भोपाल में गाड़ी खड़ी करने पर विवाद, दो पक्षों के बीच पहले चले लात-घूंसे, फिर खूनी संघर्ष, 5 घायल
भोपाल में सड़क पर खड़ी थी जीप, चुनरी यात्रा में शामिल डीजे को गुजरने में हुई दिक्कत. फिर दे दनादन. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 11:28 AM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़ी जीप को हटाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे और डंडे चले. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. गौतम नगर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
रास्ते में खड़ी जीप बनी विवाद की जड़
गौतम नगर कॉलोनी में चुनरी यात्रा संपन्न होने के बाद डीजे वाहन वापस लौट रहा था. इसी दौरान कॉलोनी की सड़क पर एक जीप खड़ी हुई थी. जीप की वजह से डीजे वाहन को निकलने में परेशानी हो रही थी. वाहन के साथ मौजूद युवकों ने जीप चालक से गाड़ी को साइड में करने के लिए कहा. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई.
मारपीट के बाद अफरातफरी
विवाद बढ़ने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले. इस दौरान दोनों ओर से डंडों से भी हमला किया गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम में दोनों ओर के करीब 5 लोग घायल हो गए. एक पक्ष का एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष के चार लोग घायल हुए हैं.
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गौतम नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया, "गौतम नगर कॉलोनी में सड़क पर खड़ी जीप को लेकर हुए विवाद की सूचना मिली है, पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया. दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिलने के बाद मारपीट से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अब आरोपों, विवाद की शुरुआत और मारपीट के दौरान हुए घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."