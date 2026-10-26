'यशोदा मइया' ने 6100 नवजातों को दी नई जिंदगी, हजारों मांओं ने डोनेट किया अपना एक हजार लीटर दूध
भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है. यहां पर नियमित रूप से जिन नवजातों को उनकी मां का दूध नहीं मिल पा रहा है, दूसरी मां के स्तन का दूध निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:05 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:26 PM IST
भोपाल: राजधानी के कैलाश नाथ काटजू सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में जिस बच्ची का जन्म महज 810 ग्राम वजन के साथ हुआ था, कुछ ही दिनों में उसका वजन घटकर ग्राम 610 रह गया. दरअसल मां के स्तन में पर्याप्त दूध नहीं बन पा रहा था. ऐसे में दूसरी मां के दूध ने उस बच्ची को एक तरह से नई जिंदगी दी. दूसरी माताओं के दूध की वजह से फरवरी 2026 तक बच्ची का वजन बढ़कर 1 किलो 155 ग्राम हो गया. यह कहानी सिर्फ एक नवजात की नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों की है, जिन्हें किसी दूसरी मां के दूध ने जिंदगी से लड़ने की ताकत दी.
दूध लेने या डोनेट करने की सुविधा निशुल्क
बता दें कि भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है. यहां पर नियमित रूप से जिन नवजातों को उनकी मां का दूध नहीं मिल पा रहा है, दूसरी मां के स्तन का दूध निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है. वहीं जिन माताओं में दूध अधिक बनता है, उनका दूध मिल्क बैंक में कलेक्ट किया जाता है. काटजू अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की प्रभारी डॉ. स्मिता सक्सेना बताती हैं, बीते 7 साल के दौरान यहां 3,930 माताओं ने एक हजार लीटर से अधिक स्तन का दूध दान किया है. इससे 6,100 से ज्यादा नवजातों का जीवन बचाने में मदद मिली है.
पाश्चराइजेशन के बाद दूसरे नवजातों को देते हैं दूध
डॉ. स्मिता सक्सेना के अनुसार "समय से पहले जन्म लेने वाले या कम वजन वाले नवजातों के लिए शुरुआती दिन बेहद नाजुक होते हैं. इस दौरान मां का दूध नहीं मिलना उनकी परेशानी बढ़ा सकता है. ऐसे बच्चों को सुरक्षित पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भोपाल में मदर मिल्क बैंक की व्यवस्था विकसित की गई. यहां उन माताओं का अतिरिक्त दूध लिया जाता है, जिनके पास अपने बच्चे की जरूरत पूरी होने के बाद भी दूध बचता है.
जांच और पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह दूध जरूरतमंद नवजातों को दिया जाता है. यह व्यवस्था उन बच्चों के लिए खास मददगार है, जो समय से पहले जन्म लेने या कम वजन के कारण विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी एसएनसीयू(SNCU) में भर्ती रहते हैं."
810 ग्राम की बच्ची, दूसरी मां के दूध से बची जान
मदर मिल्क के महत्व को बताते हुए डा. स्मिता सक्सेना कहती हैं "भोपाल में ही रहने वाली शिनम खान ने 25 दिसंबर 2025 को प्री-टर्म डिलीवरी में बच्ची को जन्म दिया था. जन्म के समय उसका वजन महज 810 ग्राम था. बच्ची को तत्काल एसएनसीयू में भर्ती करना पड़ा. कुछ ही दिनों में उसका वजन घटकर 610 ग्राम तक पहुंच गया. दूसरी ओर मां का दूध भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा था और बच्ची को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा था.
ऐसे में अस्पताल के सीएलएमसी यानी काम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर की टीम ने परिवार को डोनर ह्यूमन मिल्क के बारे में बताया. चिकित्सकीय सलाह के अनुसार बच्ची को पाश्चराइज किया हुआ दान का दूध दिया गया. साथ ही नियमित फॉलोअप, स्तनपान संबंधी परामर्श और कंगारू मदर केयर जारी रखी गई. फरवरी 2026 तक बच्ची का वजन बढ़कर 1,155 ग्राम हो गया है.
6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं स्तन का दूध
विशेषज्ञों के अनुसार यहां दूध दान करने वाली माताओं की पहले स्क्रीनिंग की जाती है. एचआईवी और वीडीआरएल जैसी जांचों के साथ उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जाती है. इसके बाद एकत्र दूध को निर्धारित प्रक्रिया के तहत 62.5 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चराइज किया जाता है. गुणवत्ता की जांच के लिए प्रक्रिया से पहले और बाद में नमूने लिए जाते हैं. वहीं उपयुक्त पाए जाने पर दूध को माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले डीप फ्रीजर में रखा जाता है. इस तरह सुरक्षित रखा गया दूध छह महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
अतिरिक्त दूध निकलने वाली माताओं को बनाते हैं डोनर
मां के मन में अक्सर यह आशंका रहती है कि दूध दान करने से उसके अपने बच्चे को दूध कम पड़ सकता है. डॉ. सक्सेना बताती हैं कि माताओं को समझाया जाता है कि दूध की मांग के अनुसार शरीर में उसका उत्पादन होता है. हालांकि दान के लिए केवल अतिरिक्त दूध देने वाली माताओं को ही चुना जाता है. किसी मां के दूध की मात्रा अधिक होने, स्तनों में भारीपन या उसके बच्चे की जरूरत से ज्यादा दूध बनने पर उसे दान के लिए प्रेरित किया जाता है.
डॉक्टरों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में मां की सहमति जरूरी है. यदि दूध की जरूरत उसके अपने बच्चे को पड़ती है, तो उसे प्राथमिकता दी जाती है. वहीं दूध निकालने और स्तनपान से जुड़ी परेशानियों में भी माताओं को निशुल्क परामर्श दिया जाता है.
हर महीने करीब 100 बच्चों को मिल रहा लाभ
डॉ. सक्सेना के अनुसार "अस्पताल में हर महीने करीब 400 डिलीवरी होती हैं. इनमें लगभग 25 से 30 माताएं दूध दान करती हैं. हर महीने करीब 100 बच्चों को इस व्यवस्था से लाभ मिलता है. खासतौर पर समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले बच्चों के लिए यह मदद अहम है."
मां का अपना दूध नवजात के लिए सबसे बेहतर विकल्प है. लेकिन जब किसी कारण से यह उपलब्ध नहीं हो पाता, तब जांचा हुआ पाश्चराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क महत्वपूर्ण विकल्प बनता है. डॉक्टरों के अनुसार समय से पहले जन्में बच्चों में दूसरे प्रकार के दूध से नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जैसी गंभीर आंत संबंधी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में सुरक्षित दान का दूध नवजातों को जरूरी पोषण देने में मदद करता है.