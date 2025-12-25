ETV Bharat / state

10 जनवरी से होगा खेलो एमपी यूथ गेम्स, सांसद खेल महोत्सव से ओलंपिक की तैयारी

भोपाल में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का सफल समापन हुआ. यह महोत्सव देश के युवाओं को खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. इस आयोजन में पूरे देश से लगभग 1 करोड़ युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की, जो इसकी व्यापकता और सफलता को दर्शाता है."

भोपाल: मध्य प्रदेश में 10 जनवरी से 31 जनवरी तक 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन कई मायनों में विशेष होगा, क्योंकि पहली बार प्रदेश में सभी खेल संघों के साथ मिलकर यह प्रयोग किया जा रहा है. खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन संभाग, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर मिल सकेगा. वहीं, गुरुवार को राजधानी में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ.

भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि "देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार) सांसद खेल महोतसव का समापन किया है. इसके माध्यम से खिलाड़ियों और युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. आने वाले 2036 में देश में ओलंपिक गेम होना है. इसके लिए हमें आज से ही परिश्रम करना पड़ेगा.

इसलिए प्रधानमंत्री देश के युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं. सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए भोपाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 76,351 प्रतिभागियों और खिलाड़ियों ने पोर्टल पर नाम दर्ज कराया और 40 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया. शहर में स्कूल-कॉलेज और वार्ड स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. सांसद खेल महोत्सव से ओलंपिक की तैयारी की जा रही है."

सांसद खेल महोत्सव का समापन (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री ने युवाओं से किया वर्चुअल संवाद

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं वर्चुअल रूप से देशभर के युवाओं से संवाद किया और उन्हें खेल, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया. प्रधानमंत्री का यह संवाद युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और यह स्पष्ट करता है कि देश का नेतृत्व युवा शक्ति पर कितना विश्वास करता है."

'खेलों को बढ़ावा दे रही है सरकार'

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने का माध्यम है. इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें एक सकारात्मक दिशा मिलती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को हम सभी आत्मसात कर रहे हैं और उसी भावना के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है."

सांसद खेल महोत्सव से ओलंपिक की तैयारी (ETV Bharat)

10 जनवरी से खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन

मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी कि "मध्यप्रदेश में 10 जनवरी से 31 जनवरी तक खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन कई मायनों में विशेष होगा, क्योंकि पहली बार प्रदेश में सभी खेल संघों के साथ मिलकर यह प्रयोग किया जा रहा है."

उन्होंने कहा कि "यह पहल प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन संभाग, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर मिल सकेगा."

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मंच मिले और वह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करे. इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेंगे और एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे."