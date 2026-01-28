ETV Bharat / state

बारिश में गूंजे कैलाश खेर के सुर, खेलो एमपी यूथ गेम्स का हुआ भव्य शुभारंभ

राजधानी भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में मंगलवार शाम खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ अवसर पर यादगार नजारा देखने को मिला. हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत शाम साढ़े 6.30 बजे होनी थी, लेकिन तकनीकी और आयोजन संबंधी कारणों से यह करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुआ. हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक अपने पसंदीदा गायक कैलाश खेर का बेसब्री से इंतजार करते रहे. करीब पौने 9 बजे जैसे ही कैलाश खेर मंच पर पहुंचे, उसी समय हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए लाइव कॉन्सर्ट रोकना पड़ा.

भोपाल: राजधानी में मंगलवार को पसंदीदा कलाकार की एक झलक पाने के लिए खेल प्रेमियों और शहरवासियों की भीड़ बेकाबू नजर आई. दो घंटे के लंबे इंतजार और फिर बारिश के ब्रेक के बावजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ. जैसे ही मंच पर पद्मश्री कैलाश खेर पहुंचे, टीटी नगर स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा. बारिश के बीच सुरों की महफिल सजी तो कैलाश खेर ने भी भावुक होकर कहा कि आज परमात्मा भी खुश है और यही वजह है कि वे बारिश बनकर आशीर्वाद दे रहे हैं.

बारिश के दौरान मंच से संवाद करते हुए कैलाश खेर ने कहा कि आज परमात्मा खुश होकर वर्षा कर रहे हैं. उन्होंने दर्शकों से कहा कि जब उनके बच्चे खुश होते हैं, तभी परमात्मा भी खुश होते हैं. उन्होंने कहा कि बारिश से बचाने के लिए हम अपने इंस्ट्रूमेंट ढंक लेते हैं. मैं भी अपने को छुपा लेता हूं. हालांकि कुछ देर में ही बूंदाबांदी समाप्त हो गई. इसके बाद जैसे ही कैलाश खेर ने कागा सब तन खाइयो, पिया मिलन की आस गीत की शुरुआत की, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इसके बाद तेरे प्यार में दीवाना, तौबा तौबा उफ तेरी सूरत और तेरे नाम से जी लूं जैसे सुपरहिट गीतों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.

भरा रहा स्टेडियम (ETV Bharat)

पसीना बहाता युवा ही देश का उज्ज्वल भविष्य

एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "खेलो एमपी यूथ गेम्स केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध खेल परंपरा का उत्सव है. जब कोई खिलाड़ी मैदान में दौड़ता है और पसीना बहाता है, तो वह सिर्फ पदक नहीं बल्कि देश का भविष्य गढ़ता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है. मध्य प्रदेश इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है और खेलों के माध्यम से आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत की नींव रखी जा रही है."

कैलाश खेर के गानों पर झूमे लोग (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश को देश में नंबर वन बनाने का संकल्प

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते दो वर्षों में प्रदेश 16वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा है, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है. हमारा लक्ष्य प्रदेश को खेलों में देश में नंबर वन बनाना है. इसके लिए गांव से शहर तक खेल अधोसंरचना विकसित की जा रही है. खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है."