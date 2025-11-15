ETV Bharat / state

करणी सेना ने भोपाल को नेपाल बनाने की दी धमकी, हरदा मामले में कलेक्टर-एसपी को करें सस्पेंड

भोपाल: राजधानी में शनिवार को क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन आंदोलन में बदल गया. करणी सेना ने 15 मांगों को लेकर भोपाल के खुशी लाल मैदान में बड़ा सम्मेलन बुलाया था. इसमें दावा किया जा रहा है कि करणी सेना की मांगो को लेकर सीएम ऑफिस से सम्मेलन स्थल पर अधिकारियों को आना था, जहां मांगों पर चर्चा होनी थी लेकिन दोपहर 2 बजे तक कार्यकर्ता इंतजार करते रहे और सीएम हाउस से कोई दल नहीं आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घेरने की घोषणा कर दी. हालांकि कुछ ही दूर पर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया.

राजधानी में इस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि हम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल आए थे. सरकार की तरफ से हमारी बात सुनने के लिए अधिकारी यहां आने वाले थे लेकिन नहीं पहुंचे. इंदल सिंह राणा ने कहा कि "यह आंदोलन का अंत नहीं शुरुआत है. यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो, पूरे प्रदेश में हम आंदोलन तेज कर देंगे. हरदा मामले में एसपी चौकसे सस्पेंड होना चाहिए, कलेक्टर सस्पेंड होना चाहिए और एडीएम कुमार शानू जिसको पदोन्नत किया गया, वो सस्पेंड होना चाहिए. अभी सब लोग विनम्र है, नहीं तो देखिएगा भोपाल को नेपाल बनाने में हमको देर नहीं लगेगी."

सीएम से नहीं हुई मुलाकात, 25 नवंबर तक आश्वासन

करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि "हमारा प्रतिनिधि मंडल सीएम हाउस में मुलाकात करने के लिए गया था लेकिन सीएम बाहर थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी. हालांकि अधिकारियों से मुलाकात हुई है, उन्होंने हरदा वाले मामले का 25 नवंबर तक निराकरण करने का आश्वासन दिया है. संगठन की सभी मांगें समाज, संस्कृति और धर्म की सुरक्षा से जुड़ी हैं. करणी सेना शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन कर रही है लेकिन यदि सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो मध्य प्रदेश में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा."

राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत भी हुए शामिल

क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने संबोधन में कहा कि "देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद गौ माता को अभी तक राष्ट्र माता का दर्जा न मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो समाज इसे अपमान के रूप में देखेगा." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इन मांगों को नजरअंदाज किया तो करणी सेना नई रणनीति के साथ फिर मैदान में उतरेगी.

करणी सेना की ये हैं प्रमुख मांगें