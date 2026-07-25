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कमाली माता मंदिर की जमीन पर प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विरोध, सांसद बोले-बैंक खातों की हो जांच

भोपाल में कमाली माता मंदिर की भूमि पर प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर लोगों ने जताया विरोध. कलेक्टर कार्यालय में जुटे सर्वसमाज के प्रतिनिधि.

BHOPAL KAMALI MATA TEMPLE
कमाली माता मंदिर की भूमि पर प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 5:49 PM IST

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भोपाल: राजधानी के लगभग 100 वर्ष पुराने और श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र कमाली माता मंदिर की भूमि पर प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मुद्दे पर विवाद गहरा गया है. भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मंदिर परिसर की भूमि के किसी भी व्यावसायिक उपयोग का विरोध करते हुए प्रशासन से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की है. आलोक शर्मा ने कहा कि जो ट्रस्ट चल रहा है उनके बैंक खातों की भी जांच हो.

प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सांसद ने किया विरोध

पुराने भोपाल के घोड़ा नक्कास स्थित कमाली माता मंदिर की भूमि पर प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सांसद आलोक शर्मा ने कड़ा विरोध किया है. इस मुद्दे को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने विभिन्न धर्मगुरुओं, संत-महात्माओं और सर्वसमाज के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कार्यालय में बैठक की. बैठक में कलेक्टर और नगर निगम बैठक के दौरान उन्होंने प्रशासन के समक्ष जनभावनाओं और श्रद्धालुओं की चिंताओं से अवगत कराया.

प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सांसद ने किया विरोध (ETV Bharat)

'श्रद्धालुओं की आस्था से समझौता नहीं'

सांसद आलोक शर्मा ने कहा, "कमाली माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भोपाल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है. मंदिर की भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्वीकार्य नहीं है. हजारों श्रद्धालुओं की आस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता."

उन्होंने प्रशासन से मांग की है, "यदि मंदिर की भूमि पर किसी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उसे तत्काल रोक दिया जाए और मंदिर के धार्मिक स्वरूप, पवित्रता और गरिमा को सुरक्षित रखा जाए."

BHOPAL COLLECTOR OFFICE MEETING
सर्वसमाज के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कार्यालय में बैठक (ETV Bharat)

मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण की मांग

बैठक में मौजूद धर्मगुरुओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी एक स्वर में कहा, कमाली माता मंदिर जन-जन की आस्था का केंद्र है. इसकी भूमि का व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्रशासन से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की.

सांसद आलोक शर्मा ने कहा, "मंदिर की जमीन पर पहले ही 450 दुकानों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा चुका है और अब जहां लोग पूजापाठ करते हैं वहां भी मंदिर की मूर्तियां हटाकर और पीपल समेत अन्य पेड़ काटकर एक और नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है. यह पूरी तरह नियमों के विपरीत है."

SANSAD ALOK SHARMA PROTEST
नगर निगम कमिश्नर को मांग पत्र सौंपते सांसद आलोक शर्मा (ETV Bharat)

ट्रस्ट के बैंक खातों की जांच की मांग

सांसद आलोक शर्मा ने कहा, "कमाली मंदिर प्राचीन मंदिर है. किसी भी बिल्डर को वहां शपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी." उन्होंने ट्रस्ट के बैंक खातों की जांच करवाये जाने की मांग की है. ईडी से इसकी जांच होना चाहिए. हम सब जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों ने कमाली मंदिर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विरोध दर्ज करवाया. फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है.

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