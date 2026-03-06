मोहन यादव को जीतू पटवारी की सलाह, पहलवानी भावना छोड़ें CM, आसपास रखें समझदार लोग
भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कृषि कल्याण वर्ष पर उठाए सवाल, बोले कर्ज में किसान, मंडी करेंगे जाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 3:52 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों का पोल खोल अभियान शुरू किया है. इसकी शुरूआत कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के कृषि विभाग से की है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि केन्द्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी प्रदेश में चल रही कृषि विभाग की 26 योजनाओं में से 25 योजनाओं में केन्द्र सरकार ने कोई बजट ही नहीं दिया.
जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदने का वादा किया था, यदि सरकार ने इसे नहीं निभाया तो जल्द ही कांग्रेस एक दिन के लिए प्रदेश भर की मंडियों को जाम करेगी.
जीतू पटवारी बोले- कर्ज में 97 फीसदी किसान
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संबोधित किया. जीतू पटवारी ने कहा कि "प्रदेश सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है. मध्य प्रदेश का 97 फीसदी किसान कर्ज में है. यह बीजेपी सरकार के 20 सालों के किसानों के दावों का नतीजा है. सरकार ने 3 गारंटी दी थी. सोयाबीन को 6000 रुपए क्विंटल में खरीदने, धान 3100 रुपए और गेहूं 2700 रुपए क्विंटन पर खरीदने की बात बीजेपी ने कही थी.
2024-25 में केन्द्र सरकार प्रवर्तित योजनाओं में मध्य प्रदेश को 44851 करोड़ रुपए मिलना था, लेकिन मध्य प्रदेश को 32678 करोड़ रुपए ही मिल पाए. केन्द्र से 12 हजार करोड़ मिले ही नहीं.
साल 2025-26 के बजट में मध्य प्रदेश सरकार 40 फीसदी राशि खर्च ही नहीं कर पाई. यह सरकार की कृषि विभाग को लेकर उदासीनता दिखाता है कि सरकार करीबन 17 हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च ही नहीं की. 2025-26 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित होने वाले योजनाओं में मध्य प्रदेश को सिर्फ 21 फीसदी राशि ही दी गई. केन्द्र की योजनाओं के लिए कुल 68691 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 24 हजार करोड़ का था, लेकिन अभी तक सिर्फ 9753 करोड़ ही जारी किए गए.
कांग्रेस ने गिनाई जीरो बजट वाली योजनाएं
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन योजनाओं को गिनाया, जिसमें केन्द्र सरकार से मध्य प्रदेश को बजट ही नहीं मिला. जीतू पटवारी ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केन्द्र सरकार से 165 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई. इसी तरह कृषि यंत्रीकरण, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, सब मिशन ऑन फार्म वॉटर मैंनेजमेंट, नेशनल ऑयलसीड्स एंड ऑयल पाम मिशन, परंपरागत कृषि विका योजना सहित कई योजनाओं में कुल 1668 करोड़ का बजट प्रावधान था, इसमें केन्द्र सरकार से 996 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन सिर्फ 39 करोड़ की राशि ही प्राप्त हुई है.
जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के पंजीयन के लिए प्रदेश में किसान परेशान हैं. यदि इसको लेकर हम एक टोल नंबर जारी कर दें, तो एक लाख से ज्यादा शिकायतें 8 दिनों में आ सकती है. हम इसको लेकर प्रोग्राम बना रहे हैं. ट्रेड डील होने के बाद मध्य प्रदेश में मक्का, कपास, सोयाबीन के भावों में 40 फीसदी की कमी आई है. इस बार यदि गेहूं का दाम 2700 रुपए नहीं देंगे तो एक दिन के लिए प्रदेश भर की मंडियों को जाम किया जाएगा.
जनमत संवाद के नाम से प्रदेश भर में अभियान चलाएगी. बहुत जल्दी सभी नेता के साथ हर नेता का प्रोग्राम जारी करेगी. टेड डील ईरान के राष्ट्र अध्यक्ष की जब मौत हुई तो प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं कर पाए, कितना दवाब था. इसके पहले जब ट्रंप धमका रहे थे, तब भी वे चुप थे."