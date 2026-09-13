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राहुल के कार्यक्रम पर जीतू ने कहा, अटल जी को फ्री में देते थे मैदान, सारंग का बयान-स्क्रीप्टेड ना बोलें

इंदौर में राहुल गांधी के प्रोग्राम को जगह न मिलने पर जीतू पटवारी का मध्य प्रदेश सरकार पर तंज, हमारी सरकार में नहीं मांगा रेंट.

jitu patwari on mohan yadav
जीतू पटवारी का मोहन यादव सरकार पर तंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:00 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर के रीजनल पार्क के किराये में दस लाख के किराए पर सियासत शुरु हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि, ''राहुल गांधी देश के पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं. उसके बाद भी मैदान के लिए उनसे दस लाख रुपए भरवाए गए.'' जीतू पटवारी ने कहा कि, ''जबकि कांग्रेस अटल जी की सभा के लिए मुफ्त में मैदान उपलब्ध कराती थी.'' उधर मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बयान दिया है कि, ''राहुल गांधी से ये अनुरोध है कि वे स्क्रिप्टेड भाषण यहां ना दें.''

बीस लाख का बिल देते तो वो भी भरती कांग्रेस
इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए लंबे समय से अटकी मैदान की अनुमति अब दस लाख रुपए के किराए पर मिली है. इंदौर के रीजनल पार्क में 17 सितम्बर से 19 सितम्बर तक के लिए इसका किराया दस लाख रुपए लिया गया है. अब इस राशि को लेकर भी राजनीति हो रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि, ''ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है. राहुल गांधी जी पहले देश के ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम करने आ रहे हैं. उसके बाद मोहन सरकार ने उनसे दस लाख रुपए ग्राउण्ड के भरवाए हैं.'' उन्होंने कांग्रेस के दौर की याद दिलाते हुए कहा कि, ''हमारी सरकार होती थी, तब हम अटल जी के कार्यक्रम की अनुमति भी देते थे और उन्हें सुनने भी जाते थे. लेकिन दोनों दलों में ये बुनियादी फर्क है.'' जीतू ने कहा कि, ''अगर दस लाख की जगह बीस लाख का भी बिल देते तो कांग्रेस जन उसे भरती.''

जीतू पटवारी बोले- 20 लाख का बिल देते तो वो भी भरती कांग्रेस (ETV Bharat)

सारंग बोले- स्क्रिप्टेड भाषण ना दें राहुल गांधी
उधर अनुमति और किराए के इस विवाद के बीच मंत्री विश्वास सारग ने कहा कि, ''हमने राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति को नहीं रोका था. ना ही कोई राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे का विरोध कर रहा है.'' उन्होंने कहा कि, ''दिक्कत ये है कि राहुल गांधी में गंभीरता नहीं है. मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश आकर स्क्रिप्टेड भाषण ना बोले. देश को तोड़ने और समाज में विभेद करने वाली भाषा उन्हें नहीं देना चाहिए.'' उन्होंने कहा कि, ''मैच्योरिटी और गंभीरता की बात करना चाहिए. राहुल गांधी यहां ऐसा कोई भाषण ना दें जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो.''

CONGRESS PAY 10 lakh RENT
11 दिन बाद मिली मंजूरी (ETV Bharat)

11 दिन बाद मिली मंजूरी, 29 अगस्त को मांगी थी अनुमति
कांग्रेस ने राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के लिए 29 अगस्त को इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की अनुमति मांगी थी. पहले ये कार्यक्रम 12 सितम्बर को तय हुआ था. लेकिन इस मैदान की अनुमति नहीं मिल पाई. जिला प्रशासन और नगर निगम ने इसे पहले रिजर्व्ड बताया मंजूरी नहीं मिली. इसके बाद कांग्रेस ने 12 सितम्बर की तारीख को बढ़ाकर 19 सितम्बर किया. करीब 11 दिन बाद अब जाकर रीजनल पार्क की अनुमति मिली है. इस कार्यक्रम स्थल का किराया दस लाख रुपए है.

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