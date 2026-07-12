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UCC के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का विरोध, सभी पक्षों से डिस्कशन के बाद हो निर्णय

भोपाल में मुस्लिम संगठनों और ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से एक जलसे का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उलेमा, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समुदाय के लोग शामिल हुए. वक्ताओं ने कहा कि शरीयत में किसी भी तरह की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी और मुस्लिम समाज यूसीसी का लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध करेगा.

इस मुद्दे पर भोपाल के बुद्धिजीवियों जिसमें सभी धर्म समाज के लोगों ने लोगों ने मिलकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है. भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यूसीसी के बहिष्कार का आह्वान किया है.

भोपाल: देश में समान नागरिक संहिता यानि यूसीसी को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी तेजी से कदम बढ़ा रही हैं. प्रस्तावित कानून के तहत विवाह, तलाकशुदा, भरण-पोषण और संपत्ति के बंटवारे जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू करने की बात कही जा रही है.

इस्लाम में निकाह, तलाक, विरासत (संपत्ति का बंटवारा) और पारिवारिक मामलों के स्पष्ट नियम कुरान और शरीयत में निर्धारित हैं. इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव या एक समान कानून लागू करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा.

'अल्पसंख्यकों पर थोपा जा रहा यूसीसी'

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी शेख वजीर अंसारी ने कहा, "यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है. एससी और एसटी का वोट 20 प्रतिशत है और केवल वोट को लेकर उनकी चिंता है. समाज में बेरोजगारी

ज्यादा है, आर्थिक समस्या है उसकी फिक्र नहीं है. ये अल्पसंख्यकों पर थोपा जा रहा है. यूसीसी लाकर देश को विभाजन की ओर लेकर जाया जा रहा है.

'यूसीसी में सभी कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखा'

शायर विजय तिवारी ने कहा, "यूसीसी में हर कोम के तबके का ख्याल नहीं रखा गया है. यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए. ये जबरन थोपा हुआ कानून है, इससे पास नहीं होना चाहिए. यह एससी और एसटी को लुभाने और दूसरे तबके को मायूस करने वाला कानून है."

मुस्लिम संगठनों ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और धार्मिक परंपराओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है. यदि यूसीसी के जरिए पर्सनल लॉ में बदलाव किया जाता है तो यह संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करेगा. यूसीसी को मध्य प्रदेश में लागू करने से पहले सभी समुदायों से संवाद होना चाहिए.

ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लोगों से यूसीसी के विरोध में जागरुक रहने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील की साथ ही सरकार से मांग की है कि प्रस्तावित ड्राफ्ट को वापस लिया जाए और सभी पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए.