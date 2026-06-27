जमीन खरीदी मामले में कांग्रेस हमलावर, प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी, भाजपा ने किया पलटवार
उज्जैन में कथित जमीन खरीदी मामले में जीतू पटवारी का अल्टीमेटम, मंगलवार तक जवाब दें मुख्यमंत्री नहीं तो 1 जुलाई से होगा प्रदेश में आंदोलन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 5:59 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उनके परिवारजनों पर कथित जमीन खरीदी मामले के आरोपों को लेकर कांग्रेस हमलावर है. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर सीधा हमला बोला है.
जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं की, तो कांग्रेस 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी. हालांकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसको लेकर भाजपा के पदाधिकारी स्थिति भी स्पष्ट कर रहे हैं.
'मुख्यमंत्री जनता को सच का आइना दिखाएं'
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, मुख्यमंत्री से कि मंगलवार के दिन आपकी कैबिनेट है. जब तक आपने प्रदेश को अगर नहीं बताया कि सच क्या है, तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि प्रदेश की जनता को आपके सच का आइना दिखाए. जन-जन के बीच में आज एक ही चर्चा है कि हमारा मुख्यमंत्री क्या भ्रष्ट है. न खाऊंगा, न खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री इस मामले में दखल क्यों नहीं दे रहे हैं. यह सवाल आज पूरे प्रदेश और देश के सामने खड़ा है."
1 जुलाई से प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है, "यदि समय रहते जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी. अगर मंगलवार तक मुख्यमंत्री ने सामने आकर जवाब नहीं दिए, अपना पक्ष नहीं रखा तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक जुलाई को प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा करेगी. यह राज्य की अस्मिता और विश्वसनीयता का सवाल है."
भाजपा का पलटवार, खंडेलवाल ने गिनाए आंकड़े
कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ा रुख अपनाया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो पूरी तरह गलत और निराधार हैं. कांग्रेस नेता सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. "
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिया चुनावी हलफनामे का हवाला
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार की संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए स्पष्ट किया, "मुख्यमंत्री की जमीन साल 2023 के चुनावी नामांकन के अनुसार 17 एकड़ थी, जो साल 2026 में भी उतनी ही है. वहीं सीएम की पत्नी सीमा यादव के नाम पर 12.29 एकड़ जमीन थी, जिसमें साल 2026 तक कोई बदलाव या बढ़ोतरी नहीं हुई है."
हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि "जिस कथित कंपनी का जिक्र आरोपों में किया जा रहा है, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून 2026 में घटकर 65 एकड़ रह गई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव साल 2017 में ही इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके हैं."