ETV Bharat / state

मिल गई जोड़ों के दर्द की दवा, आयुर्वेद ने तलाशा इलाज, जानिए क्या है प्रोटोकॉल

रूमेटिक अर्थराइटिस को रोकेंगी आयुर्वेद की तीन दवाएं,भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज सहित देश के 3 संस्थानों ने एक साथ किया दो साल तक अनुसंधान.

JOINT PAIN CURE RESEARCH
मिल गई जोड़ों के दर्द की दवा (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 6:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: सर्दियां सेहत बनाने के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए यह मौसम मुश्किलों को और बढ़ा देता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है. इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के जोड़ों को ही नुकसान पहुंचाता है और नतीजा जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न के रूप में सामने आता है. समय पर इलाज न होने पर इसमें शारीरिक समस्याएं और जटिल हो सकती हैं, लेकिन इसके पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए देश के संस्थान ने रिसर्च के बाद 3 आयुर्वेदिक दवाएं खोज निकाली हैं.

इसके लिए केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद इसका प्रोटोकॉल जारी करने जा रहा है. इंटरनेशनल जनरल में जल्द ही इसका रिचर्स पेपर भी जारी होने जा रहा है.

देश में करीबन 70 लाख लोग इससे प्रभावित

आमतौर पर माना जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से एक उम्र बाद ही प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें कम उम्र के पेशेंट की संख्या भी बढ़ी है. जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया यानी जेएपीआई की रिपोर्ट की मानें तो देश में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से करीबन 0.75 फीसदी लोग पीड़ित हैं. इस हिसाब से करीबन 70 लाख लोग इससे पीड़ित हो सकते हैं. डॉक्टर्स के मुताबिक खराब लाइफ स्टाइल और शुरूआती लक्षणों को नजरअंदाज करने के चलते युवाओं में भी इसके मामले बढ़े हैं.

भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान की रिसर्च (ETV Bharat)

स्मोकिंग, मोटापे और अनियमित खानपान से इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है. वैसे देखा जाए तो पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें हॉर्मोनल बदलाव ज्यादा होता है. आमतौर पर जिनकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फैमली हिस्ट्री है. उन्हें इस बीमारी को लेकर ज्यादा जोखिम होता है.

देश के चार संस्थानों में हुई ज्वाइंट स्टडी

राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान के प्रिंसिपल डॉ. उमेश शुक्ला के मुताबिक "भारत सरकार के आयुष में आने वाले केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर मल्टी सेंटर अध्ययन कराने का निर्णय लिया, ताकि पता लगाया जा सके कि आयुर्वेदिक की दवाएं देश के सभी हिस्सों और इससे पीड़ित मरीजों पर कितनी असरकारक है. अध्यन की जिम्मेदारी देश के 4 आयुर्वेदिक संस्थानों को दी गई.

INDIA 4 INSTITUTIONS JOINT STUDY
भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान (ETV Bharat)

इसमें राजधानी भोपाल का पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली के ए एंड यू टीविया कॉलेज, पुणे के श्री आयुर्वेद कॉलेज और बेंगलुरू का सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शामिल थे. चारों संस्थानों ने रूमेटिक आर्थाराइटिस से पीड़ित 120-120 मरीजों पर एक साथ अध्ययन किया."

18 से 60 वर्ष के मरीजों को तीन माह रखा एडमिट

भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान की रोग निदान विभाग की एचओडी डॉ. रीता सिंह बताती हैं कि "अध्ययन के दौरान देश के चारों आयुर्वेदिक संस्थानों में 18 से 60 वर्ष के रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों को 3-3 माह के लिए एडमिट किया गया. इसमें ऐसे मरीजों को रखा गया जिनकी बीमारी बहुत जटिल नहीं थी. इन मरीजों को 3 आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन कराया गया।. इन मरीजों को मार्च 2024 से एडमिट कराना शुरू किया गया, जो अगले एक साल यानी मार्च 2025 तक चला.

डॉ. रीता सिंह बताती हैं कि मरीजों का डॉक्युमेंटेशन कर इसकी रिपोर्ट सीसीआरएल दिल्ली को भेज दी गई है. सीसीआरएल दिल्ली में इसका स्टैटिकल एनालिसिस किया गया और अब इसकी रिपोर्ट पब्लिश होने जा रही है.

आयुर्वेद की तीन दवाओं ने दिखाया कमाल

डॉ. रीता सिंह ने बताया कि अध्ययन के बाद आयुर्वेद की तीन दवाएं चमत्कारिक रूप से असरकारक रही हैं. अध्ययन के दौरान मरीजों को आयुर्वेदिक दवा पुनर्नवादि गुग्गुल, रसनासप्तक क्वाथ और शुंठी चूर्ण का सेवन कराया गया. इन दवाओं से मरीजों को मर्ज में जबरदस्त आराम मिला है. सामने आया है कि यदि इन तीन दवाओं का तीन माह तक सेवन मरीज को कराया जाए तो, इस रोग से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है.

केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद इसकी रिपोर्ट जारी करने के साथ इसके इलाज के लिए प्रोटोकॉल भी जारी करने जा रहा है. डॉ. रीता सिंह के मुताबिक यह तीनों दवा पुनर्नवादि गुग्गुल, रसनासप्तक क्वाथ और शुंठी चूर्ण असरकारक तो हैं, लेकिन इनका सेवन आयुर्वेद विशेषज्ञ की निगरानी में ही किया जाना चाहिए.

यह हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस लक्षण

यह बीमारी शुरूआत में शरीर में हल्की जकड़न से शुरू होती है, लेकिन इसकी अनदेखी और खराब लाइफ स्टाइल इसको तेजी से बढ़ाती जाती है. डॉक्टर के मुताबिक शुरूआत में शरीर के जोड़ों पर हलकी सूजन दिखाई देती है. शुरूआत में जोड़ों में किसी तरह का दर्द नहीं रहता. धीरे-धीरे इस रोग में कार्टिलेज को नुकसान पहुंचना शुरू होने लगता है और इससे शरीर में दर्द बढ़ने लगता है. इसको लगातार नजर अंदाज करने से जोड़ों में दर्द स्थाई होने लगता है और हड़िडयों में जकड़न आने लगती है. इस रोग को कुछ लक्षणों से समझा जा सकता है.

  1. इस रोग में शरीर के जोड़ों पर हल्की सूजन हो सकती है.
  2. हाथ-पैरों की उंगलियों, घुटनों और कंधों में दर्द हो सकता है.
  3. हाथ-पैरों और ज्वाइंट का दर्द धीरे-धीरे बढ़ता जाता है.
  4. सुबह उठने पर करीबन आधे घंटे तक जोड़ों में दर्द और जकड़न रहती है.
  5. लंबे समय तक दर्द की अनदेखी करने पर हल्का बुखार और कमजोरी आ सकती है.

TAGGED:

KHUSHILAL COLLEGE RESEARCH
INDIA 4 INSTITUTIONS JOINT STUDY
RHEUMATOID ARTHRITIS CURE
BHOPAL KHUSHILAL AYURVEDIC COLLEGE
JOINT PAIN CURE RESEARCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिवपुरी में हत्या का आरोपी कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, बचने के लिए लगाया था दिमाग हुआ फेल

उज्जैन की बेटी ने जीता जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी

रात होते ही जंगल से बाहर आते हैं तेंदुए, शिकार के लिए नाप देते हैं 50 किमी सफर

घोड़े पर सवार हो पेशी पर बुरहानपुर जिला अदालत पहुंचा, बताया- ये स्टंटबाजी नहीं मजबूरी है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.