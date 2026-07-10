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करणी सेना का पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी का झांसा देने का आरोप

करणी सेना का पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार ( ETV Bharat )