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करणी सेना का पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी का झांसा देने का आरोप

भोपाल में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देने वाला करणी सेना का पूर्व जिला अध्यक्ष आशु कुमार गिरफ्तार. लाखों की ठगी का आरोप.

BHOPAL KARNI SENA ASHU KUMAR ARREST
करणी सेना का पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 4:43 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाला करणी सेना का पूर्व जिला अध्यक्ष आशु कुमार को कमला नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर नगर निगम में नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं से 3 से 5 लाख रुपए तक वसूलने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप है. मामले के सामने आने के बाद कई अन्य पीड़ित भी थाने पहुंचे हैं. पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने 30 से 40 लोगों को अपना शिकार बनाया है.

फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर थाने पहुंचा युवक

भोपाल में नगर निगम में फर्जी नियुक्ति मामले को लेकर कमला नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करणी सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा की आरोपी ने बेरोजगार युवाओं को अपने झांसे मे लेकर लाखों की ठगी की है. मामले का खुलासा एक पीड़ित के सामने आने के बाद हुआ.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित पवन यादव की मुलाकात करणी सेना की एक बैठक के दौरान आशु कुमार से हुई थी. आरोपी ने नगर निगम में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके बदले लाखों रुपये ले लिए. कुछ समय बाद उसने नगर निगम का कथित नियुक्ति पत्र भी पीड़ित को सौंप दिया. पीड़ित जब नियुक्ति पत्र लेकर नगर निगम कमिश्नर कार्यालय ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा तो अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की. जांच में नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी निकला. इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और पीड़ित ने भी शिकायत दर्ज कराई.

आशु कुमार पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी का झांसा देने का आरोप (ETV Bharat)

'पुलिस कर रही बारीकी से जांच'

एसीपी अंकिता खातरकर ने बताया, "2 पीड़ितों ने नगर निगम में नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र के संबंध में शिकायत की थी. शिकायत की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है और आरोपी आशु सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह करणी सेना का जिलाध्यक्ष रहा है और उसका ऑफिस भी है. इसी ऑफिस में वह बेरोजगार युवाओं से मिलता था और नौकरी के नाम पर लाखों रुपए में डील तय करता था. आरोपी 4 साल पहले भी पकड़ा जा चुका है. जांच के आधार पर मामले में अन्य धाराएं और अन्य आरोपियों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं."

30 से 40 लोगों से ठगी की आशंका

शिकायत मिलने के बाद कमला नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी आशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों से ठगी की है और उसके साथ इस गिरोह में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं.

KAMLA NAGAR POLICE STATION BHOPAL
कमला नगर थाना पुलिस में जांच के बाद मामला दर्ज (ETV Bharat)

मामले के सार्वजनिक होने के बाद कई अन्य युवक भी कमला नगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने करीब 30 से 40 बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी की है. पुलिस सभी शिकायतों की जांच कर रही है.

संगठन पहले ही हटा चुका था पद से

जानकारी के अनुसार, आशु कुमार करणी सेना का भोपाल जिला अध्यक्ष रह चुका है. हालांकि, उसकी संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिलने के बाद संगठन ने कुछ समय पहले ही उसे पद से हटा दिया था.

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