कैलाश विजयवर्गीय ने बताया- कैसे होंगे बिजली बिल कम, ETV भारत की खबर पर बोले-जांच करेंगे

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने विभाग के दो साल के कामकाज का ब्यौरा पेश किया.

Kailash Vijayvargiya press varta
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 8:27 PM IST

भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने विभाग के दो साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा "मध्यप्रदेश में 2003 से हमारी सरकार है. 2014-15 में भी वे इसी विभाग के मंत्री रहे हैं." विजयवर्गीय ने बिजली के बिल कंट्रोल करने की कवायद पर भी बात की और इंदौर भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर भी जानकारी दी.

विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता में अपने विभाग से जुड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा दिया. कहा "जब से पीएम नरेद्र मोदी आये हैं, तब से अर्बन सेक्टर को बड़ी राशि देश मे मिलना शुरू हुई. 2047 में पूरे देश मे अर्बन आबादी 50 फीसदी से ज्यादा होगी."

इंदौर और भोपाल का मास्टर प्लान तैयार

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कामकाज का ब्यौरा पेश किया (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा "इसके लिए अर्बन क्षेत्र में अभी से प्लानिंग होना चाहिए. पूरे प्रदेश में हम कल का शहर कैसा हो, इसकी प्लानिंग करवा रहे हैं. बीते 17 महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश में एक लाख 50 हजार से ज्यादा आवास बने हैं. इंदौर और भोपाल का मास्टर प्लान बिल्कुल तैयार हैं. इसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही जल्द जारी किया जाएगा."

मध्य प्रदेश में 600 बसें शुरू की जाएंगी

उन्होंने बताया "शहरी और ग्रामीण इलाकों में 600 बसें शुरू की जाएंगी. इसके अलावा ये प्रयास रहेगा कि कैसे जल्द से जल्द स्लम फ्री शहर मध्य प्रदेश में डेवलप हो सकें. प्रदेश में नगरीय निकायों और नगर पालिकाओं को सोलर लाइट्स से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा हर शहर कल कैसा होगा, इसकी प्लानिंग की जा रही है."

Kailash Vijayvargiya press varta
इंदौर और भोपाल का मास्टर प्लान तैयार (ETV BHARAT)

विजयवर्गीय ने माना- 70 फीसदी नगर निगम भोपाल के भरोसे

कैलाश विजयवर्गीय ने अगर विभाग की उपलब्धियां गिनाईं तो ये स्वीकार भी किया "अब भी प्रदेश की 70 फीसदी नगर निगम भोपाल के भरोसे हैं. हम लगातार इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से नगरीय निकायों का खर्च घटाया जाए. संपत्तिकर के जरिए आमदनी बढ़े और निकाय आत्मनिर्भर हो सकें. हमारा प्रयास ये है कि नगर निगम आत्मनिर्भर बनें. अभी पूरे प्रदेश में 150 फीसदी संपत्ति कर आया है. लेकिन अब भी बहुत गुंजाइश बाकी है."

सड़कों पर चमकेगी सोलर की बिजली

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा "एनर्जी ऑडिट में बिजली का बिल कम किया जा रहा है. इसके अलावा नगरीय निकायों को सोलर लाइट से जोड़ा जा रहा है. ट्रैफिक मैनेजमेंट भी भोपाल और इंदौर का सुधारा जाएगा. प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अगले 3-4साल में नगरीय प्रशासन विभाग में सारे ई-वाहन लगाए जाएंगे ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके. फायर पुलिस की जगह नगरीय विभाग की अलग इकाई होगी."

नर्मदा के तटों से नहीं मिलेगा दूषित पानी

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा "इंदौर भोपाल जहां जहां मेट्रो शुरू हो रही है, उस पूरे रूट पर नए मॉल्स से शहरों में तरक्की की नई तस्वीर दिखाई देगी. नर्मदा को लेकर भाषणबाजी खूब हुई लेकिन नर्मदा पवित्र रहे, इसका प्रयास नहीं हुआ. नर्मदा को लेकर हमारा संकल्प है कि एक साल के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि शहर की गंदगी नर्मदा में ना जाए."

ईटीवी भारत की खबर पर मंत्री बोले- जांच होगी

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ईटीवी भारत की खबर से जुड़े सवाल पर कहा "जबलपुर में 600 आउटसोर्स कर्मचारियों की तनख्वाह निकाले जाने के मामले की जांच की जाएगी. जो दोषी होंगे, वे बख्शे नहीं जाएंगे. ई-अटेंडेस के बाद जबलपुर में 600 आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे थे, जो अक्टूबर से हाजिरी देने नहीं पहुंचे. लेकिन इनकी पगार निकल गई. ये करीब एक करोड़ का घोटाला है."

