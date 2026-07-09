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सरदार सरोवर डैम के बारे में कितना जानते हैं मोहन यादव? जीतू पटवारी ने उठाया सवाल

सरदार सरोवर डैम के बारे में कितना जानते हैं मोहन यादव ( ETV Bharat )