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सरदार सरोवर डैम के बारे में कितना जानते हैं मोहन यादव? जीतू पटवारी ने उठाया सवाल

सरदार सरोवर डैम के मुआवजा विवाद को लेकर हमलावर कांग्रेस, जीतू पटवारी ने का मोहन यादव पर बयान,बिना किसी से बात किए कर दिया सिग्नेचर.

JITU PATWARI ON SARDAR SAROVAR DAM
सरदार सरोवर डैम के बारे में कितना जानते हैं मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 5:33 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: सरदार सरोवर परियोजना को लेकर राज्यों के बीच चल रहे विवाद के समाधान समझौते को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने और इस पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग की है. जीतू पटवारी ने कहा कि इतने बड़े विषय पर क्या मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चर्चा कराने और कैबिनेट में चर्चा कराना जरूरी समझा, ताकि मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा की जा सके. सिर्फ बयान देने कि 1500 करोड़ देने थे, 1250 करोड़ रुपए बचा दिए और सिर्फ 250 करोड़ में काम... क्या आप राजा हरीशचंद्र हैं कि जो कह दोगे और जनता मान लेगी.

सरकार ने क्यों छोड़ा 7669 करोड़ का दावा

पत्रकारों से रूबरू हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 1312 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, इसमें से 1 हजार किलोमीटर क्षेत्र का प्रवाह मध्य प्रदेश में है और इसलिए मध्य प्रदेश का अधिकार सबसे ज्यादा है. डैम से सबसे ज्यादा डूब क्षेत्र में जमीन एमपी की गई. सबसे ज्यादा विस्थापन भी प्रदेश में हुआ और जितने भी आंदोलन हुए उसका खामियाजा एमपी ने ही भुगता.

जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा (ETV Bharat)

230 में से 192 गांव मध्य प्रदेश के गांव विस्थापित हुए. इसमें से गुजरात के सिर्फ 19 गांव प्रभावित हुए. मध्य प्रदेश ने इस परियोजना में सबसे ज्यादा वन और कृषि भूमि खोई. इसका आंकलन करके ही प्रदेश ने 7669 करोड़ रुपए का दावा किया था, आखिर सरकार ने यह दावा क्यों छोड़ दिया. कांग्रेस ने इस इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने और विधानसभा में चर्चा कराए जाने की मांग की है.

सरकार पर साधा कांग्रेस ने निशाना

जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में अली बाबा चालीस चोर की सरकार है. एक भी मंत्री बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं करता. आज तक किसी मंत्री ने स्वीकार नहीं किया कि वह ईमानदार है. उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने एक बाद फिर 3600 करोड़ का नया कर्ज लिया है. प्रदेश पर 5 लाख 61 हजार करोड़ का कर्ज पहुंच चुका है.

इस कर्ज के पैसे को राजनीतिक कार्यक्रमों में खर्च किया जा रहा है. इन पैसों के जरिए सरकार अपना चेहरा चमकाने में जुटी है. मुख्यमंत्री के काम करने की जो शैली है, उनमें मध्य प्रदेश की मूल समस्याओं को समझने की क्षमता नहीं है. शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार जैसे मामले में मध्य प्रदेश को कैसे नंबर एक बनाए इसको लेकर पिछले ढाई साल में उनका कोई विजन सामने नहीं आया है. कांग्रेस लगातार सरकार से कर्ज पर श्वेत पत्र की मांग कर रही है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है.

Last Updated : July 9, 2026 at 5:40 PM IST

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