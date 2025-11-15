ETV Bharat / state

करणी सेना ने भोपाल को नेपाल बनाने की दी धमकी, हरदा मामले में कलेक्टर-एसपी को करें सस्पेंड

भोपाल में करणी सेना ने 15 सूत्री मांगों को लेकर किया क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन का आयोजन. हरदा मामले में 25 नवंबर तक कार्रवाई का आश्वासन.

BHOPAL KARNI SENA KRANTI SAMMELAN
भोपाल में करणी सेना का क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 8:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी में शनिवार को क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन आंदोलन में बदल गया. करणी सेना ने 15 मांगों को लेकर भोपाल के खुशी लाल मैदान में बड़ा सम्मेलन बुलाया था. इसमें दावा किया जा रहा है कि करणी सेना की मांगो को लेकर सीएम ऑफिस से सम्मेलन स्थल पर अधिकारियों को आना था, जहां मांगों पर चर्चा होनी थी लेकिन दोपहर 2 बजे तक कार्यकर्ता इंतजार करते रहे और सीएम हाउस से कोई दल नहीं आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घेरने की घोषणा कर दी. हालांकि कुछ ही दूर पर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया.

'भोपाल को नेपाल बनाने की दी चेतावनी'

राजधानी में इस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि हम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल आए थे. सरकार की तरफ से हमारी बात सुनने के लिए अधिकारी यहां आने वाले थे लेकिन नहीं पहुंचे. इंदल सिंह राणा ने कहा कि "यह आंदोलन का अंत नहीं शुरुआत है. यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो, पूरे प्रदेश में हम आंदोलन तेज कर देंगे. हरदा मामले में एसपी चौकसे सस्पेंड होना चाहिए, कलेक्टर सस्पेंड होना चाहिए और एडीएम कुमार शानू जिसको पदोन्नत किया गया, वो सस्पेंड होना चाहिए. अभी सब लोग विनम्र है, नहीं तो देखिएगा भोपाल को नेपाल बनाने में हमको देर नहीं लगेगी."

हरदा मामले में कलेक्टर-एसपी को सस्पेंड करने की मांग (ETV Bharat)

सीएम से नहीं हुई मुलाकात, 25 नवंबर तक आश्वासन

करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि "हमारा प्रतिनिधि मंडल सीएम हाउस में मुलाकात करने के लिए गया था लेकिन सीएम बाहर थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी. हालांकि अधिकारियों से मुलाकात हुई है, उन्होंने हरदा वाले मामले का 25 नवंबर तक निराकरण करने का आश्वासन दिया है. संगठन की सभी मांगें समाज, संस्कृति और धर्म की सुरक्षा से जुड़ी हैं. करणी सेना शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन कर रही है लेकिन यदि सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो मध्य प्रदेश में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा."

KARNI SENA PRESIDENT RAJ SHEKHAWAT
करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत भी हुए शामिल (ETV Bharat)

राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत भी हुए शामिल

क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने संबोधन में कहा कि "देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद गौ माता को अभी तक राष्ट्र माता का दर्जा न मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो समाज इसे अपमान के रूप में देखेगा." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इन मांगों को नजरअंदाज किया तो करणी सेना नई रणनीति के साथ फिर मैदान में उतरेगी.

BHOPAL KARNI SENA CONVENTION
सीएम से नहीं हुई मुलाकात, 25 नवंबर तक आश्वासन (ETV Bharat)

करणी सेना की ये हैं प्रमुख मांगें

  • 1. हरदा प्रकरण सहित समूचे प्रदेश में क्षत्रिय समाज पर हुए अत्याचारों की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई.
  • 2. ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाए और प्रमाण पत्र प्रक्रिया सरल बनाई जाए.
  • 3. अग्निवीर योजना समाप्त कर सेना में स्थायी भर्ती पुनः शुरू की जाए, सभी अग्निवीर युवाओं को स्थायी सेवा और पेंशन दी जाए.
  • 4. गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए तथा अवैध तस्करी और हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कठोर कानून बने.
  • 5. क्षत्रिय समाज को जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में टिकट और राजनीतिक-संगठनात्मक भागीदारी मिले.
  • 6. सभी फसलों के लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, फसल नुकसान पर पूरा मुआवजा और जंगली जानवरों से किसानों को मुक्ति दिलाई जाए.
  • 7. क्षत्रिय महापुरुषों पर अपमानजनक टिप्पणियों और इतिहास से छेड़छाड़ पर तुरंत रोक और कड़े दंड का प्रावधान हो.
  • 8. प्रत्येक जिले में राजपूत छात्रावास निर्माण के लिए न्यूनतम 2 एकड़ भूमि शासन उपलब्ध कराए.
  • 9. एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग पर रोक, केवल जांच के बाद ही गिरफ्तारी हो.
  • 10. मठ-मंदिरों की जमीन मंदिरों के नाम दर्ज हो और धार्मिक स्थलों पर हो रहे कब्जों को रोका जाए.

TAGGED:

HARDA INCIDENT INVESTIGATION DEMAND
TURNING BHOPAL INTO NEPAL WARNING
KARNI SENA PRESIDENT RAJ SHEKHAWAT
BHOPAL KARNI SENA CONVENTION
BHOPAL KARNI SENA KRANTI SAMMELAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.