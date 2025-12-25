ETV Bharat / state

आधार लिंक होते ही 40 हजार समूह और 6 लाख महिलाएं गायब, कांग्रेस ने उपलब्धियों पर उठाए सवाल

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर उठाए सवाल. जनता की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाने का लगाया आरोप.

KAMLESHWAR PATEL ALLEGATION ON GOVT
पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 4:25 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी 2 साल की उपलब्धियों और आगामी 3 साल की कार्ययोजना को पेश कर रहे हैं. ऐसे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि एक साल पहले तक मध्य प्रदेश आजीविका मिशन में 5.04 लाख समूह थे लेकिन जब इनको आधार से लिंक किया गया तो 40 हजार स्व सहायता समूह और 6 लाख महिलाएं गायब हो गई.

'लोन लेकर प्लांट दिखाए, अब सब बंद'

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि "केन्द्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया लेकिन प्रदेश में इस योजना का लाभ ही लोगों को नहीं मिल रहा. प्रदेश में 6 लाख 46 हजार लोगों को जॉब कार्ड ही नहीं दिया गया. इस योजना को आजीविका मिशन से भी जोड़ दिया गया. जबकि प्रदेश में आजीविका मिशन की हालत खराब है. सिर्फ दिखाने के लिए फर्जी लोन भी लिए जा रहे हैं. कई आजीविका दीदियों ने आवाज उठाई तो उन्हें बाहर कर दिया गया. आजीविका विभाग में अगरबत्ती बनाने, चिक्की बनाने आदि के लिए लोन लेकर जो प्लांट लगाए गए वह आज सभी बंद हैं.

कांग्रेस ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

कमलेश्वर पटेल का आरोप है कि "केन्द्र सरकार द्वारा आजीविका मिशन के लिए रिवाल्विंग फंड मध्य प्रदेश को इस साल जारी ही नहीं किया गया जबकि बिहार में 900 करोड़ रुपए दिए गए. मध्य प्रदेश के लिए 146 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया लेकिन अब तक प्रदेश के खाते में एक भी पैसा नहीं मिला. आजीविका मिशन भी कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई है. जहां-जहां चुनाव हैं केन्द्र सरकार द्वारा वहां ज्यादा फंड दिया जा रहा है. पहले उत्तर प्रदेश फिर बिहार और अब बंगाल में ज्यादा फंड दिया जा रहा है."

'नई योजना शुरू, पुरानी का पता नहीं'

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि "प्रदेश में टेक होम राशन के लिए 7 स्थान पर लगाए गए प्लांट में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है. यही वजह है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं. टेक होम राशन के नाम पर करीबन 500 करोड का भ्रष्टाचार हुआ है. राज्य सरकार अब एक नई योजना मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना लेकर आई है लेकिन बड़ा सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर द्वारा लाई गई गोकुल ग्राम योजना का क्या हुआ. अब इस योजना को कहां ढूंढा जाए. सांसद आदर्श ग्राम योजना कहां है. सरकार सिर्फ नई-नई योजनाएं लाकर लोगों को गुमराह करती है."

'गौशालाएं नहीं हो पाई शुरू'

कमलेश्वर पटेल ने मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा गौशाला को लेकर लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि "यदि वह गौ सेवक होते तो सभी गौशालाओं को संचालित करते. कांग्रेस सरकार द्वारा व्यवस्थित रूप से गौशालाएं तैयार कराई थीं लेकिन बीजेपी ने इन गौशालाओं को खत्म करने का काम किया है. अब सरकार गौ अभ्यारण्य बनाने की बात कर रही है. किसान आज सबसे ज्यादा परेशान आवारा पशुओं से है लेकिन सरकार सिर्फ बातें कर रही हैं. सरकार ने गौ कैबिनेट भी की थी लेकिन उसके नतीजों का क्या हुआ, सरकार नहीं बता सकती."

'प्रदेश की जनता को बनाया गरीब'

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि "खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी उपलब्धियों में बताया कि सरकार प्रदेश के 5 करोड़ हितग्राहियों को अनाज बांट रही है. बड़ा सवाल है कि इतने सालों बाद भी मध्य प्रदेश सरकार को 5 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांटना पड़ रहा है. जबकि प्रदेश में मतदाताओं की संख्या भी साढ़े 5 करोड़ है. सरकार ने इतने सालों में प्रदेश की जनता को गरीब किया है, जो उन्हें राशन लेना पड़ रहा है."

