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कश्मीरी हैं तो भोपाल में नहीं रह सकते, DGP के हस्तक्षेप के बाद पुलिस का तगड़ा एक्शन

भोपाल में कश्मीरी छात्रों से मकान खाली कराने के दबाव के बाद डीजीपी के निर्देश, छात्रों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL KASHMIRI STUDENTS HARASSMENT
कश्मीरी छात्रों से मकान खाली कराने के दबाव के बाद डीजीपी के निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 8:28 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न और मकान खाली कराने के दबाव का मामला पूरी तरह सुलझ गया है. प्रधानमंत्री विशेष स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ट्रुबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया गया है. जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के हस्तक्षेप और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के सख्त रुख के बाद पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस त्वरित कार्रवाई से कश्मीरी छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है.

पुलिस ने मकान मालिक और पड़ोसियों को दी समझाइश

गांधीनगर थाना प्रभारी बृजेंद्र मार्सकोले ने बताया, "दो कश्मीरी छात्रों ने उनके पड़ोसियों द्वारा मकान मालिक पर कमरा खाली करने का दबाव बनाने की शिकायत की थी. जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पीड़ित छात्रों की शिकायत के आधार पर मकान मालिक और संबंधित लोगों से चर्चा कर समझौता करा दिया है. इसके साथ ही मंगलवार को पड़ोस के लोगों को फिर समझाइश दी गई है ताकि दोबारा से ऐसी शिकायत ना आए." इधर पुलिस के समझौते के बाद पीड़ित छात्रों ने मीडिया से बात करने से इंकार कर दिया.

मकान मालिक पर बनाया जा रहा था बेदखली का दबाव

कश्मीर घाटी के बड़गाम और कुपवाड़ा जिले के रहने वाले 2 छात्र भोपाल के गांधी नगर स्थित शांति होम्स कॉलोनी में किराए का मकान लेकर रह रहे थे. उनका कहना है कि कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा न होने के कारण वे वहां ठहरे हुए थे. लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके मकान मालिक को धमकाना शुरू कर दिया, इसके बाद धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर छात्रों को बलपूर्वक बाहर निकालने का दबाव बनाया. आरोप था कि छात्र कश्मीर से हैं और मुस्लिम हैं, इसलिए उन्हें वहां रहने नहीं दिया जाएगा.

डीजीपी के निर्देश के बाद हरकत में आई पुलिस

उत्पीड़न से परेशान छात्रों ने इस मामले की जानकारी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी को दी. खुएहामी ने तुरंत इस संवेदनशील मुद्दे पर मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना से संपर्क किया. डीजीपी कैलाश मकवाना ने खुएमानी से स्पष्ट कहा, "कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी को भी क्षेत्र या धर्म के आधार पर कानून हाथ में लेने या छात्रों को डराने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए."

मौके पर पहुंची पुलिस टीम, छात्रों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा

डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश मिलते ही पुलिस उपायुक्त आदर्शकांत शुक्ल, सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी की संयुक्त टीम शांति होम्स कॉलोनी पहुंची. अधिकारियों ने पीड़ित छात्रों से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. पुलिस ने छात्रों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि वे देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह यहां रहने और पढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. इसके साथ ही मकान मालिक को धमकाने वाले और दबाव बनाने वाले असामाजिक तत्वों को सख्त हिदायत दी गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिऐशन ने जताया आभार

इस मामले के समाधान के बाद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन और शीर्ष अधिकारियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "इस त्वरित कार्रवाई से राज्य में रह रहे अन्य कश्मीरी छात्रों के बीच सुरक्षा का भाव मजबूत हुआ है. मध्य प्रदेश पुलिस ने यह नजीर पेश की है कि राज्य में कश्मीरी छात्रों या नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जाएगी."

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