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'यशोदा मइया' ने 6100 नवजातों को दी नई जिंदगी, हजारों मांओं ने डोनेट किया अपना एक हजार लीटर दूध

मदर मिल्क बैंक की प्रभारी डॉ. स्मिता सक्सेना ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के कैलाश नाथ काटजू सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में जिस बच्ची का जन्म महज 810 ग्राम वजन के साथ हुआ था, कुछ ही दिनों में उसका वजन घटकर ग्राम 610 रह गया. दरअसल मां के स्तन में पर्याप्त दूध नहीं बन पा रहा था. ऐसे में दूसरी मां के दूध ने उस बच्ची को एक तरह से नई जिंदगी दी. दूसरी माताओं के दूध की वजह से फरवरी 2026 तक बच्ची का वजन बढ़कर 1 किलो 155 ग्राम हो गया. यह कहानी सिर्फ एक नवजात की नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों की है, जिन्हें किसी दूसरी मां के दूध ने जिंदगी से लड़ने की ताकत दी.

दूध लेने या डोनेट करने की सुविधा निशुल्क

बता दें कि भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है. यहां पर नियमित रूप से जिन नवजातों को उनकी मां का दूध नहीं मिल पा रहा है, दूसरी मां के स्तन का दूध निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है. वहीं जिन माताओं में दूध अधिक बनता है, उनका दूध मिल्क बैंक में कलेक्ट किया जाता है. काटजू अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की प्रभारी डॉ. स्मिता सक्सेना बताती हैं, बीते 7 साल के दौरान यहां 3,930 माताओं ने एक हजार लीटर से अधिक स्तन का दूध दान किया है. इससे 6,100 से ज्यादा नवजातों का जीवन बचाने में मदद मिली है. कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में खुला है मदर मिल्क बैंक (ETV Bharat) पाश्चराइजेशन के बाद दूसरे नवजातों को देते हैं दूध डॉ. स्मिता सक्सेना के अनुसार "समय से पहले जन्म लेने वाले या कम वजन वाले नवजातों के लिए शुरुआती दिन बेहद नाजुक होते हैं. इस दौरान मां का दूध नहीं मिलना उनकी परेशानी बढ़ा सकता है. ऐसे बच्चों को सुरक्षित पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भोपाल में मदर मिल्क बैंक की व्यवस्था विकसित की गई. यहां उन माताओं का अतिरिक्त दूध लिया जाता है, जिनके पास अपने बच्चे की जरूरत पूरी होने के बाद भी दूध बचता है. कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में मदर मिल्क बैंक (ETV Bharat) मां अपने दूध की बूंद बूंद जमा करती गई और बच गई इन नवजातों की ज़िंदगी जांच और पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह दूध जरूरतमंद नवजातों को दिया जाता है. यह व्यवस्था उन बच्चों के लिए खास मददगार है, जो समय से पहले जन्म लेने या कम वजन के कारण विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी एसएनसीयू(SNCU) में भर्ती रहते हैं." 810 ग्राम की बच्ची, दूसरी मां के दूध से बची जान मदर मिल्क के महत्व को बताते हुए डा. स्मिता सक्सेना कहती हैं "भोपाल में ही रहने वाली शिनम खान ने 25 दिसंबर 2025 को प्री-टर्म डिलीवरी में बच्ची को जन्म दिया था. जन्म के समय उसका वजन महज 810 ग्राम था. बच्ची को तत्काल एसएनसीयू में भर्ती करना पड़ा. कुछ ही दिनों में उसका वजन घटकर 610 ग्राम तक पहुंच गया. दूसरी ओर मां का दूध भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा था और बच्ची को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा था. ऐसे सुरक्षित रखा जाता है मदर मिल्क (ETV Bharat) ऐसे में अस्पताल के सीएलएमसी यानी काम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर की टीम ने परिवार को डोनर ह्यूमन मिल्क के बारे में बताया. चिकित्सकीय सलाह के अनुसार बच्ची को पाश्चराइज किया हुआ दान का दूध दिया गया. साथ ही नियमित फॉलोअप, स्तनपान संबंधी परामर्श और कंगारू मदर केयर जारी रखी गई. फरवरी 2026 तक बच्ची का वजन बढ़कर 1,155 ग्राम हो गया है. मदर मिल्क बैंक (ETV Bharat)