ETV Bharat / state

टाइगर स्टेट में खतरे में जंगल का राजा, कुत्तों से फैले खतरनाक वायरस ने बढ़ाई टेंशन, वैक्सीनेशन स्टार्ट

कान्हा के डिप्टी डायरेक्टर प्रकाश कुमार वर्मा कहते हैं कि, ''फाॅरेंसिक जांच में इस वायरस के संकेत मिले हैं. तीन शावकों की मौत के बाद वन विभाग को गंभीर हालत में बाघिन और उसका एक शावक मिला था, लेकिन इलाज के बाद भी इन्हें नहीं बचाया जा सका. हालांकि यह पहला मामला नहीं है, जिसमें यह खतरनाक वायरस बाघों के लिए जानलेवा साबित हुआ है.

लगातार सामने आ रहे मामले मध्य प्रदेश के जंगलों में केनाइन डिस्टेंपर से बाघ और तेंदुए के संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला कान्हा का भले ही हो, लेकिन इसके पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. कान्हा टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक चार शावकों और एक बाघिन की मौत हो गई. इस मौत की वजह केनाइल डिस्टेंपर वायरस को माना जा रहा है.

कान्हा में हुई चार शावकों की मौत की वजह कुत्तों से फैलने वाली खतरनाक बीमारी केनाइन डिस्टेंपर को माना जा रहा है. हालांकि वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मामला सामने आने के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है.

भोपाल: मध्य प्रदेश की पहचान टाइगर स्टेट के अलावा लैपर्ड स्टेट और अब चीता स्टेट की भी है. लेकिन प्रदेश के जंगलों में घूमने वाले शिकारियों को कुत्तों से खतरा पैदा हो रहा है. जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के साथ जंगल में पहुंचने वाले कुत्ते बाघ, तेंदुआ और चीतों के लिए खतरा बन रहे हैं. इन कुत्तों से फैलने वाली बीमारी इन शिकारियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, इसका ताजा मामला कान्हा टाइगर रिजर्व में सामने आया है.

कान्हा टाइगर रिजर्व में कुत्तों का वैक्सीनेशन शुरु (ETV Bharat)

- मार्च 2023 में नरसिंहपुर जिले के करेली वन क्षेत्र से पकड़ी गई मादा तेंदुआ केनाइन डिस्टेंपर से संक्रमित पाई गई थी. यह तेंदुआ क्षेत्र में अस्वस्थ्य स्थिति में मिला था. स्थानीय लोगों द्वारा इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई. इसके बाद वन विभाग के अगले ने बहुत ही आसानी से इसे पकड़ लिया. इसमें विरोध करने की हिम्मत ही नहीं थी. फिलहाल इसका इलाज जबलपुर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में चल रहा है.

- अगस्त 2023 की देवास के एक गांव की वह तस्वीरें तो याद ही होगी, जिसमें लोगों ने एक तेंदुए की पीठ पर बैठकर सेल्फी ली और वीडियो बनाए. कालिसिंध नदी के पास यह तेंदुआ बहुत सुस्त अवस्था में घूम रहा था, लोगों के भगाने के बाद जब इसका व्यवहार सामान्य रहा तो लोग इसके नजदीक पहुंचते गए और बाद में उसकी पीठ पर तक बैठ गए. यह तेंदुआ कैनाइन डिस्टेंपर से पीड़ित था और इसकी याददाश्त तक चली गई थी, हालांकि दो साल तक इलाज के बाद अब यह सामान्य हुआ है.

मिलीभगत से कुत्तों की टोली लेकर जंगल में जाते हैं लोग

कान्हा में बाघों की मौत की घटना को वन्यजीव विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे चिंताजनक बताते हैं. उनके मुताबिक, ''इन बाघों की मौत केनाइन डिस्टेंपर की वजह से हुई थी. हालांकि घटना के बाद वाइल्ड लाइफ मुख्यालय ने कान्हा के आसपास के पूरे इलाके में घरेलू कैटल्स का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है. हालांकि यह पहले किया जाना था, लेकिन पहले विभाग ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया.

जबकि एनटीसीए के साफ निर्देश हैं कि टाइगर रिजर्व के आसपास वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए. इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ मुख्यालय ने इस स्तर पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई दी. लोग अनाधिकृत रूप में जंगल में महुआ, चिरौंजी, तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए प्रवेश करते हैं और वे अपने साथ कुत्तों की टोली लेकर जाते हैं, ताकि बाघ और तेंदुए की जानकारी उन्हें मिल सके. ऐसा वन अमले की मिलीभगत से होता है.

लाइलाज बीमारी है केनाइन डिस्टेंपर

वन्यजीव विशेषज्ञ सुदेश बाघमारे कहते हैं कि, ''केनाइन डिस्टेंपर एक संक्रामक बीमारी है, जो खतरनाक वायरस कुत्तों के जरिए जंगली जानवरों में फैलती है. जंगल या जंगल के आसपास घूमने वाले कुत्तों का शिकार जब यह बाघ या तेंदुए करते हैं तो यह संक्रमण वन्यजीवों में पहुंचता है और तेजी से फैलता है. यह वायरस मांसाहारी जीवों के श्वसन तंत्र, पाचन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है. यही वजह है कि इसको लेकर एनटीसीए द्वारा लगातार टाइगर रिजर्व के आसपास घूमने वाले कुत्तों और दूसरे घरेलू जीवों का वैक्सीनेशन कराए जाने के निर्देश दिए जाते रहते हैं.''

उधर पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डाॅ. समीता राजौरा के मुताबिक, ''कान्हा में शावकों की मौत के बाद टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में डाॅमेस्टिक एनिमल का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है''