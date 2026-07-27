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भोपाल के कलियासोत-केरवा डैम एरिया में हर सप्ताह मड कार रैली के नाम पर हुड़दंग

राजधानी के कलियासोत इलाके में मड कार रैली से पर्यावरण के साथ ही आम लोगों की जान पर खतरा. पुलिस ने शुरू की जांच.

Bhopal Mud Car Rallies
भोपाल में मड कार रैली के नाम पर हुड़दंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 7:34 PM IST

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भोपाल : राजधानी के कलियासोत-केरवा कैचमेंट एरिया में 'मड कार रैली' का हुड़दंग जारी है. मड कार रैली से बड़े हादसे का डर बना हुआ है. इसके अलावा इस प्रकार की गतिविधियों से पर्यावरण को भी खतरा है. मड कार रैली और स्टंटबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. मड कार रैली को प्रशासन ने प्रतिबंधित कर रखा है. इसके बावजूद मड कार रैली धड़ल्ले से हो रही हैं. इसे देखने के लिए भारी उमड़ती है.

पर्यावरणविद राशिद नूर खान बताते हैं "इस संबंध में कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को कई बार लिखित शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई."

भोपाल के कलियासोत-केरवा डैम एरिया में मड कार रैली (ETV BHARAT)

पर्यावरण के लिए खतरा बनी मड कार रैली

कार्रवाई के अभाव में हर सप्ताहांत बड़ी संख्या में लोग कैचमेंट एरिया में पहुंचकर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. कलियासोत और केरवा का कैचमेंट एरिया वन्यजीवों, पक्षियों और जलीय जीवों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है. यहां भारी वाहनों की आवाजाही, तेज शोर, कीचड़ में वाहन दौड़ाने और गंदगी फैलाने से जैव विविधता प्रभावित हो रही है. साथ ही जलस्रोतों और वेटलैंड क्षेत्र पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन से मांग की है कि वेटलैंड और कैचमेंट क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और अवैध मड रैली तथा स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की

मड रैली हर शनिवार रविवार को राजधानी मे आयोजित होती है, जबकि इस रैली पर प्रतिबंधित है. शहरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इस संवेदनशील क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हो सकती है. इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है "कलियासोत क्षेत्र में मड कार रैली और स्टंटबाजी की जानकारी मिली है. पुलिस जांच कर रही है. यह भी देखा जाएगा कि आयोजन करने वालों ने किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति ली थी या नहीं. यदि बिना अनुमति आयोजन किया गया है तो आयोजकों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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