7 साल में स्कूलों से 56 लाख बच्चे गायब, बजट 7 गुना बढ़ा, जीतू पटवारी ने की सीबीआई जांच की मांग

उन्होंने आरोप लगाया कि यह तथ्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सरकार के सामने रखा है कि प्रदेश के 50 लाख बच्चों ने सेब नहीं खाया. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 56 लाख बच्चे घट गए, लेकिन मिड डे मील पर पैसा खर्च होता रहा. मिड डे मील के नाम पर हर साल 20 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है. कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

भोपाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पिछले 7 सालों में मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन 56 लाख घटकर 1 करोड़ 4 लाख रह गया है. जबकि इन सालों में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा का बजट 7 हजार करोड़ से बढ़कर 37 हजार करोड़ पहुंच गया है. इसके बावजूद बच्चों को मिड डे मील में पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है.

बजट कई गुना बढ़, लेकिन बच्चे स्कूलों में घटे

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश के 50 लाख बच्चों ने सेब नहीं देखा, अंजीर नहीं खाया. आज से करीबन 7 से 8 साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 1 से 12वीं क्लास तक निजी और सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ 60 लाख बच्चों का पंजीयन हुआ था. तब प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा का बजट करीबन 9 हजार करोड़ का बजट था. अब 37 हजार करोड़ का स्कूल शिक्षा का बजट है, लेकिन आज स्कूलों में बच्चों की संख्या घटकर 1 करोड़ 4 लाख रह गई है. लगभग 60 लाख बच्चे कम हो गए हैं, लेकिन बजट कई गुना बढ़ गया है."

बच्चों के लिए 12 रुपए, गाय के लिए 40 रुपए

अब मिड डे मील की योजना बच्चों के कुपोषण से जुड़ा जो सवाल केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और राहुल गांधी ने उठाया उसमें 12 रुपए बच्चों को मिलते हैं. उधर गाय के खाने के लिए 40 रुपए रोज खर्च होता है. लेकिन भ्रष्टाचार से गाय, गौशालाओं में दम तोड़ती हैं और इधर बच्चों की वस्तु स्थिति शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र ने आइने के समान प्रदेश को दिखा दी है.

जब हम यह बात उठाते हैं तो कहा जाता है कि कांग्रेस यह राजनीतिक दुर्भावना के चलते मुद्दा उठाती है, लेकिन धर्मेन्द्र प्रधान ने तो राजनीतिक दुर्भावना से यह बात नहीं उठाई. उन्होंने तो प्रदेश की वस्तुस्थिति बताई है.

कैसे घट गए बच्चे, सीबीआई जांच हो: जीतू पटवारी

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को चीतों के बच्चे छोड़ने का समय है, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण में नंबर एक हैं. उनकी समीक्षा करने का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है. प्रदेश के सभी मंत्री मोहन भोग खाने में लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 1 करोड़ 60 लाख से घटकर बच्चे 1 करोड़ 6 लाख कैसे संख्या रह गई है. एक तरफ प्रदेश की जनसंख्या 9 करोड़ के आसपास पहुंच गई, लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या घटकर 1 करोड़ के पास आ गई है. आखिर यह कैसा मैकेनिज्म है.

'बच्चों के नाम पर सालों से खाया जा रहा राशन'

जीतू पटवारी ने कहा, "इन 50 लाख बच्चों का राशन आखिर कहां गया? क्या बच्चे भी प्रदेश से पलायन कर गए या फिर कागजों पर स्कूलों में बच्चों का एडमिशन दिखाया गया और उनके नाम पर सालों से राशन खाया जा रहा था ? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि करीबन हर साल 20 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है. कांग्रेस इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करती है."

बजट बढ़ा, लेकिन सुविधाएं नहीं

अगर 7 हजार करोड़ में 1.60 करोड़ बच्चों की व्यवस्था हो रही थी, तो 1 करोड़ 6 लाख बच्चों के लिए 37000 करोड़ क्यों खर्च किए जा रहे हैं. इसके बाद भी जमीनी स्थिति नहीं सुधरी. विधानसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 1400 स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं. गणित और विज्ञान के टीचर ही इन स्कूलों में नहीं हैं. 10 हजार स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं. स्कूलों की मरम्मत पर शिक्षा विभाग ने 300 करोड़ रुपए खर्च कर डाले.