थैंक्यू हसबैंड, जा रही हूं, खुश रहो, भोपाल में करवाचौथ पर पत्नी ने ये लिखकर किया सुसाइड
करवा चौथ पर ब्यूटी पार्लर जाने को लेकर पति से हुआ था विवाद, 44 वर्षीय महिला ने दी जान, करवाचौथ पर सनसनीखेज मामला. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 6:53 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में करवाचौथ के दिन एक महिला की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 44 वर्षीय आरती कुर्रे ने कथित तौर पर केवल इस बात पर आत्महत्या कर ली कि उसका ब्यूटी पार्लर जाने को लेकर पति से विवाद हो गया था. घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है- '' थैंक्यू हसबैंड, जा रही हूं, खुश रहो.''
करवाचौथ पर पति ने पार्लर ले जाने से किया था मना
भोपाल की अवधपुरी पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरती कुर्रे करवाचौथ के मौके पर तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना चाहती थी. आरती ने जब पति अनिल कुर्रे से पार्लर ले जाने के लिए कहा, तो पति ने किसी वजह से पार्लर ले जाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.
करवाचौथ पर कर ली आत्महत्या
एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा के मुताबिक, '' घटना के वक्त आरती के ससुर सो रहे थे, जबकि उनका बेटा स्कूल गया हुआ था. इसी दौरान आरती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली. काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर ससुर ने उन्हें आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने आरती के पति अनिल कुर्रे को घर बुलाया. अनिल के घर पहुंचने पर कमरे का दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद उन्होंने खिड़की का कांच तोड़कर अंदर देखा, तो आरती नीचे पड़ी हुई मिलीं. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया.''
मौके से मिला सुसाइड नोट
पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने आई है. इसमें लिखा है- 'थैंक्यू हसबैंड, जा रही हूं, खुश रहो.' पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया. मामले में परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिल दहला देने वाली घटना, दो सगी बहनों ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या, 6 की मौत
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच
अवधपुरी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने कहा, '' पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. साथ ही पति-पत्नी के बीच हुए विवाद और महिला की मौत से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. मौत के वास्तविक कारण और घटनाक्रम की स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.''