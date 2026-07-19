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दुल्हन सा सजा चमन महल, भोपाल में स्पेशल कैबिनेट मीटिंग, मोहन यादव लेंगे UCC पर फैसला

चमन महल को दुल्हन की तरह सजाया महल परिसर में रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और आकर्षक प्रवेश द्वार तैयार किया गया है. मुख्य गेट को राजमहल की शैली में बनाया गया है, जिससे पूरा परिसर भव्य नजर आ रहा है. प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बड़े-बड़े कटआउट लगाए गए हैं, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन ने सुरक्षा, पार्किंग, यातायात और वीआईपी मूवमेंट को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि बैठक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

भोपाल: रविवार सुबह करीब 11:30 बजे जगदीशपुर के चमन महल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित होगी. जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे. मध्य प्रदेश सरकार की रविवार को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक की तैयारियां पूरी हो गई हैं. भोपाल के जगदीशपुर स्थित ऐतिहासिक चमन महल को दुल्हन की तरह सजाया गया है.

300 से ज्यादा पुलिस बल तैनात

भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि, ''बैठक की सारी तैयारी कर ली गयी है. परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है. वहीं, एसपी पंकज पांडे ने कहा की कैबिनेट बैठक को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतेज़ाम किये गए हैं. 300 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है. हाईराइज बिल्डिंग पर भी जवानों को तैनात किया गया है.

कैबिनेट मीटिंग को लेकर भोपाल में हाई अलर्ट (ETV Bharat)

नशे के खिलाफ दिलाई शपथ

मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक जन-जागरूकता अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' के तहत भोपाल देहात पुलिस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक के आयोजन स्थल चमन महल, जगदीशपुर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान कैबिनेट बैठक की व्यवस्थाओं में जुटे विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों और श्रमिकों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई. सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे.

नशे के खिलाफ दिलाई शपथ (ETV Bharat)

इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने नशे के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए कहा कि, नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है. अभियान के तहत युवाओं को खेल, योग, शिक्षा और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रह सकें.

मादक पदार्थ की शिकायत पुलिस से करें

एसपी देहात पंकज पांडे ने कहा कि, ''राज्य सरकार द्वारा 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' में अभियान की सहभागिता में हिस्सा लेते हुए देहात पुलिस ने भी नशे के खिलाफ संकल्प लिया. इसी के तहत चमन महल में कार्यक्रम आयोजित कर शपथ दिलाई गयी.'' पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी या सेवन की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके.