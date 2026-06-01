बर्फीले तूफान के बीच -18 डिग्री तापमान में ज्योति रात्रे ने फतह की मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी
भोपाल की ज्योति रात्रे ने रचा इतिहास, तीन महाद्वीपों के सर्वोच्च ज्वालामुखियों तक पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 1:50 PM IST
भोपाल : पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने मैक्सिको की सबसे ऊंची और उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटी पिको डी ओरिजाबा (5,636 मीटर) पर सफलतापूर्वक पहुंचकर अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि अपने नाम की है. खास बात यह है कि अब तक मध्यप्रदेश का कोई भी पर्वतारोही इस दुर्गम शिखर तक नहीं पहुंच पाया था. इस सफलता के साथ ज्योति रात्रे तीन महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों पर तिरंगा फहराने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही बन गईं.
आधी रात शुरू हुई चढ़ाई, 10 घंटे बाद मिली जीत
55 वर्षीय ज्योतिज्योति रात्रे ने ईटीवी भारत को बताया "पिको डी ओरिजाबा अभियान की अंतिम चढ़ाई 30 मई की मध्यरात्रि 12:42 बजे शुरू हुई थी. अंधेरे, बर्फीली हवाओं और कठिन पर्वतीय रास्तों के बीच उन्होंने शिखर की ओर कदम बढ़ाया. करीब 10 घंटे 28 मिनट तक लगातार संघर्ष करने के बाद सुबह 11:10 बजे उन्होंने पिको डी ओरिजाबा के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया. इस दौरान उन्होंने लगभग 1,400 मीटर की सीधी ऊंचाई एक ही प्रयास में तय की, जिसे पर्वतारोहण की दुनिया में बड़ी उपलब्धि माना जाता है."
माइनस 18 डिग्री सेल्यियस और तूफानी हवाओं से मुकाबला
ज्योति रात्रे ने बताया "इस अभियान के दौरान मौसम सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया. शिखर के समीप तापमान -15 से -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. ऐसे में ग्लेशियर, ज्वालामुखीय चट्टानों और बर्फीली ढलानों के बीच आगे बढ़ना जोखिम भरा था, लेकिन अनुभव और दृढ़संकल्प ने उन्हें हर चुनौती से पार कराया. शिखर तक पहुंचना कठिन था, लेकिन नीचे उतरना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा. तेज हवाएं और बर्फीला मौसम लगातार परीक्षा ले रहे थे. जब शिखर पर तिरंगा लहराया तो लगा कि वर्षों का संघर्ष सफल हो गया."
ग्रामीण महिलाओं को समर्पित किया अभियान
ज्योति रात्रे ने इस पूरे अभियान को भारत की ग्रामीण महिलाओं को समर्पित किया. उनका कहना है "गांवों की महिलाएं हर दिन संघर्षों का सामना करती हैं, फिर भी अपने परिवार और सपनों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं छोड़तीं. यह अभियान उन्हीं महिलाओं के आत्मविश्वास, जज्बे और संघर्ष को सम्मान देने का प्रयास था. पिको डी ओरिजाबा फतह करना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है. अब तक प्रदेश का कोई पर्वतारोही इस शिखर तक नहीं पहुंच पाया था."
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एवरेस्ट से अंटार्कटिका तक, उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त
55 वर्षीय ज्योति रात्रे इससे पहले अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रुस, दक्षिण अमेरिका की अकोंकागुआ, आस्ट्रेलिया की कोजिअस्को और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सहित कई प्रमुख शिखरों को फतह कर चुकी हैं. वर्ष 2024 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया था, जबकि अंटार्कटिका के माउंट विंसन अभियान में भी उन्होंने कठिन मौसम के बीच उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था.