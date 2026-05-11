ETV Bharat / state

विकास कार्यों में बाधा न बने कोई भी धर्म या समुदाय, भोपाल मेट्रो कब्रिस्तान विवाद पर बोले हिंदू संगठन

भोपाल टॉकीज स्थित कब्रिस्तान के नीचे प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन और नारियलखेड़ा की वक्फ जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद हो रहा है. कमेटी इंतेजामियां औकाफ-ए-आम्मा ने मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. याचिकाओं में मेट्रो निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि हमीदिया रोड स्थित मासूमा तकिया अम्मनशाह, मस्जिद नूरानी, मुल्लाशाह और अन्य पंजीकृत वक्फ कब्रिस्तान क्षेत्रों के नीचे से मेट्रो लाइन निकालने की योजना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों को प्रभावित कर सकती है.

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो लाइन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. मेट्रो कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो निकाले जाने के मामले को लेकर वक्फ बोर्ड में सुनवाई शुरू हो गई है और मेट्रो निर्माण पर मुस्लिम समाज द्वारा मांगे गए स्टे को लेकर अब 14 मई को बहस होगी. इसी बीच हिंदू संगठनों ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है. हिंदू समाज का कहना है कि भोपाल के विकास कार्यों में किसी भी समुदाय या धर्म और उनके धार्मिक स्थलों को बाधा नहीं बनना चाहिए.

समझदार मुसलमान विरोध नहीं करेंगे : रामेश्वर शर्मा

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस विवाद पर कहा, '' मेरा मानना है कि आज का जो समझदार और प्रगतिशील मुसलमान है, वो मेट्रो का विरोध नहीं करेगा. आज ऐसी-ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि जमीन छोड़िए समंदर के कई फीट नीचे मेट्रो चल रही है. ऐसे में कब्रिस्तान के 20-30 फीट नीचे से गुजरने वाली मेट्रो से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा. अंडरग्राउंड मेट्रो से किसी मस्जिद या कब्रिस्तान को नुकसान नहीं होगा. दिल्ली में भी जामा मस्जिद के नीचे से मेट्रो गुजरती है और वहां कोई समस्या नहीं हुई. मेट्रो लाइन जमीन से 20 से 30 फीट नीचे बनाई जा रही है, जबकि कब्रें सामान्यत: पांच से दस फीट तक ही होती हैं. रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल के विकास कार्यों में हिंदू धर्म स्थल कभी बाधा नहीं बने हैं, मुस्लिम धर्म स्थलों को भी इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए.

कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो लाइन ले जाने का विरोध (Etv Bharat)

'विकास कार्यों में बाधा न बने कोई भी समाज'

सोमवार को हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, '' विकास कार्यों में बाधक बन रहे धर्मस्थलों को समुदाय के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए. यदि अन्य समुदायों के धार्मिक स्थलों को नहीं हटाया जाता, तो हिंदू धर्मस्थलों को भी हटाने नहीं दिया जाएगा.'' उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल में मेट्रो की जरूरत है या नहीं, यह फैसला सरकार करती है, कोई विधायक नहीं.

मेट्रो निर्माण के विरोध में उतरा मुस्लिम समाज (Etv Bharat)

24 मीटर की खुदाई शुरू

इधर, भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट के लिए सोमवार से 24 मीटर गहराई में खुदाई शुरू कर दी गई है. टनल बोरिंग मशीन के जरिए कुल 3.39 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जिसमें दो अंडरग्राउंड स्टेशन भी तैयार किए जाएंगे.

भोपाल में तेजी से चल रहा मेट्रो एक्सटेंशन का काम (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

वहीं, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, '' मस्जिद के नीचे से रास्ता निकालना और कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो निकालना अलग-अलग विषय हैं.'' उन्होंने कहा कि अगर यही लाइन किसी श्मशान घाट के नीचे से गुजरती तो प्रतिक्रियाएं अलग होतीं. मसूद ने वक्फ बोर्ड और प्रशासन से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग की है.