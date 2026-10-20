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भोपाल में गाड़ी खड़ी करने पर विवाद, दो पक्षों के बीच पहले चले लात-घूंसे, फिर खूनी संघर्ष, 5 घायल

भोपाल में गाड़ी खड़ी करने पर विवाद, पुलिस पहुंची ( ETV Bharat )

भोपाल : राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़ी जीप को हटाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे और डंडे चले. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. गौतम नगर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

रास्ते में खड़ी जीप बनी विवाद की जड़ गौतम नगर कॉलोनी में चुनरी यात्रा संपन्न होने के बाद डीजे वाहन वापस लौट रहा था. इसी दौरान कॉलोनी की सड़क पर एक जीप खड़ी हुई थी. जीप की वजह से डीजे वाहन को निकलने में परेशानी हो रही थी. वाहन के साथ मौजूद युवकों ने जीप चालक से गाड़ी को साइड में करने के लिए कहा. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई.