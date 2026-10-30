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थैंक्यू हसबैंड, जा रही हूं, खुश रहो, भोपाल में करवाचौथ पर पत्नी ने ये लिखकर किया सुसाइड

सांकेतिक तस्वीर ( (IANS) )

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में करवाचौथ के दिन एक महिला की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 44 वर्षीय आरती कुर्रे ने कथित तौर पर केवल इस बात पर आत्महत्या कर ली कि उसका ब्यूटी पार्लर जाने को लेकर पति से विवाद हो गया था. घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है- '' थैंक्यू हसबैंड, जा रही हूं, खुश रहो.''

करवाचौथ पर पति ने पार्लर ले जाने से किया था मना भोपाल की अवधपुरी पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरती कुर्रे करवाचौथ के मौके पर तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना चाहती थी. आरती ने जब पति अनिल कुर्रे से पार्लर ले जाने के लिए कहा, तो पति ने किसी वजह से पार्लर ले जाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.