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वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ AIMIM, प्रदेश अध्यक्ष बोले शादी, बारात और वलीमा पर लगा देंगे पाबंदी

भोपाल: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल के खिलाफ लगातार विरोध का सिलसिला जारी है. वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है. रविवार को भोपाल में आयोजित ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कार्यक्रम में अहम फैसला लिया गया. एआईएमआईएम (AIMIM) प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली और ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति के विरोध में डॉ. सनवर पटेल के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है.

यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की रविवार को भोपाल में एक बैठक हुई. बैठक में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली भी शामिल हुए, जिन्होंने वफ्फ बोर्ड में दो हिन्दू सदस्य बनाए जाने का विरोध किया. इस दौरान उन्होंने बोर्ड के डॉ. अध्यक्ष सनवर पटेल के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया. मोहसिन अली ने कहा, " मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान देश में पहली बार लागू किया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं."

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल के बहिष्कार की घोषणा (ETV Bharat)

एआईएमआईएम अध्यक्ष का लोगों से आह्वान

उन्होंने आगे कहा, "यह फैसला वक्फ बोर्ड की परंपरागत संरचना के विपरीत है. जब तक इस व्यवस्था को वापस नहीं लिया जाता, तब तक डॉ. सनवर पटेल का शादी, बारात, वलीमा और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में विरोध किया जाएगा. सभी लोग ऐसे आयोजनों में डॉ.पटेल का बहिष्कार करें."

जानकारी के अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बायकॉट करने ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है. साथ ही लोगों से सोशल मीडिया पर इसका प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया है. इसी के मद्देनजर आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के अलावा, सभी धर्मों के बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया था. इसी कार्यक्रम में मोहसिन अली ने धमकी भरे अंदाज में डॉक्टर सनवर पटेल का सोशल बाय कॉट करने का ऐलान किया था. इस मामले में जब बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए सपर्क किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया.