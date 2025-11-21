ETV Bharat / state

थायराइड का वजन होगा कम, होम्योपैथिक दवाएं बनेंगी मददगार, 2 साल चलेगा रिसर्च

थायराइड क्यों कर देता है मोटा, भोपाल के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 150 मरीजों पर रिसर्च, पॉजिटिव दिखे शुरुआती रिजल्ट.

BHOPAL HOMEOPATHIC COLLEGE RESEARCH
भोपाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में रिसर्च (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

November 21, 2025

3 Min Read
भोपाल: बदलती लाइफ स्टाइल के चलते अब रूटीन चेकअप में थायराइड की जांच में काॅमन हो गई है. आमतौर पर जब भी वजन बढ़ने लगता है, तो इसकी एक वजह थायराइड भी मानी जाती है. थायराइड में मोटापा एक समस्या है, लेकिन कई बार सवाल उठता है कि दवाएं खाने के बाद थायराइड नियंत्रित हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी मोटापा कम क्यों नहीं होता. राजधानी भोपाल का शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज द्वारा अब ऐसे मरीजों को होम्योपैथिक दवाओं, प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए स्वस्थ किया जाएगा. इसके लिए काॅलेज ने ऐसे 150 मरीजों पर अध्ययन शुरू किया है. अध्ययन के शुरूआती परिणाम बेहद असरकारक दिखाई दिए हैं.

क्या है हाइपोथायरायडिज्म

मानव शरीर में गर्दन में एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, इसे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है. जब हम भोजन करते हैं, तो उस भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को यह ग्रंथि कंट्रोल करने का काम करती है. यह ग्रंथि रक्त प्रवाह में टी-3 यानी ट्राईआयोडोथायरोनिन, टी-4 यानी थायरोक्सिन जैसे हार्मोन पैदा करती है. इससे शरीर की सभी कोशिकाएं बेहतर तरीके से काम करती है, लेकिन जब थायराइड ग्रंथि अति सक्रिय हो जाती है, तो इसे हाइपरथायराडिज्म बीमारी और इसकी सक्रियता कम होने पर इसे हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है.

भोपाल होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज की प्रोफेसर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

ऐसे बढ़ता है थायराइड का जोखिम

राजधानी भोपाल के शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज की प्रोफेसर डाॅ. जूही गुप्ता के मुताबिक "यह बीमारी सिर्फ आयोडीन की कमी से नहीं होती, बल्कि खराब जीवनशैली और अव्यवस्थित खानपान इसका बड़ा कारण है. देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, एक्सरसाइज आदि न करने और अधिक तनाव भी थायराइड का जोखिम बढ़ा देता है. इसी तरह महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी थायराइड को प्रभावित करता है.

कई बार दवाओं के सेवन से भी थायराइड की समस्या बढ़ सकती है. डाॅक्टर के मुताबिक यदि लगातार थकान बनी रहती है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो, शरीर और खासतौर से मांसपेशियों में दर्द हो और वजन कम ज्यादा होना थायराइड के लक्षण हो सकते हैं.

होम्योपैथी से दूर होगा मोटापा

डाॅ. जूही गुप्ता के मुताबिक हाइपोथायरायडिज्म में मरीज का वजन बढ़ता है, लेकिन आमतौर पर इस बीमारी में लोगों की भ्रांति है कि इसमें लगातार दवा लेनी पड़ती है और दवाएं खाते रहते हैं, लेकिन दवाओं से थायराइड की रीडिंग नार्मल आने के बाद भी मोटापा कम नहीं होता और व्यक्ति अपनी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता. ऐसे मरीजों को होम्योपैथिक दवाओं, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मोटापा दूर किया जाएगा.

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय (ETV Bharat)

इसके लिए भारत सरकार के होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान के सहयोग से होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज में ऐसे मरीजों पर अध्ययन शुरू किया गया है. डाॅ. गुप्ता के मुताबिक यह अध्ययन 2 साल चलेगा और करीबन 150 मरीजों पर होम्यापैथिक दवाओं और प्राकृतिक चिकित्सा के परिणामों पर अध्ययन किया जा रहा है.

इस तरह किया जा रहा अध्ययन

डाॅ. गुप्ता बताती है कि होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज में हाइपोथायराडिज्म के मरीजों का होम्योपैथिक दवाओं के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज किया जा रहा है. प्राकृतिक चिकित्सा में अनीमा, शंखप्रच्छालन के अलावा जल के विभिन्न तापमान से उपचार के साथ होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है. इसके मरीजों पर सकारात्मक असर दिखाई दिए हैं. मरीजों को शुरूआत में डेली विजिट पर बुलाया जाता है. इसके बाद उन्हें कुछ दिन बाद बुलाया जाता है, लेकिन लगातार फाॅलोअप किया जाता है.

