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रोजगार देने की समयसीमा क्या होगी, यूथ कॉन्क्लेव में सरकार की घोषणाओं पर कांग्रेस का सवाल

यूथ कॉन्क्लेव में सीएम की घोषणाओं पर कांग्रेस का सवाल ( ETV Bharat )

भोपाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की मोहन सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. पटवारी ने कहा कि जिस सरकार की प्रदेश के पटवारी नहीं सुनते वह खटारा नहीं तो क्या है. इससे प्रदेश की सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय पर सवाल खड़े होते हैं. पटवारी ने सरकार की अगले एक साल में युवाओं को रोजगार दिए जाने के ऐलान पर भी सवाल खड़ा किया.