हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में उल्लेख नहीं है."

'आयुर्वेदिक किताबों में किए जाएंगे शामिल'

प्रिंसिपल डॉ उमेश शुक्ला ने बताया कि "फार्मा लैब, एनालिटिकल कैमिस्ट्री के इनपुट लेकर 24 औषधीय पौधों के मोनोग्राम तैयार कर लिए गए हैं. इन पर 3 स्टडी की जा चुकी हैं. बाकी 3 स्मॉल सेंपल साइज में क्लीनिकल ट्राइल भी किया जा रहा है. बाकी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है. जल्द ही इसकी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को सौंपी जाएगी. साथ ही एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, गाजियाबाद को सौपी जाएंगी, ताकि आयुर्वेदिक किताबों में इन मेडिशनल प्लांट के उपयोग को शामिल किया जा सके."

24 औषधीय पौधों के मोनोग्राम तैयार

मध्य प्रदेश के 4 जिलों बालाघाट, अनूपपुर, डिंडौरी और शहडोल में मिलने वाले 24 औषधीय पौधों के मोनोग्राम तैयार किए जा चुके हैं, जिससे पता चल सके कि पौधों का स्थानीय नाम, उनका बॉटनिकल नाम क्या है. वह किस फैमली से हैं और उनको किस बीमारी में उपयोग में लाया जा रहा है. आइए बताते हैं उनमें से कुछ प्रमुख पौधों की जानकारी.