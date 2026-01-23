ETV Bharat / state

कैलाश खेर की आवाज से गूंजेगा टीटी नगर स्टेडियम, 27 जनवरी से खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि "27 जनवरी को शाम 6.30 बजे टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया जाएगा. इस समारोह में खेलों के इतिहास पर आधारित नृत्य-नाटिका, इंडियाज गॉट टैलेंट फेम डांस ट्रूप की प्रस्तुतियां और भव्य आतिशबाजी मुख्य आकर्षण रहेंगी."

भोपाल: राजधानी में रहने वालों को जल्द ही खेल और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. 27 जनवरी से खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसमें मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. इस समारोह में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे. आयोजकों ने बताया कि उद्घाटन समारोह खेलों की थीम पर आधारित होगा, जो युवा ऊर्जा और खेल संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन करेगा.

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन ब्लॉक स्तर से प्रारंभ किया गया है. ब्लॉक और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं. संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी, जिसके बाद राज्य स्तरीय मुकाबलों की शुरुआत होगी."

27 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले मुकाबलों में 10 संभागों की टीमें हिस्सा लेंगी (ETV Bharat)

एक लाख से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन

खेलो एमपी यूथ गेम्स में खिलाड़ियों का पंजीयन डैशबोर्ड आधारित आनलाइन प्रणाली से किया गया है. अब तक एक लाख से अधिक खिलाड़ियों ने ब्लाक स्तर से पंजीयन कराया है. पंजीयन, सहभागिता और परिणामों की निगरानी रीयल-टाइम डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से की जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी है.

9 जिलों में होंगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि "राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर और नर्मदापुरम में आयोजित की जाएंगी. 27 से 31 जनवरी तक चलने वाले इन मुकाबलों में प्रदेश की 10 संभागों की टीमें हिस्सा लेंगी. जबकि 31 जनवरी को भोपाल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा.

'पारंपरिक खेलों को पहली बार मिला बड़ा मंच'

मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि "खेलो एमपी यूथ गेम्स में पहली बार पिट्ठू और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेलों के साथ-साथ क्रिकेट और थ्रोबॉल को भी शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी युवाओं को समान अवसर देना और छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को आगे लाना है. एमपी यूथ गेम्स प्रदेश के युवाओं को प्रतिभा प्रदर्शन का सशक्त और व्यापक मंच प्रदान कर रहे हैं. यह आयोजन मध्यप्रदेश को खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा."