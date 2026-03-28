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भोपाल के जेपी अस्पताल में आई ब्रोंकोस्कोपी मशीन, मिनटों में बता देगी फेफड़ों, कैंसर और ट्यूमर का हाल

फेफड़ा रोगियों को मिलेगा बड़ा लाभ जेपी अस्पताल में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं. औसतन करीब सौ मरीज हर दिन ओपीडी में आते हैं. इनमें कई ऐसे मरीज भी होते हैं जिनमें कैंसर या ट्यूमर जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं. अब तक इन रोगियों को जांच के लिए निजी लैब या अन्य बड़े अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता था. निजी संस्थानों में ब्रोंकोस्कोपी जांच कराने में करीब 15 हजार रुपए तक खर्च आता है. नई मशीन लगने के बाद मरीजों को यह सुविधा अस्पताल में ही उपलब्ध हो सकेगी.

भोपाल: राजधानी भोपाल के शासकीय जय प्रकाश यानि जेपी अस्पताल में अब फेफड़ों से जुड़ी जटिल बीमारियों की पहचान और इलाज आसान होने जा रही है. दरअसल शासन ने अस्पताल को ब्रोंकोस्कोपी मशीन उपलब्ध कराई है, जिससे लंग्स कैंसर, ट्यूमर, संक्रमण और वायुमार्ग में जमा बलगम जैसी समस्याओं का पता जल्दी लगाया जा सकेगा. इस मशीन के स्थापित होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह से मरीजों को यह सुविधा मिलने की उम्मीद है.

ओटी कॉम्पलेक्स के पास लगेगी मशीन

अस्पताल प्रबंधन ने ब्रोंकोस्कोपी मशीन लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार जिस भवन में अधीक्षक कार्यालय स्थित है, उसी बिल्डिंग में ओटी कॉम्पलेक्स के पास मशीन स्थापित की जाएगी. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जांच के दौरान यदि किसी मरीज की हालत गंभीर मिले तो उसे तुरंत नजदीक ही भर्ती कर इलाज दिया जा सके. तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इस सप्ताह मशीन की फिटिंग का काम पूरा करेगी.

क्या है ब्रोंकोस्कोपी तकनीक

डॉक्टरों के अनुसार, ब्रोंकोस्कोपी एक आधुनिक जांच पद्धति है. इसमें कैमरे लगी पतली और लचीली नली को मुंह या नाक के रास्ते फेफड़ों के वायु मार्ग तक पहुंचाया जाता है. इस प्रक्रिया से फेफड़ों में संक्रमण, ट्यूमर, रुकावट या जमा बलगम जैसी समस्याओं का स्पष्ट पता लगाया जा सकता है. साथ ही जरूरत पड़ने पर इसी तकनीक से ट्यूमर हटाने या स्टेंट डालने की प्रक्रिया भी की जाती है.

हमीदिया की तर्ज पर शुरू होगी सुविधा

गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हमीदिया अस्पताल में यह सुविधा करीब चार साल पहले शुरू की गई थी. वहां आयुष्मान कार्डधारकों को यह जांच निःशुल्क उपलब्ध है, जबकि अन्य मरीजों से न्यूनतम शुल्क लिया जाता है. जेपी अस्पताल प्रबंधन भी हमीदिया की व्यवस्था का अध्ययन कर इसी मॉडल पर उपचार शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

अधीक्षक बोले, जल्द शुरू होगा इलाज

जेपी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संजय जैन ने बताया कि, ''ब्रोंकोस्कोपी मशीन विभाग से मिल चुकी है और इसे जल्द स्थापित किया जा रहा है. सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह से फेफड़ा रोगियों की जांच और उपचार शुरू कर दिया जाएगा.''