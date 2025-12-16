नई बिल्डिंग के इंतजार में सांदीपनि स्कूल के बच्चे, जर्जर टीन शेड में चल रही क्लास
भोपाल के कटारा हिल्स में टीन शेड में चल रहा सांदीपनि स्कूल, सालों से स्कूल के नए भवन का चल रहा निर्माण कार्य.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 8:23 PM IST
भोपाल: शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के सरकारी दावों की भोपाल के कटारा हिल्स स्थित सांदीपनि स्कूल पोल खोल रहा है. स्कूल जर्जर दीवारों पर रखे टीन शेड के नीचे चल रहा है. इस स्कूल में 1080 बच्चे दो शिफ्ट में पढ़ने आते हैं. क्योंकि इस स्कूल में इतनी जगह नहीं की सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा सके. हर सीजन में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बारिश के दिनों में टीन शेड से पानी टपकता रहता है, तो ठंड के मौसम में सर्द हवाओं के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं.
सालों से नए भवन के इंतजार में बच्चे
उद्घाटन के बाद बच्चों और शिक्षकों को उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें सुरक्षित और सुविधायुक्त भवन में पढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी स्कूल संचालन पुराने और जर्जर ढांचे में ही किया जा रहा है. इस पर अभिभावक रुक्मणि केवट का कहना है, "इस तरह की परिस्थितियों में बच्चे बेबसी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. वहीं शिक्षक भी सीमित संसाधनों में पढ़ाई करा रहे हैं." अभिभावकों ने प्रशासन से जल्द से जल्द नए भवन में स्कूल संचालन शुरू करवाने की मांग की है. ताकि बच्चों को सम्मानजनक और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सके.
12वीं तक चलती है टीन शेड में क्लासेस
सांदीपनि स्कूल कटारा हिल्स की प्रभारी दिशा श्रीवास्तव ने कहा,"कई वर्षों से स्कूल किराए के भवन में चलाना पड़ रहा है. यहां केजी से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं. टीनशेडनूमा 10 कमरे बने हुए हैं, जिनमें सभी कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही है. हमें स्कूल संचालित करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खास कर बारिश और ठंड के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है."
बारिश में होती है सबसे ज्यादा दिक्कत
प्रभारी दिशा श्रीवास्तव ने कहा, "बरसात के मौसम में पूरे टीन शेड से पानी टपकता है. जिस वजह से बच्चों की किताबें भीग जाती हैं. साथ ही बच्चों को बैठने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. परिसर में भी बारिश का पानी भर जाता है, ऐसे में प्रॉपर क्लासेज भी नहीं चल पाती है. बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है. इस बारे में हमने संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन मिला. उम्मीद है कि जल्द नई बिल्डिंग का कार्य पूरा हो जाएगा और बच्चे सुविधायुक्त क्लासेस में बैठकर पढ़ाई करेंगे."
'पता नहीं कब बनेगी नई बिल्डिंग'
अविभावक आदर्श ने कहा,"हमारा बच्चा 2 साल से यहां पढ़ रहा है. इस स्कूल में अब नई बिल्डिंग बन तो रही है, लेकिन पता नहीं कब तक बनेगी. बरसात के दिनों में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है. कक्षाओं में पानी भर जाता है अब जब तक स्कूल बन नहीं जाता तब तक बच्चों को यहीं पढ़ना पड़ेगा.